Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu

Önceki gün Before Sunset Beach’te görüntülenen ikili, bulundukları plajdan denize girmek yerine başka bir koya gitmeyi tercih etti.



Zodyak bota binen iki sevgili, bindikleri bot arıza yapınca bir süre beklemek zorunda kaldı.





Görevlilerin botu tamir etmesinin ardından Sarıtaş ile Mayruk, arkadaşları ile birlikte başka bir koyun yolunu tuttu.









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