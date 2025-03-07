×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Genç kalmak için yapmadığı şey kalmadı… Bir türlü ‘yakışıklı’ rakibini geçemiyor… Kıskançlık içini kemiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Tom Cruise#Brad Pitt#İnterview With The Vampire
Genç kalmak için yapmadığı şey kalmadı… Bir türlü ‘yakışıklı’ rakibini geçemiyor… Kıskançlık içini kemiriyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 13:01

Yıllar önce bir filmde birlikte kamera karşısına geçmişler, o dönemde kameralara birlikte poz verip aralarındaki dostluğu sergilemişlerdi. Belki de gerçekten aralarında bir arkadaşlık doğmuş olsa da ilerleyen yıllarda rakip haline geldiler.

Haberin Devamı

İkisi de her türden filmde oynadı, büyük projelere imza attı. Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük erkek oyuncularından sayıldılar, oynadıkları yapımlar seyircileri sinemalara koşturdu.

Genç kalmak için yapmadığı şey kalmadı… Bir türlü ‘yakışıklı’ rakibini geçemiyor… Kıskançlık içini kemiriyor

YAŞLARI AYNI, ŞÖHRETLERİ DENK… AMA ESKİ ROL ARKADAŞINI KISKANMADAN DURAMIYOR

Biri 61 biri de 62 yaşındaki bu iki büyük yıldız sadece oyunculuklarıyla değil ilerleyen yaşlarına rağmen “yaş almamalarıyla” ve genç meslektaşlarına bu konuda taş çıkarmalarıyla da meşhurlar.

Tom Cruise ve Brad Pitt birbirleri hakkında tek bir kötü söz söylememiş olsalar da aralarında gizli bir rekabet olduğu biliniyor. Daha doğrusu Brad Pitt bu konuyu çok kafaya takmıyor olsa da Tom Cruise’un meslektaşıyla “gençlik” ve “yakışıklılık” yarışında olduğu epeydir kapalı kapılar ardında konuşuluyor.

Haberin Devamı

Genç kalmak için yapmadığı şey kalmadı… Bir türlü ‘yakışıklı’ rakibini geçemiyor… Kıskançlık içini kemiriyor

30 YILDIR ONU KISKANARAK YAŞIYOR

Dedikodulara göre Tom Cruise 30 yılı aşkın bir süredir Brad Pitt'i geçmeyi kafasına takmış durumda ve bu takıntısı hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

Ancak söylenenlere göre genç kalmak için yaptığı her şeye rağmen kendini Brad Pitt’e yenilmiş hisseden Tom Cruise bu konuda hem üzgün hem de öfkeli.

Genç kalmak için yapmadığı şey kalmadı… Bir türlü ‘yakışıklı’ rakibini geçemiyor… Kıskançlık içini kemiriyor

Kaynaklar, onlarca yıldır süren rekabetin ikilinin birlikte oynadığı 1994 yapımı Interview With the Vampire filmiyle başladığını ve bunun Cruise için hâlâ devam ettiğini söylüyor.

Gözden KaçmasınÖlmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuşÖlmekten de değil bir tek yaşlanmaktan korkuyor… Yüzüne yine bir şeyler olmuş!Haberi görüntüle

BİRİNİ BEĞENDİLER DİĞERİNİ ELEŞTİRDİLER

İkili en son Super Bowl için farklı markaların reklamlarında yer almış, Tom Cruise’un estetik müdahalelerden geçmiş yüzü “plastik” bulunmuştu.

Genç kalmak için yapmadığı şey kalmadı… Bir türlü ‘yakışıklı’ rakibini geçemiyor… Kıskançlık içini kemiriyor

Haberin Devamı

Brad Pitt ise yüzünde oluşmaya başlayan kırışıklardan ve yaş almanın diğer izlerinin belli oluşundan pek de rahatsız gibi görünmüyor.

SON YAŞANANLAR BARDAĞI TAŞIRDI

Tom Cruise’u yakındna tanıyanlar konu hakkında “Tom büyük gün için deli gibi hazırlanırken ve karşılaştırılacaklarını da gayet iyi bilirken reklamdaki görüntüsünün eleştirilmesine çok bozuldu. Genelde rakiplerini görmezden gelir ama Pitt, Hollywood'un altın çocuğu olarak her zaman canını sıkmıştır” diyor.

Genç kalmak için yapmadığı şey kalmadı… Bir türlü ‘yakışıklı’ rakibini geçemiyor… Kıskançlık içini kemiriyor

KENDİNİ ÇARESİZ HİSSEDİYOR, ARAŞTIRMA YAPMAYA BAŞLAMIŞ

Hatta söylenenlere göre sürekli spor yapan, iyi beslenen hatta evine kimselerde olmayan son teknoloji cihazlar alıp genç kalmaya çalışan Tom Cruise Brad Pitt’in yaşlanmamak için ne yaptığını ve nasıl hâlâ bu kadar yakışıklı göründüğünü harıl harıl araştırmaya başlamış bile…

Gözden KaçmasınEski kocasından intikamını çocuklarıyla aldı… ‘Oğlunu koluna babasına nispet yapmak için taktı’Eski kocasından intikamını çocuklarıyla aldı… ‘Oğlunu koluna babasına nispet yapmak için taktı’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tom Cruise#Brad Pitt#İnterview With The Vampire

BAKMADAN GEÇME!