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Haber Giriş: 30.06.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu

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Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu

Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk, tatil sezonunu Çeşme’de açtı.

Önceki gün Before Sunset Beach’te görüntülenen ikili, bulundukları plajdan denize girmek yerine başka bir koya gitmeyi tercih etti.

Zodyak bota binen iki sevgili, bindikleri bot arıza yapınca bir süre beklemek zorunda kaldı.

Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu


Görevlilerin botu tamir etmesinin ardından Sarıtaş ile Mayruk, arkadaşları ile birlikte başka bir koyun yolunu tuttu.

Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu


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