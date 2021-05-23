Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin şu mesajı paylaştı;



“Ankara DT emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum"

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