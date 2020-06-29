Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı

Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti.

Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.

Togahan Sayışman’ın, Beykoz’daki 8 milyon TL’lik villasının garajında 2 motosiklet var.



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