25 sene Ã¶nce oynadÄ±ÄŸÄ± filmden hÃ¢lÃ¢ para kazanÄ±yor

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O FÄ°LM HAFIZALARA KAZINDI

Tam 12 yÄ±l boyunca "bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en Ã§ok giÅŸe yapan filmi" unvanÄ±nÄ± elinde tutan filmin ÅŸarkÄ±larÄ± da bazÄ± sahneleri de "ikon" haline geldi. OyuncularÄ±nÄ±n kariyerinde Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olmasÄ± da cabasÄ±.

25 YILDIR PARA KAZANIYOR

Ä°ÅŸte o film, aslÄ±nda Ã§ok da Ã¶nemli bir rolÃ¼ olmayan bir kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk iÃ§in de (elbette ÅŸu anda genÃ§ bir adam) 25 yÄ±l boyunca kesintisiz bir gelir kaynaÄŸÄ± oldu. Filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸinde 5 yaÅŸÄ±nda olan o genÃ§ adam bugÃ¼n 30 yaÅŸÄ±na geldi ve hÃ¢lÃ¢ o filmden para kazanÄ±yor. YÄ±llar Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi aradan bunca zaman geÃ§mesine raÄŸmen telif hakkÄ±nÄ± alÄ±yor.

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REKORTMEN FÄ°LM TÄ°TANÄ°K

Hangi filmden mi sÃ¶z ediyoruz? James Cameron'un yÃ¶nettiÄŸi Titanik (Titanic) filminden... Daha ilk yolculuÄŸunda buzdaÄŸÄ±na Ã§arparak batan Titanik adlÄ± transatlantikte geÃ§en kurgusal bir aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ konu alan filmin baÅŸrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet yer alÄ±yordu. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda giÅŸe rekorlarÄ± kÄ±ran film, tam 11 dalda Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±. Ä°ÅŸte henÃ¼z 5 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocukken o filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Reece Thompson, o zamandan bu yana hÃ¢lÃ¢ Titanik'ten para kazanÄ±yor.





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Reece Thompson, Titanik filminde anne ve babasÄ±yla birlikte üçüncü sÄ±nÄ±fta yolculuk eden Ä°rlandalÄ± küçük bir çocuÄŸu canlandÄ±rÄ±yordu. Onun oynadÄ±ÄŸÄ± karakter de transatlantik batÄ±nca, anne ve babasÄ±yla birlikte buz gibi sulara gömüldü.

BugÃ¼n 30 yaÅŸÄ±nda olan Thompson, sinemadan Ã§ok farklÄ± bir iÅŸ yapÄ±yor. ABD'de Utah'ta yaÅŸayan, dijital pazarlama direktÃ¶rÃ¼ olan Reece Thompson, her ne kadar 5 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocukken oynadÄ±ÄŸÄ± filmle ilgili Ã§ok fazla ayrÄ±ntÄ± hatÄ±rlamasa da her yÄ±l telif Ã§ekleri alÄ±yor.Reece Thompson'Ä±n kÄ±sa sÃ¼ren sinema serÃ¼veni, Ã§ocuk model olarak kazandÄ±ÄŸÄ± bir yarÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan imzaladÄ±ÄŸÄ± kontratla baÅŸladÄ±. AnlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± ajans, ona iki seÃ§enek sundu: Ya bir reklam filminde oynayacaktÄ± ya da Titanik filminde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rolde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ecekti. Reece'in annesi, tercihini Titanik filminden yana kullandÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Reece Thompson'Ä±n annesi gayet isabetli bir tercih yapmÄ±ÅŸ oldu.

FÄ°LMLE Ä°LGÄ°LÄ° FAZLA AYRINTI HATIRLAMIYOR

Thompson, filmle ilgili Ã§ok fazla ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yor. Ama yine de hala hak ettiÄŸi parayÄ± alÄ±yor. Business Insider'a konuÅŸan Thompson "Bu garip, Ã§Ã¼nkÃ¼ film artÄ±k aklÄ±mda deÄŸil" dedi. Filmde oynadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisine gelecek Ã§eki beklemediÄŸini belirten Thompson, bu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde de "Ah, ne gÃ¼zel! Fazladan bir 100 dolar" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ekledi. Thompson, son olarak bu Ã§eklerin devam etmesinden memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Thompson filmden 30 bin dolar kazandÄ±. Bu para eÄŸitim hayatÄ± için kullanÄ±ldÄ±. Aradan geçen yÄ±llar içinde 100 dolar ile 300 dolar arasÄ±nda telif çekleri almaya devam etti. Filmin en parlak dönemlerinde yani 1998 ile 1999 yÄ±llarÄ±nda Thompson, binlerce dolarlÄ±k çekler de aldÄ±. Fakat zaman geçtiÄŸinde bu miktar azaldÄ±. Bu arada Titanik filminden Kate Winslet'in 2 milyon dolar, Leonardo DiCaprio'nun da 2 buçuk milyon dolar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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KAMERA ARKASINDA JAMES CAMERON

