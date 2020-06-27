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Haber Giriş: 27.06.2020 - 07:42,Son Güncelleme:

Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk tatilde

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk tatilde
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Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, Alaçatı’da görüntülendi.

Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.
Sarıtaş, Alaçatı’ya iki günlüğüne geldiğini, İstanbul’a döner dönmez yeni dizi çekimlerine başlayacağını söyledi. Karantina sürecinden de bahseden oyuncu, “Bol bol spor yaptım, müzikle ilgilendim, kitap okudum. Benim için verimli geçti diyebilirim” dedi. 

Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk tatilde

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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