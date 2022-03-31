'Tokadı suratlarda patladı' : O görüntü hafızalardan çıkacak gibi değil

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HER ŞEYE RAĞMEN ANNESİ YANINDA ONU İSTEDİ

Bu kez söz konusu olan kişiler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile ortanca oğlu Prens Andrew. Seks ticareti suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantısını kendisi "ağzından kaçıran", hakkında Amerikalı Virginia Giuffrey tarafından açılan cinsel taciz davasını da hatırı sayılır miktarda bir ödeme yaparak "kapatan", hatta bu skandal yüzünden unvanlarını da yitiren Prens Andrew, babası anısına düzenlenen anma töreninde Kraliçe 2. Elizabeth ile birlikte "başroldeydi."

BİR ELİNDE BASTONU, DİĞER YANINDA OĞLU

Bozulan sağlığı yüzünden törene katılıp katılmayacağı haftalarca merak konusu olan Kraliçe, sonunda Londra'daki Westmister Abbey'e gitti. Sağ elinde bastonu vardı, diğer yanında da ortanca oğlu Andrew ona destek oluyordu. Öyle ki, o törende Kraliçe 2. Elizabeth'in "Benden sonra o tahta geçecek" dediği büyük oğlu Prens Charles ile onun eşi Camilla bile gölgede kaldı. Andrew törene annesiyle birlikte katıldı, yürürken ona destek oldu, çıkarken de onu aracına bindirdi ve kendisi de annesiyle birlikte Westminister Abbey'den ayrıldı. Belki de adı bunca skandala karışmamış olsaydı bu durum bu kadar göze batmayacaktı. Fakat Andrew, uzun süredir kraliyet ailesinin adının karıştığı skandalların ana kahramanı olduğu için Kraliçe'nin kendisine eşlik için onu seçmesi de masaya yatırıldı.

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SURATLARA ATILAN BİR TOKAT GİBİ

Birçok kişiyi şaşırtan bu duruma ilginç bir değerlendirme kraliyet yorumcusu Dr Shola Mos-Shogbamimu'dan geldi. Twitter hesabından değerlendirme yapan Mos-Shogbamimu, törende Kraliçe'nin unvanlarını bile elinden aldığı Andrew ile omuz omuza halkın hatta dünyanın karşısına çıkmasını "suratlara atılan bir tokat" olarak nitelendirdi. Mesajında şu satırlara yer verdi uzman: "Kraliçe'nin, devletin başı olarak Prens Philip'in anma töreninde böylesine önemli bir rolü, saygınlığını kaybeden Prens Andrew'a verdiğini, onu desteklediğini görmek suratlara atılan bir tokat gibiydi. Sanki her şey affedilip unutuldu mu? Hayır, değil. Kraliyet ailesi bizim ne düşündüğümüzü ya da ne hissettiğimizi umursamıyor. Utanç verici."

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'BİR OĞULDAN DAHA İYİSİNİ KİM YAPABİLİR Kİ?'

Fakat buna karşılık Prens Andrew'nun, babası Prens Philip anısına düzenlenen törende aldığı görevi tamamen doğru ve uygun bulanlar da vardı. Bu görüşte olan kraliyet tarihçisi Hugo Vicker, Andrew'nun o törende annesine destek olmasını "hoş bir jest" olarak nitelendirdi. Vicker, Kraliçe'nin yürürken bir "omuza ihtiyaç duyduğunu" belirtip "Bu konuda kim oğlundan daha iyi olabilir ki?" diye sordu. Tarihçi, Kraliçe oğlu yerine bir başkasından destek alsaydı bunun "üzüntü verici" olarak görüleceğini aktardı.

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'OĞLUNUN YANLIŞ YAPMADIĞINI HATIRLATMAYI SEÇTİ'

BBC'nin kraliyet gazetecisi Peter Hunt da annesine destek olmak için Andrew'nun seçilmesinin tesadüf olmadığını belirtti. Hunt "Bu şans eseri gerçekleşen bir durum değil. Andrew, akrabaları ve ailesinin geri kalanıyla birlikte oturabilirdi. Fakat annesine onun destek olmasına karar verdiler" diye konuştu. Hunt'a göre Kraliçe, Westminister Abbey'e ortanca oğlu Andrew iye birlikte giderek "insanlara oğlunun yanlış yapmadığını, suçlu olmadığını hatırlatmayı seçti" diyerek durumu değerlendirdi.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew bir süredir, Amerikalı Virginia Roberts Giuffre tarafından aleyhine açılan cinsel taciz davasıyla boğuşuyordu. Bu nedenle aile ve halk arasında itibarının yanı sıra kraliyet ailesi üyesi olmasından kaynaklanan bazı görevlerini ve ayrıcalıklarını da kaybeden Andrew, sonunda mahkemeye çıkmadan Roberts ile 12 Milyon Sterlin tazminat ödemek üzere anlaştı. Bu paranın nereden karşılanacağı da bir süre tartışma konusu oldu. Hazine yaptığı açıklamada Prens Andrew'nun, Virginia Roberts Giuffre'ye ödediği paranın tek bir kuruşunun bile halktan toplanan vergilerden çıkmadığını açıkladı. Hazine'nin belirttiğine göre bu paranın bir bölümünü Prens Charles kardeşine borç olarak verdi. Daha önce bu paranın, Kraliçe 2. Elizabeth'in fonundan karşılanacağı iddiaları basına yansımıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı yani Platin Jübile kutlamalarına gölge düşmemesi için Mountbatten Windsor ailesinin olayı bir an önce kapatmak istediği de iddialar arasında. Bu yüzden cinsel davasının bu şekilde kapanması onları da rahatlatmış oldu.

HAKKINDA AĞIR İDDİALAR VARDI

Seks ticareti suçlamasıyla tutuklu olduğu cezaevinde canına kıyan Jeffrey Epstein'ın yakın arkadaşı olan Andrew, Virginia Roberts tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Roberts, Prens'in tacizine uğradığında henüz 17 yaşında olduğunu da ileri sürdü. Roberts'ın açtığı davanın ardından Prens Andrew da İngiliz Kraliyet Ailesi üyesinin kıdemli üyesi olarak elinde tuttuğu birçok görevi ve unvanı kaybetti. Annesi Kraliçe 2. Elizabeth, Andrew'nun tüm askeri unvanlarının yanı sıra "majesteleri" (his royal highness) unvanını da elinden aldı. Andrew'nun eski görevleri ve unvanları Kraliçe tarafından ailenin diğer üyelerine dağıtılıyor.