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Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:11,Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman: Evlerimde oturanlardan kira almadım

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Tolgahan Sayışman: Evlerimde oturanlardan kira almadım
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Oyuncu Tolgahan Sayışman önceki gün Etiler’de bir kuaför çıkışı görüntülendi. Saçlarını kestiren oyuncu, “Karantinada evde vakit geçirmek bana yaradı. Eşimle birbirimize yaklaştık” dedi.

◊ Normalleşmeyle beraber artık dışarı çıkabiliyor musunuz?
- Yavaş yavaş normalleşmeye başladık gördüğünüz gibi... Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorum. Ama çok da dışarı çıkmıyorum. Karantina sonrası ilk dışarıya çıkıp eve döndüğümde psikolojik olarak çok etkilendim. Açıkçası garip bir ruh haline girmişiz. Eve gittim, bütün kıyafetlerimi hemen kirliye attım. Duşta çok uzun vakit geçirmem ama uzun süre kaldım. Elimi defalarca yıkadım.
◊ Sete gitmeye başladınız mı?
- TRT 1’deki “Şampiyon” dizimizin çekimlerine gidiyorum sadece. Onun dışında mümkün mertebe evde oluyorum. Sette de önlemler aldık. Boks sahnelerini seyircisiz çekiyoruz. Şartları tamamen değiştirdik.

Tolgahan Sayışman: Evlerimde oturanlardan kira almadım


Eşimle birbirimize yaklaştık
◊ Pandemi dönemini nasıl tarif edersiniz?
- Pandemi sürecinde eşim Almeda’yla birbirimize çok yaklaştık. Hayatımızda oğlumuz Efehan var. Vakit nasıl geçti, anlamadık. Karantinadaki iki buçuk ay en çok bana yaradı diyebilirim.
◊ İstanbul dışındaki motosikletinizi alabildiniz mi?
- Çocukluk hayalim olan motosikleti Manisa’dan İstanbul’a getirememiştim. Pandemi nedeniyle şehirler arası giriş çıkışlar kapatılmıştı. Yasağın kalkmasıyla motosikletime kavuştum. Hemen garaja çektim.

Kira almadı
Ünlü oyuncu, koronavirüs salgını sürecinde yurt içi ve yurt dışındaki evlerinde oturanlardan kira almadığını söyledi: “Elimden geldiğince süreç normalleşene kadar kira almak istemedim. Öyle destek vermek istedim.”

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den samimi açıklamalarKanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi’nin canlı yayında tatlı atışması ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Abazi, "Tolgahan bütün gün konsol oynuyor, çok da dağınık" diyerek isyan etti.
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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