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Haber Giriş: 08.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

The Hollywood Reporter’ın en iyisi oldu

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The Hollywood Reporter’ın en iyisi oldu
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“KOVAN”, ünlü Amerikan dergisi The Hollywood Reporter’a göre bu yıl Türkiye’deki en iyi film olarak gösterildi.

Meryem Uzerli, başrolünde yer aldığı yapıma dair makaleyi sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “The Hollywood Reporter dergisinin en önemli sinema yazarlarından Scott Feinberg’ın bu yıl Türkiye’nin en iyi filmi olarak ‘Kovan’ı göstermesi bize büyük bir gurur, onur ve mutluluk verdi.” Film, arıcılıkla ilgilenen bir kadının Almanya’dan Artvin’e gelmesini anlatıyor.

The Hollywood Reporter’ın en iyisi oldu


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