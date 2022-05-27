Tolga Karel'den müjdeli haber: 4. kez baba oldu

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Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz kasım ayında baba olmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun eşi doğum yaptı. Çiftin bir oğulları oldu.

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden ancak cenazesine katılamayan Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı. Yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu Aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun."

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Tolga Karel 4. çocuğuna babasının da adı olan 'Tufan' ismini verdi. Karel'in ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliiğinden ise Kenan ve Mia adında iki çocuğu var.

YENİ EVİ İÇİN ARSA ALDI



Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı sonra da Amerika'da şirket kurdu.

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Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve hayalinin 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak olduğunu söyleyen Karel, dün eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için arsa aldı.

Florida'nın gözde bölgelerinden birinde arsa alan Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.Karel fotoğrafların altına "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün" notunu düştü.

320 BİN DOLARA EV ALMIŞTI



Tolga Karel, 2020 yılında Florida'da ev satın almış, 320 bin dolar ödediği evin fotoğraflarını Instagram'da paylaşmıştı:

'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...'

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HAYAT ÇOK PAHALI



Instagram hesabında sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tolga Karel, ülkedeki hayat pahalılığından dert yandı.

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum