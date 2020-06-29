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Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı

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Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı
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Ekranın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Tolgahan Sayışman hem kendisi hem de eşi Almeda Abazi için kesenin ağzını açtı.

Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti.

Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.

Togahan Sayışman’ın, Beykoz’daki 8 milyon TL’lik villasının garajında 2 motosiklet var.

Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı

 

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