The Beatles yeryüzündeki en iyi grup

◊ Profesyonel davranmam gerekiyor biliyorum ama The Beatles hayranı olduğumu gizleyemeyeceğim. Doğum gününüz kutlu olsun. 7 Temmuz’da 80 yaşına gireceksiniz...



- Teşekkürler. 70’li yaşlarım harikaydı.

◊ Geriye dönüp baktığınızda başarılarınızı, pişmanlıklarınızı, yaptıklarınızı, yapamadıklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Sadece davul çalmayı seviyorum ve hâlâ çalıyorum. Şu anda bu yılın ilk turnesinde çalıyor olmalıydım. Doğum günüm için ara verip, eylül-ekim gibi yılın ikinci turnesine başlayacaktım.Çok özledim. Aslına bakarsan şimdilerde grubumla (All Star) hiç çalmadığım kadar çok çalıyorum.Yılda bir kere tura çıkıyorduk, şimdi yılda iki tur yapıyorum. Geriye dönersem... Sahip olduğum birçok nimet var. Ailem en büyük nimetim. Çocuklarım, sekiz torunum, bir de torunumun çocuğu var. Hepsi bana bahşedilen birer lütuf. Ve eşim Barbara... En büyük rüyam Houstan’da yaşamaktı. Lightnin’ Hopkins (müzisyen, blues şarkıcısı, gitarist, şarkı sözü yazarı) yüzünden.Eğer gidebilseydim Houston’a... Ya da Rory (The Beatles’tan önceki müzik grubu) ile kalsaydım ne olurdu acaba? Ama buradayım. Doğru seçimlerle yoluma devam etmişim.Düşündükçe aklımı kaçırıyorum. 13 yaşında hastanede yatıyordum. Hasta yatan tüberkülozlu çocukları meşgul tutmak için bir müzik öğretmeni hastaneye geldi. Bana minik bir davul hediye etti. O andan itibaren sadece davulcu olmak istedim. Bana bak... Hâlâ da çalışıyorum. Harika bir işe sahibim. Emekli olmak zorunda değilim. Devam edebildiğim sürece çalışacağım. Ve 80’den daha sonra da çalışmayı planlıyorum.

DAHA İYİ BİR BABA OLABİLİRDİM

◊ “Hayattaki en büyük nimetlerim çocuklarım ve torunlarım” dediniz. Neler öğrendiniz onlardan?

- Daha iyi bir baba olabilirdim. O günkü bildiklerime göre yapabildiğim en iyi babalığı yaptım. Büyükbaba olmayı çok seviyorum, çünkü çocuğu istediğin kadar sevip, sonra anne babasına geri verebilirsin! (Gülüyor)

Hâlâ ruhumda taşıdığım, unutmadığım bir görüntü var. En büyük oğlum Zack’i kucağıma ilk verdiklerinde kımıldayamadan kalmıştım. Mucizeydi. Zack’in çocuğu doğduğunda yanındaydım. Bebeği ilk defa oğlumun kucağına verdiklerinde sanki kendime bakıyordum. Evet, çocuklarım en büyük nimetlerim. Tek çocuktum. Hayatta istediğim tek şey bir abim olmasıydı. İmkansız bir hayaldi.

Dünyanın en iyi müzik grubundaydım ve grup arkadaşlarımı çok seviyordum. Onlar benim için kardeş gibiydiler. Üç erkek kardeşim oldu. Hayat bana çok nazik davrandı.

“BARIŞ VE SEVGİ” KUTLAMALARI MUAZZAM BİR ŞEKİLDE BÜYÜDÜ

◊ Büyük doğum günü yaklaşıyor...

- Evet, çok büyük bir doğum günü. 80 yaşında olacağım.

◊ Bu seneki kutlama nasıl olacak?

- Son 12 yıldır olduğundan biraz farklı kutlayacağım. “Barış ve sevgi” temalı doğum günü kutlamalarım 2008 yılında Chicago’da başladı. Doğum günüm öncesi röportaj veriyordum, biri “Doğum gününüz yaklaşıyor, insanlardan ne istersiniz?” diye sordu. “Herkesin barış ve sevgiye yönelmesini istiyorum” dedim. Bir hafta sonra doğum günümdü. Hard Rock’ta “barış ve sevgi” temasıyla kutladık. 2008’den sonra kutlamalar muazzam bir şekilde büyüdü. 2019’da 30’dan fazla “barış ve sevgi” etkinliği vardı.

Los Angeles’ta olduğumda etkinlik için Capital Records, Hollywood’da büyük bir sahne kuruyor. Müzik grupları, arkadaşlarım gelip sahneye çıkıyor. Bu yıl da aynı şekilde kutlamayı planlamıştık ama bildiğin gibi her şey değişmek zorunda kaldı. Şimdi arkadaşlarımın gönderdiği videolar ve All Star grubumla şovlarımdan görüntüler kullanarak sanal bir kutlama yapacağız.

Yine doğum günüm, yine “barış ve sevgi” kutlamaları ama bu yıl sanal yapıyoruz.

◊ Hangi arkadaşlarınız davetli?

