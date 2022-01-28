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Tom Odell İstanbul konseri ne zaman, nerede gerçekleşecek?

#Tom Odell#Tom Odell İstanbul#Tom Odell Konseri
Tom Odell İstanbul konseri ne zaman, nerede gerçekleşecek

2013 yılında 'Another Love’ ile listeleri altüst eden Tom Odell, Türkiye’de konseri için İstanbul’a geliyor. Türkiye'de daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell’ın yaz ayında gerçekleştireceği konseri için bilet satışları şimdiden başladı. Peki, Tom Odell İstanbul konseri ne zaman, nerede gerçekleşecek?

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BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Ülkemizde daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında Epifoni Organizasyonu ile sahnede olacak.

'Another Love’ ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü ‘Long Way Down’ı, 2013 yılında çıkardı.

Geçtiğimiz yıl son albümü 'Monsters'ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek.

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