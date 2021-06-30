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Haber Giriş: 30.06.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Tolga Yüce kimdir? İşte Tolga Yüce'nin biyografisi

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Tolga Yüce kimdir? İşte Tolga Yüce'nin biyografisi

Mehmet Ali Erbil’le Seda Sayan’ın arasının bozulmasına neden olan paylaşımı yapan Tolga Yüce’den çarpıcı açıklamalar geldi. Söz konusu açıklamalar ardından Tolga Yüce hakkında araştırılmalar yapılıyor. Peki, Tolga Yüce kimdir?

Tolga Yüce, 20 Kasım 1989 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda rol aldı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Tolga Yücel, İstanbul Arel Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitirdi.

Tolga Yüce; akaryakıt, inşaat, enerji, maden ve medya alanlarında faaliyet gösteren Yüce Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

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