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Haber Giriş: 24.11.2020 - 07:53 | Son Güncelleme:

Tiyatroda koronavirüs şoku! Bütün ekibe bulaştı...

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Tiyatroda koronavirüs şoku! Bütün ekibe bulaştı...
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Kedi Sahne çatısı altındaki oyuncu Anıl Yürek koronavirüse yakalandı. Hastalık ekipteki 7 kişiye daha bulaştı. 92 yaşındaki Haldun Dormen de virüs kaptı. Arka arkaya yaşanan pozitif vakalar nedeniyle tiyatro oyunlarını erteleme kararı aldı.

 

OYUNCUDAN YÖNETMENE BULAŞTI
Hakan Altıner'in kurucusu olduğu Kedi Sahne Sanatları, koronavirüsle savaşıyor. 'Çamlıcanın Üç Gülü' adlı yeni oyunlarını sahnelemek için prova yapan ekip geçtiğimiz hafta ilk Covid-19 vakasıyla sarsıldı. Ekipten Anıl Yürek'in testi pozitif çıktı. Ardından oyunun yönetmeni Hakan Altıner de virüsü kaptı.

Tiyatroda koronavirüs şoku Bütün ekibe bulaştı...

ŞENER VE TENOLCAY NEGATİF
Ayşe Erbulak, Damla Çercisoğlu, Kahraman Sivri, Osman Barış Özkoçak, Erdoğan Soytürk de koronavirüsten kaçamadı. Ekipten sadece Aydan Şener ile İpek Tenolcay'ın testleri negatif çıktı. Tiyatroda başka bir oyun sergileyen Haldun Dormen de hastalanınca 21 Kasım'daki oyunlar ileri bir tarihe ertelendi.
Tiyatroda koronavirüs şoku Bütün ekibe bulaştı...

İKİ GÜNDÜR HASTANEDEYİM

Kibarlık Budalası adlı oyunda rol alan 92 yaşındaki Haldun Dormen, Günaydın'dan İlker Gezici'ye, "İki gündür kontrol amaçlı hastanedeyim. Durumum gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok. Tüm değerlerim eski haline döndü." açıklamasını yaptı.

Tiyatroda koronavirüs şoku Bütün ekibe bulaştı...

Tiyatroda koronavirüs şoku Bütün ekibe bulaştı...


 

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