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Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmaris'e geldi... Asistan Miro!

#Miro Gerede Erkaya#Alessandra Ambrosio#Stewart Shining
Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro
Mehmet Üstündağ

Bir dergi çekimi için Marmaris’e gelen top model Alessandra Ambrosio’nun fotoğraf çekimde, dünyaca ünlü fotoğrafçı Stewart Shining’in asistanlığını Miro Gerede Erkaya yaptı.

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Ünlü fotoğrafçılar Bennu Gerede ve Koray Erkaya’nın oğlu olan Miro Gerede Erkaya da anne-babasının izinden gidiyor. Amerika’da fotoğrafçılık okuyan Miro, ilk profesyonel işinde dünyaca ünlü fotoğrafçı Stewart Shining’e asistanlık yaptı!

Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro


Bir dergi çekimi için Marmaris’teki D-Maris’e gelen Shining, Victoria’s Secret’in ünlü meleği Alessandra Ambrosio’nun fotoğraflarını çekti. Üç gün boyunca devam eden çekimlerde usta fotoğrafçıya, Miro Gerede Erkaya asistanlık yaptı.

Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro

Alessandra Ambrosio

Çekimler esnasında ışıkları ayarlayan ve Alessandra’nın kusursuz görünmesi için büyük çaba sarf eden Miro’nun o anlarını paylaşan Stewart Shining, keyifli çekim ortamına atıfta bulunarak, “İşlerinin çok zor olduğunu söyleyebilirim” şeklinde espri yaptı.

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Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro

Stewart Shining

Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro



Sanatta da çıtayı zirveye koydu

Yaz başında çatısı altında dünyaca ünlü Nobu Restaurant’ın kapılarını açmasıyla çok konuşulan Bodrum Loft, sanat alanında yine bir dünya markası ile önemli birliktelik hayata geçiriyor.

Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro

Bodrum’da düzenlenen sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyacak birliktelikle tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli König Galerie, 10 Temmuz Pazar günü Bodrum Loft’ta “Harmony” sergisini açacak.

Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstlendiği ve 4 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek sergi, Bodrum’un tatil ve gurme turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak.

Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro


Hamdi Akın

Yarın açılıyor

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Yarın kapılarını açacak olan, 6,5 dönümlük bir arazi içerisinde yer alan Pilevneli Yalıkavak, 15 Eylül tarihine kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Pilevneli ve temsil ettiği sanatçılarından Esra Gülmen, Ali Elmacı, Tarık Töre ve Mehmet & Kazım’ın Anim, Les Benjamins, Mergim, Miselave Monsieur Chaussette ve markalarıyla iş birliğinden doğan ürünler yaz boyunca Pilevneli Yalıkavak içerisindeki mağazada satışta olacak.

Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro

Murat Pilevneli - Aslı Pamir

Sessiz sedasız evlendiler

2010 yılında evlenen Kerem Tümay ve Merve Arkon, geçtiğimiz aylarda boşanarak çevrelerini şaşırtmıştı. Çok geçmeden turizmin dünyasının ünlü isimlerinden Kerem Tümay, diş hekimi Birgül Metin ile yeni bir aşka yelken açtı. Şimdi öğrendiğime göre, çift sessiz sedasız nikâh masasına oturmuş. Ben de çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum.

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Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro

Kerem Tümay - Birgül Metin

Platoya hayran kaldı

Türkiye’nin en büyük düğün platosu Bi’Plato önceki gün kapılarını açtı. Ahmet Sevinç’in ev sahipliği yaptığı Bi’Plato, 1000 metrekare kapalı, 2500 metrekare açık, toplam 3500 metrekareden oluşuyor. Açılışa katılan isimlerden Özge Ulusoy, platoya hayran kaldığını belirterek “Buraya hayran kaldım. Ayrıca burası düğün fotoğrafı değil, butikler, organizasyon şirketler ve her türlü iç ve dış mekan çekimleri için son teknoloji imkanlarla donatılmış” dedi.

Top model Alessandra Ambrosio çekim için Marmarise geldi... Asistan Miro

Ahmet Sevinç - Özge Ulusoy

 

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#Miro Gerede Erkaya#Alessandra Ambrosio#Stewart Shining

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