KÃ¼Ã§Ã¼k bir rolÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen 25 yÄ±l sonra bile Reece Thomspon'a para kazandÄ±ran Titanik (Tinanic) filmine gelirsek... James Cameron, sadece yÃ¶netmen olarak deÄŸil, senarist ve ortak yapÄ±mcÄ± olarak da filme imzasÄ±nÄ± attÄ±. 1997 tarihli film, RMS Titanik adlÄ± transatlantiÄŸin, buzdaÄŸÄ±na Ã§arparak batÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerine kurgulandÄ±. Filmin ana kahramanlarÄ± ise Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Rose DeWitt Bukater ile Jack Dawson. FarklÄ± toplumsal sÄ±nÄ±flardan gelen bu iki genÃ§, yolculuk sÄ±rasÄ±nda birbirlerine aÅŸÄ±k olurlar. BazÄ± kiÅŸilerin bir deÄŸil birkaÃ§ kez izlediÄŸi bu etkileyici film, o dÃ¶nemde birÃ§ok Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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GÄ°ÅžE REKORTMENÄ°

Film 19 AralÄ±k 1997'de gÃ¶sterime girdi. Hem ticari hem de sanatsal olarak bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazandÄ±. On dÃ¶rt dalda Akademi Ã–dÃ¼lÃ¼'ne (Oscar) aday gÃ¶sterildi. En iyi film ile en iyi yÃ¶netmen dallarÄ± da dahil olmak Ã¼zere on bir dalda kazandÄ±. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda iki milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde giÅŸe hasÄ±latÄ± yapan film, bir milyar dolarÄ± geÃ§en ilk filmdi ve 2009 yÄ±lÄ±nda yine Cameron'Ä±n bir filmi olan Avatar tarafÄ±ndan geÃ§ilene kadar olan on iki yÄ±l boyunca giÅŸe hasÄ±latÄ± rekorunu elinde bulundurdu.

AYRILMAZ Ä°KÄ°LÄ°

Titanik, Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun beyazperde "ayrÄ±lmaz ikili" haline gelmelerinin de ilk adÄ±mÄ± oldu. Winslet ve DiCaprio, Titanik'ten yÄ±llar sonra, 2008'de Revolutionary Road adlÄ± filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler. Ama kamera arkasÄ±nda Ã§ok iyi arkadaÅŸ oldular. Bir dÃ¶nem birlikte olduklarÄ± iddialarÄ± ortada dolaÅŸsa da onlar hiÃ§ romantik bir iliÅŸki yaÅŸamadÄ±. ArkadaÅŸlÄ±klarÄ± Ã§ok sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.

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Titanik filmi, sevenlerinin hafÄ±zasÄ±nda silinmez bir yer edindi elbette. Ama filmle ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar öne çÄ±ktÄ±. Bunlardan biri filmin, Celine Dion tarafÄ±ndan seslendirilen My Heart Will Go On adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±. DiÄŸeri de Rose ile Jack'in geminin burnunda rüzgara karÅŸÄ± durduÄŸu sahne. Titanik filmi, sevenlerinin hafÄ±zasÄ±nda silinmez bir yer edindi elbette. Ama filmle ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar öne çÄ±ktÄ±. Bunlardan biri filmin, Celine Dion tarafÄ±ndan seslendirilen My Heart Will Go On adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±. DiÄŸeri de Rose ile Jack'in geminin burnunda rüzgara karÅŸÄ± durduÄŸu sahne. EN UNUTULMAZ SAHNE

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DAHA Ä°LK SEFERÄ°NDE SULARA GÃ–MÃœLDÃœ

Åžimdi gelelim bu filme ilham veren Titanik transatlantiÄŸine yani resmi adÄ±yla RMS Titanic'e. Olympic sÄ±nÄ±fÄ± bir transatlantik yolcu gemisi olan Titanic, Ä°rlanda'nÄ±n Belfast kentinde inÅŸa edildi.Â 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz daÄŸÄ±na Ã§arptÄ± ve yaklaÅŸÄ±k iki saat kÄ±rk dakika iÃ§inde Kuzey Atlantik'in buzlu sularÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

TARÄ°HÄ°N EN BÃœYÃœK DENÄ°Z FELAKETLERÄ°NDEN

1912'de yapÄ±mÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k buharlÄ± yolcu gemisi olarak nitelendiriliyordu. BatÄ±ÅŸÄ± bin 514 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§landÄ± ve en bÃ¼yÃ¼k deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geÃ§ti.

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Titanic'in yapÄ±mÄ±nda zamanÄ±nÄ±n mevcut olan en ileri teknolojiler kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BirÃ§ok insan "batmaz gemi" olduÄŸuna inanÄ±yordu.Fakat bu derece ileri teknoloji ve eÄŸitimli mÃ¼rettebata raÄŸmen batmasÄ± birÃ§ok insanÄ± ÅŸoke etti. Medya, Titanic'in Ã¼nlÃ¼ kurbanlarÄ± ve batÄ±ÅŸÄ± ile ilgili efsaneleri sÃ¼rekli gÃ¼ndeme getirmeye devam etti. Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda denizcilik kanunu da deÄŸiÅŸti.Amerikan donanmasÄ±ndan emekli Robert Ballard'Ä±n geminin enkazÄ±nÄ± 1985'te bulmasÄ± Titanic'e olan ilgiyi artÄ±rdÄ± ve bu ilgi gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar devam etti.

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