Karı- koca kavgası yapacak vakitleri bile olmadı... Genç yaşta ölen ünlü müzisyenin eşi hala ağlıyor... Kaderimiz böyleymiş.... Bilemedik!

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Bu sözler, her kelimesinden de anlaşıldığı üzere eşini kaybeden birine ait.

Hem de daha onu sevmeye bile doyamadan, belki doğru düzgün karı koca kavgası bile edemeden önce zor bir hastalık ardından gelen kaçınılmaz sonun acısıyla başa çıkmaya çalışan bir genç kadının sözleri bunlar.

Büyük aşkıyla evliliğinin altıncı yılını sosyal medya hesabından onu anarak kutladı bu genç kadın. Evlenmelerinin üzerinden altı yıl geçmişti ama genç kadın, iki küçük çocuğunun babasıyla sadece 4 yıl eş olarak yaşayabildi. Sonra da onu toprağa verdi.

SENİ HER GÜNÜN HER DAKİKASINDA ÖZLÜYORUM

Bu hüzünlü öykünün kahramanları Kelsey Parker ile daha 30'lu yaşlarının başında hayata veda eden müzisyen Tom Parker.

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The Wanted grubuyla ünlenen Parker, yakalandığı beyin kanseri nedeniyle 2022 yılında hayata veda etmişti. Eşi Kelsey ise onun ölümünün ardından iki küçük çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Ama kendi ifade ettiği gibi işi hiç kolay değil. Her geçen gün de giderek zorlaşıyor.

Kelsey Parker, evliliklerinin altıncı yıl dönümünde kocası Tom Parker anısına bir sosyal medya paylaşımı yaparak onu andı.

Acılı eş, birlikte çekilen görüntülerini paylaşarak satırlarına "Altı yıl önce bugün... Sanki bir ömür geçmiş gibi geliyor" diyerek başladı.

Sonra da şunları yazdı: "Seni her günün her dakikasında özlüyorum. Tanrım... Tekrar dans etmek için sabırsızlanıyorum, tekrar gülmek için, sana tekrar sarılmak için..."

KADERİMİZİ NASIL BİLEBİLİRDİK!'

Kelsey daha sonra da "Zaman iyileştirir derler, ama giderek zorlaşıyor. Seni çok özlüyorum ve seninle birlikte olma hayali giderek uzaklaşıyormuş gibi geliyor. Seninle konuşmak istediğim o kadar çok şey oldu ki ama yine de her şey aynı. Aramızdan ayrıldığından beri zaman durdu sanki" sözleriyle duygularını ifade etti.

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Acılı eş Kelsey Parker'ın paylaşımında "Kaderimizi nasıl bilebilirdik? Keşke burada olsaydın ve evliliğimizin altıncı yılını kutluyor olsaydım. Sana defalarca 'evet' derdim aşkım. Tekrar buluşana kadar... En son günlerde kalbimi dolduran anılar için teşekkürler" cümlelerine de yen verdi.

DAHA AŞKINA DOYAMADAN KOCASINI TOPRAĞA VERDİ

Yakalandığı dördüncü evre glioblastoma hastalığıyla 18 ay mücadele ettikten sonra 2022 yılının mart ayında hayata veda etti Tom Parker. Geride de iki küçük oğlunu ve gözü yaşlı karısı Kelsey'i bıraktı.

Elbette onun bu kadar erken yaşta ölümü Kelsey için büyük bir acı oldu. Uzun süre hayata nasıl tutunacağını bilemedi.

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Hatta bir tür terapi olarak gördüğü bir kitap bile kaleme aldı. Bu şekilde Tom Parker ile hastalığı sürecinde yaşadıklarını ve sevdiğini kaybetmenin insanı nasıl etkilediğini anlattı.

KALBİNİN KAPILARINI AÇTI AMA YÜRÜMEDİ

Bu arada Kelsey, her ne kadar içini acıtsa da kendisiyle kocası Tom'un aşkının bir simgesi olan evlilik yüzüğünü parmağından çıkardı. Kalbinin kapılarını Sean Boggans'a açtı.

Fakat bu ilişkisi öyle uzun sürmedi. Belli ki o da Tom Parker'ın ölümünden sonra yeni bir aşka sandığı kadar da hazır değildi.

33 yaşındaki Kelsey Parker, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda yalnızlık duygusuyla mücadele ettiğini samimi bir şekilde anlattı.

