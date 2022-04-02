Tolga Güleç ile birlikte olan Yasemin Allen ilk kez konuştu... Aşıklardan fotoğraf geldi!

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Nazar değmesin

Tolga Güleç’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Yasemin Allen, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Geçen akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülenen Yasemin Allen, sorular üzerine “Çok yeni başladı ilişkimiz. Çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem” dedi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin “Yaklaşık 2 aydır birliktesiniz değil mi?” sorusuna da gülerek yanıt verdi: “Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum, tutuyoruz. Çok teşekkürler.” (Sayit DURMAZ)

Demet'in hayranıyım

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti önceki akşam Arnavutköy’deki Zıpkın Balık çıkışı görüntülendi.

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Özdemir, yoğun bir çalışma dönemine girdiğini söyledi: “Baş başa bir yemek yedik. Çünkü sözleşmelerimiz imzalandı ve projelerimizin çekimleri başlayacak.” Koç ise nişanlısını işlerinde desteklediğini belirtti: “Demet ne yapıyorsa en iyisini yapar. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım.” (Sayit DURMAZ)

Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Eşi Sinem Kobal’la ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’deki bir restoranın çıkışında görüntülendi.

Oyuncu, Will Smith’in Oscar gecesindeki tokat olayıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Daha başka tepki gösterilebilirdi. Öyle bir yerde, yakışır bir hareket değildi.” (Behlül AYDIN)

YouTube kraliçesi

Zeynep Bastık, geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir restorandaydı.

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YouTube kanalında 2.5 milyon aboneye ulaşan Bastık, arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Şarkıcı çıkışta “Ekip arkadaşlarımla yemek yedik. Güzel ve önemli bir gündü. Kanal abone sayımız 2.5 milyon, toplam izlenme de yaklaşık 2.5 milyar oldu. Bunu kutlamaya geldik” dedi. (Sayit DURMAZ)

1 Nisan değil!

RUSYA Premier Lig ekibi CSKA Moskova’da forma giyen Yusuf Yazıcı, 2021 yılında Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan ile ilişki yaşadıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, “1 Nisan şakası değil” notunu ekledi. Çiftin el ele verdikleri ve kalp emojisiyle paylaştıkları kare, takipçileri tarafından övgü dolu yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Cansu Dere’ye olan benzerliğiyle dikkatleri çeken Turhan, Hürriyet’e verdiği röportajda “Bir fotoğrafımda ben de çok benzettim” demişti.

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Amerika'da doğum yapacak

İKİ yıl önce Mesut Doğan ile evlenen Rojin, bebek heyecanı yaşıyor.

Erkek bebek bekleyen sanatçı, doğumu Amerika’nın Kaliforniya şehrinde yapmayı planlıyor. Yurtdışına gitmek için tüm hazırlıkları tamamlayan Rojin, önümüzdeki günlerde ABD’ye uçacak. Sanatçı, “Anne olmayı uzun zamandır istiyordum. Çocukları çok seviyorum. Oğlumla annelik duygusunu tadacağım” dedi.