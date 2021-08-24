SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN

Cruise, Ã¶nceki gÃ¼n filmin Ã§ekimlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Birmingham'da bir Hint lokantasÄ±na gitti. Orada iki saat kadar kalan 59 yaÅŸÄ±ndaki Cruise, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta da lokantanÄ±n Ã¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. FotoÄŸrafta grubun, koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri uyarÄ±nca sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun olarak poz verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.





YÃœZÃœ YÄ°NE ÅžÄ°Åž

O fotoÄŸrafta dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± da Cruise'un yÃ¼zÃ¼ndeki deÄŸiÅŸimdi. Daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez yÃ¼zÃ¼ne botoks yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Cruise'un yÃ¼zÃ¼ yine normalinden farklÄ± olarak ÅŸiÅŸti. Ã–zellikle yanaklarÄ±nda toplanan bu ÅŸiÅŸlik, aktÃ¶rÃ¼n yine dolgu yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme gelmesine neden oldu.

SANKÄ° YILLAR ONUN Ä°Ã‡Ä°N GEÃ‡MÄ°YOR

60 yaÅŸÄ±na girmesine sadece bir yÄ±l kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Cruise, neredeyse genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle de fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ koruyor. Bu durum da onun hayranlarÄ± arasÄ±nda hem bir merak hem de espri konusu oluyor sÄ±k sÄ±k.

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UÃ‡UYOR, ATLIYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen filmlerin zor sahnelerinde genellikle dublÃ¶r kullanmadan kendini kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Cruise kendine Ã§ok iyi bakÄ±yor. Yiyip iÃ§tiklerinden fiziksel egzersizlerine kadar film Ã§ekimlerinde bile hiÃ§bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± ihmal etmiyor.Â BirÃ§ok Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± gibi uzun boylu olmasa da -Ã§Ã¼nkÃ¼ boyu 1. 70 cm- fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ o kadar dÃ¼zgÃ¼n ki sanki daha uzun boylu gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Aksiyon sahnelerinde genellikle dublÃ¶r kullanmamaya Ã¶zen gÃ¶steriyor. Ä°plerle baÄŸlanÄ±p yÃ¼kseklere tÄ±rmanÄ±yor, aÅŸaÄŸÄ±lara atlÄ±yor.



25 YAÅžINDAKÄ° KASLARI DA YERLÄ° YERÄ°NDE

Peki ama bu nasÄ±l oluyor? Yeni birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kadar uzun sÃ¼re kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda olan Cruise, nasÄ±l oluyor da yaÅŸlanmamayÄ±, yÄ±llara direnmeyi baÅŸarÄ±yor. NasÄ±l oluyor da 25 yaÅŸÄ±ndaki kilosunu koruyor, yani istese o zaman giydiÄŸi kÄ±yafetleri bile giyebilmeyi baÅŸaracak durumda.





KENDÄ°NE BAKIYOR

Bu konuda Ã§eÅŸitli dudak uÃ§uklatan teoriler ortaya atÄ±lsa da hepsi kuÅŸkulu. Kesin olan nokta ise Cruise'un kendine bakmaktan asla vazgeÃ§mediÄŸi. Kolay deÄŸil, bir insanÄ±n 58 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde 25 yaÅŸÄ±ndaki kilosunu hatta kaslarÄ±nÄ± bile korumayÄ± baÅŸarmasÄ±.

Â HER TÃœR FÄ°ZÄ°KSEL AKTÄ°VÄ°TEYÄ° YAPIYOR

Tom Cruise, beden Ã¶lÃ§Ã¼lerini genÃ§lik yÄ±llarÄ±yla aynÄ± tutuyor. Yani ÅŸu anda 58 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 25 yaÅŸÄ±ndaki kilosunda. Bunu saÄŸlayan da dÃ¼zenli hatta katÄ± bir disiplin iÃ§inde uyguladÄ±ÄŸÄ± egzersiz programÄ±. Bu programda, tÄ±rmanÄ±ÅŸ, aÄŸÄ±rlÄ±k kaldÄ±rma, yÃ¼zme, dalma, kardiyo Ã¶zetle ne ararsanÄ±z var. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± da bir profesyonel sporcu disipliniyle yapÄ±yor.

Â ESTETÄ°K DOKUNUÅžLAR

Elbette bÃ¼tÃ¼n Hollywood Ã¼nlÃ¼leri gibi Tom Cruise da kozmetik ve estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanÄ±yor. Hatta son yÄ±llarda yÃ¼zÃ¼ndeki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± ve cildinin eskisinden gergin olduÄŸu da dikkat Ã§ekiyor. Bir keresinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada yÃ¼zÃ¼ndeki tuhaf ÅŸiÅŸlik onun botoks yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tÄ± olarak gÃ¶sterilmiÅŸti.





GÃœLÃœÅžÃœ DE TASARLANDI

Tom Cruise, Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã¶nce ÅŸimdiki gibi kusursuz ve gÃ¼zel bir gÃ¼lÃ¼ÅŸe sahip deÄŸildi. Yani diÅŸleri gayet dÃ¼zensizdi ve iyi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Kariyerine baÅŸlamadan Ã¶nce onlarÄ± dÃ¼zelttirdi ve kusursuz bir gÃ¼lÃ¼ÅŸe sahip oldu. DÃ¼zgÃ¼n ve saÄŸlÄ±klÄ± diÅŸlerin, kiÅŸinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ etkilediÄŸini bildiÄŸi iÃ§in de estetik mÃ¼dahale yapÄ±lmÄ±ÅŸ bile olsa diÅŸlerinin bakÄ±mÄ±nÄ± asla ihmal etmiyor.





DÃœZENLÄ° BESLENME

Tom Cruise'un yaÅŸÄ±tlarÄ±ndan daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmesinin nedenlerinden biri de beslenme dÃ¼zeni. Mission Impossible filminin Ã§ekildiÄŸi Yeni Zelanda'da Cruise ile Ã§alÄ±ÅŸan kaynaklara gÃ¶re aktÃ¶r gÃ¼nde sadece 3 Ã¶ÄŸÃ¼n yemek yemiyor. Ara Ã¶ÄŸÃ¼nlere Ã¶nem veriyor. Elbette ana yemeklerini ve ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerini kendisi nereye giderse gitsin ona eÅŸlik eden Ã¶zel bir ÅŸef hazÄ±rlÄ±yor. Ara Ã¶ÄŸÃ¼n olarak genellikle fÄ±ndÄ±k ve yaban mersini yiyor. Åžekeri asla aÄŸzÄ±na bile koymuyor.





ZARARLI ALIÅžKANLIKLARI YOK

Elbette kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse bilemez ama bilindiÄŸi kadarÄ±yla Cruise, tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri ya da alkol kullanmÄ±yor. Neredeyse 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayayan Cruise, asla ve asla beyaz saÃ§larÄ±yla ve bakÄ±msÄ±z halde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmedi.

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