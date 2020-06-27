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Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk tatilde
Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, Alaçatı’da görüntülendi.
Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.
Sarıtaş, Alaçatı’ya iki günlüğüne geldiğini, İstanbul’a döner dönmez yeni dizi çekimlerine başlayacağını söyledi. Karantina sürecinden de bahseden oyuncu, “Bol bol spor yaptım, müzikle ilgilendim, kitap okudum. Benim için verimli geçti diyebilirim” dedi.
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