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Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman: İkinci bebek sürpriz oldu

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Tolgahan Sayışman: İkinci bebek sürpriz oldu
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Tolgahan Sayışman önceki gün Bebek’teydi.

Oyuncu, eşi Almeda Abazi’nin ikinci çocuklarına hamileliğinin sürpriz olduğunu söyledi: “Aslında eşim ilk belirtileri gösterdiğinde gebelik testi yaptı ama sonuç vermedi. Daha sonra kontrol için hastaneye gittiğinde ortaya çıktı. Eğer erkek olursa sonu Han’la biten bir isim tercih edeceğiz. Kız olursa da tercihi tamamen Almeda’ya bırakacağım.” Sayışman ayrıca inşaat ve tekstil işlerinin çok yoğun gittiğini söyledi: “Özellikle tekstilde ciddi bir büyüme içindeyiz. Online satış rakamlarımız gayet iyi. Yurt dışından talep alıyoruz.”

Tolgahan Sayışman: İkinci bebek sürpriz oldu


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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