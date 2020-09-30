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Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Timuçin Esen’den yeni kamu spotu

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Timuçin Esen’den yeni kamu spotu
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SAĞLIK Bakanlığı’nın koronavirüse karşı halkı bilinçlendirmek için hazırlattığı kamu spotunda rol alan Timuçin Esen, yeni bir kamu spotu için yeniden kamera karşısına geçti.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Hekimoğlu”nda ‘Ateş Hekimoğlu’ adlı bir doktoru canlandıran ünlü oyuncunun rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Pandeminin bir kişiden başladığının ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceğinin altı çizildi.

TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL
Bireylerin kendisini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu. Temizlik, maske ve mesafenin önemine dikkat çekilen spotta “Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” sloganı kullanıldı. Bakanlığın yeni kampanyası, televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

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