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Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı
Ekranın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Tolgahan Sayışman hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için kesenin ağzını açtı.
Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti.
Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.
Togahan Sayışman’ın, Beykoz’daki 8 milyon TL’lik villasının garajında 2 motosiklet var.
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