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Kaybettiği kocasından Aurelia adında bir kızı ve Bodhi adında bir oğlu olan Kelsey Parker, bu dünyada bir başına kalmanın kendisine nasıl hissettirdiğini şu sözlerle anlattı: "Eğer Tom yaşasaydı benim yalnız başına kalmayı sevmeyen biri olduğumu söylerdi. Ben yalnızlığı sevmeyen biriyim."

'ÇOCUKLAR UYUDUKTAN SONRA BİR BAŞIMA KALIYORUM'

Kelsey Parker, aynı röportajda kendisini en çok da iki çocuğunu uyuttuktan sonra hissettiğini saklamadı.

"Çocuklarım akşamları saat 18:00 gibi yatıyorlar. Gecenin geri kalanında ben bir başına oluyorum. Yalnızım. İnsanların beni nasıl yargılayacaklarını bilmiyorum. Bir parça mutluluğa sahip olmaktansa tek başıma ve üzgün mü görmeyi tercih ederler?" dedi.

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Kocasını gencecik yaşta toprağa veren Kelsey Parker, bir süre önce Tom Parker ile evliliğinin simgesi olan alyansını parmağından çıkarmıştı.

Bu yılın şubat ayında bu konuda zorlanarak da olsa karar verdiğini anlattı Kelsey Parker. Acılı eş katıldığı bir programda " Neden bilmiyorum... Sadece bu yıl nikah yüzüğümü çıkarmam gerektiğini hissettim" dedi.

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ALYANSINI ÇIKARIP BİR KUTUYA KOYDU: HAYATA DEVAM ETMEM GEREK

Yine de genç yaşta ölen kocasını unutmadığını şu sözlerle ifade etti: "Ben zaten Tom ile evliyim. Ama bu hayatta değil, başka bir boyutta. O artık burada yanımda değil."

Şu anda kimseyle evli olmadığını hatırlatan Kelsey Parker "Tom ile birlikte geçirdiğimiz mutlu zamanları hatırlıyorum. Artık kendime ve çocuklarıma odaklanmam gerektiğini düşünüyorum ve ileriye bakmak istiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Kendisi için çok zor olsa da Tom Parker'ın alyansını da parmağından çıkardığı kendi alyansıyla birlikte bir kutuya koydu ve sakladı.

Parker, kısa bir süre Sean Boggans ile flört etti. Aslında böyle bir amacı olmadığını söyleyen KelseY Parker, hayatın kendisine böyle bir sürpriz hazırladığını anlattı.

Her ne kadar bu ilişkisi uzun sürmese de yine de kalbinde aşkı yeniden bulma umudu var Kelsey Parker'ın.

Hatta geride bıraktığı ilişkiyi yaşadığı Boggans'ın da kendisine çok iyi geldiğini ve karşılaşmalarının bir nedeni olduğuna inandığını belirtti.

Kelsey Parker'ı bu konuda rahatsız eden ayrıntı ise kendisini yargılayan insanlar. "Beni yargılayanlar kimler bilmiyorum" dedi Kelsey Parker ardından da yeni aşk aradığını söylemesini eleştirenlere şunları söyledi: " Bir gün benim yerime geçsinler ve beni öyle yargılasınlar. Ama o zamana kadar lütfen beni yargılamaktan vazgeçsinler."

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'BİR GÜN HAYATIMI YAŞAYIP SONRA YARGILASINLAR'

Birbirlerinin gençlik aşkı olan Tom ve Kelsey Parker, 2018 yılında evlendi. Kızları Aurelia Rose bir yıl sonra oğulları Bodhi de 2020 yılında dünyaya geldi.

Fakat mutluluklarını Tom Parker'ın yakalandığı hastalık gölgeledi. Genç müzisyen 2022 yılında 33 yaşındayken halata veda etti. O sırada Kelsey da sadece 32 yaşındaydı.

Bu konuda da şöyle konuştu Kelsey "Tom öldüğünde ben 32 yaşındaydım. Bazı insanlar ilk büyük aşklarını bu yaşta yaşamaya başlıyor. Benim yaşımda çocuk bile dünyaya getirmemiş oluyorlar. Tom ile 19 yaşımda tanıştığım ve muhteşem bir evlilik yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Ama Tom Parker'ın ölümünden sonra hayatının bu safyasının kendisi için kapandığını saklamadı. "O zaman insanlar benden ne istiyor?" diye sordu Parker.

Ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşini kaybetmiş kadınların yeni biriyle tanışmalarıyla ilgili çok fazla yargılayıcı yaklaşım var. Ama aynı durumdaki erkeklerin hayatlarına yeni birini katmasına çok fazla tepki verilmiyor. Bence eşini kaybeden kadınlara yönelik çok fazla damgalama ve olumsuzluk olduğunu düşünüyorum."

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