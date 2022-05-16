Tom Cruise'a öfke yağdı: Hem tehlikeli biri hem de bu Kraliçe'ye saygısızlık!

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İKİ FARKLI KULVARDA İKİ KİŞİ AYNI POLEMİĞİN KONUSU OLDU

Biri, tahttaki 70'inci yılını kutlayan Kraliçe 2. Elizabeth, diğeri de Hollywood'un en gözde isimlerinden Tom Cruise'un nasıl aynı platformda bir araya geldiğine bakarsak.

CRUISE DA BİR KONUŞMA YAPTI

Kraliçe'nin tahta çıkışının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Platin Jübile etkinlikleri arasında en önemlilerinden biri dün Windsor Şatosu'nda gerçekleşti. Bu gösterişli kutlamaya Kraliçe'nin yanı sıra Tom Cruise, Helen Mirren, Damian Lewis gibi ünlüler de katıldı. Son dönemde Top Gun: Maverick filmiyle gündemde olan Tom Cruise, törende Kraliçe şerefine bir de konuşma yaptı. Sonra da bazı kişileri kızdıran bir olay gerçekleşti.

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Tom Cruise, yeni filmi Top Gun Maverick'in tanıtımı için bir TV programına katıldı. Oyuncu, ITV kanalında Philih Schofield ve Julie Etchingham'ın konuğu oldu ve onların film ile ilgili sorularına yanıt verdi. İşte bu durum da Kraliçe'nin bazı hayranlarını çok kızdırdı. Birçok kişi sosyal medya platformlarında Tom Cruise'un, Kraliçe onuruna düzenlenen bir etkinlikte kendisini ön plana çıkardığını ileri sürdü. Programın sunucuları da Platin Jübile etkinliklerine daha az süre ayırmakla suçlandı. Bu görüşü savunanlar olup biteni "Kraliçe'ye saygısızlık" olarak nitelendirdi.

KRALİÇE'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI İDDİASI

Cruise'a kızanlar, filmin Londra galasının zaten önümüzdeki perşembe günü yapılacağını hatırlatarak, aktörün Platin Jübile'yi gölgelememek için birkaç gün daha beklemesinin daha doğru bir seçim olacağını savundu.

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'KIZINI BİLE TERK ETTİ'

Hatta Cruise'u eleştirenler arasında onun Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri'yi terk ettiğini ileri sürüp, Scientology tarikatının bir ileri geleni olarak "tehlikeli" bir kişi olduğunu savunanlar bile çıktı.

Bütün bu eleştirilerin yersiz olduğunu savunanlar da çıktı. Bunlar da Tom Cruise'un hiçbir saygısızlık yapmadığını, TV'de yeni filminin tanıtımı için bir röportaj vermesinin normal olduğunu belirttiler. Birçok kişi de Cruise'un çok ünlü ve yakışıklı bir Amerikalı oyuncu olduğunu ve Kraliçe'ye duyduğu saygının da tartışma götürmediğini belirtti. ITV'de ekrana gelen programda Tom Cruise röportajının yanı sıra Platin Jübile etkinlikleri de yer aldı. Ama görünüşe göre Cruise'u eleştirilen kişiler için o kutlamaya ayrılan süre yeterli değildi.

BİR DE KONUŞMA YAPTI

Bu arada Tom Cruise'un Platin Jübile sırasında yaptığı konuşma da bu kişilerin kızgınlığını gideremedi. Cruise, kutlamalara davet edilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve Kraliçe'nin de her zaman çok beğendiğini ve saygı duyduğunu söyledi.

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KRALİÇE'NİN KEYFİ YERİNDEYDİ

Bu arada son aylarda sürekli sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe, beklentiler düşük olduğu halde kutlamalara bizzat katıldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in bastonuna dayanarak yürüdüğü ama buna rağmen gayet neşeli olduğu da görüldü.