- Arkadaş yok, stüdyomda oturacağım.

◊ Sanal kutlamalara kimler görüntü yolluyor demek istedim?

- Ah evet! Onlardan birini çok iyi tanıyorsun. Tahmin et...

◊ Diğer bir Beatles üyesi; Paul McCartney?

- Evet!

HOUSTAN’DA YAŞAMA HAYALİM GERÇEKLEŞSEYDİ NE OLURDU?

◊ The Beatles, tüm zamanların en etkili ve en başarılı müzik grubu kabul ediliyor. Sizi etkileyen müzisyenlerden bahsettiniz, bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Ayrıca bugünün müziğinde neler arıyorsunuz?

- Bir sürü yeni müzik grubu var. Müzik dinlemeye ilk başladığımda beni etkileyen müzisyenler country müzik yapanlardı. Hank Williams, Kitty Wells, Willie Nelson... Ve blues müzik. Benim blues sevgimden Houston, Teksas’a göç etme hikayemi şimdiye kadar birçok kişi duymuştur...

◊ Paylaşır mısınız bizimle de?

- Tüm zamanların en sevdiğim müzisyeni Lightnin’ Hopkins’in yaşadığı yerde yaşamak istedim. Elçiliğe gittik. Ben ve bir arkadaşım. Tüm formları doldurduk. Elimizde iş için başvurabileceğimiz fabrikaların listesi bile vardı. Çünkü o zamanlar fabrikada çalışıyordum. Bizden istenen her şeyi elçiliğe götürdük. Daha fazla evrak istediler, daha fazla sayfa verdiler. Aldık hepsini yırttık! Eğer gerçekleşseydi ne olurdu?

Sonra çalıştığım fabrikadaki gruplarda çalmaya başladım. Sonra da yeryüzündeki en iyi gruba katıldım. The Beatles. Bugün bile gelecek nesilleri etkileyen bir grup.

İyilik için değişim zamanı

◊ George Floyd cinayetiyle başlayan olayları nasıl yorumluyorsunuz?

- Floyd’un öldürülmesi gözlerimizi yeniden açtı. Tüm Amerika’yı saran protestolar İngiltere’ye ve Fransa’ya sıçradı.Beni heyecanlandıran, sokaktaki gençlerin yüzde 75’inin 18-25 yaş arası olması. Gelecek nesiller onlar. İyilik için değişim zamanı. Gençler, yaşlıların ve hükümetlerin zihniyetlerini değiştirmek zorunda. Umarım değişir.

STÜDYOYA GİTTİĞİMDE YOKO YATAKTAYDI JOHN DA!

◊ John Lennon’ın eşi Yoko Ono oldukça öne çıkan bir figürdü. Onunla ilgili ilk izlenimlerinizi hatırlıyor musunuz?

- Gerçekten iyi hatırlıyorum. Stüdyoya gitmiştim, Yoko yataktaydı. (Gülüyor) John da! Eşlerimiz hiçbir zaman stüdyoda durmazdı. Eşim Maureen (ilk eşi) 8 yıl içinde yaptığımız tüm stüdyo çalışmalarında toplam 45 dakikadan fazla yanımda olmamıştır. Gelir, “Merhaba” deyip giderlerdi. Çünkü stüdyoda çalışırdık.

O gün içeri girdik, yatağı gördük. Oldukça garipti. John da garipti. Açıklama yaptı gerçi. John’un açıklamasını kabul ettik.

Yoko ile eğlenceli anılarım var. Şarkı söylüyor, biliyorsun. Ona bir gün “Neden albüm yapmıyorsun” diye sordum. “Albüm yap ve şarkılarını söyle” dedim. Gerçekten yaptı. Bir dahaki sefer gördüğümde “Yoko, türkü söylemeye geri dönmelisin” dedim. Her neyse. Yoko eğlenceli bir insan. Bence basın her şeyi tuhaf bir duruma soktu.

Şahsen Yoko’dan hiç rahatsız olmadım.

ŞÖHRETİN BİR BEDELİ VARDI TABİİ

◊ The Beatles şöhretinin üzerinizde yük olduğunu hissettiğiniz oldu mu?

- İlk başlarda evet. İyi müzik yapmak istedik, yaptık. Seyirciye çalmak istedik, çaldık. Ödenecek bir bedel vardı tabii.Restoranlara giremedik. 67 yılıydı sanırım.Restoranda yemek yiyordum. Ağzımda çatal, bir kadın masama geldi, “İmzala şunu” dedi. “Hayır, şimdi yemek yiyorum” dedim. Kadın “Bütün kariyerini mahvettin” dedi. Ondan sonra bu durumları hiç kişisel almadım.Neyse, şöhret yapmak istediğimiz işin bir parçasıydı ama evet yoğundu...

BELGESEL BU YIL ÇIKMAYACAK

◊ Son sorum, Peter Jackson’ın The Beatles belgeseli hakkında. Ne aşamada?

- Bu yıl çıkacaktı ama çıkmayacakmış. Hatta duyduğuma göre James Bond filmi bile çıkmıyormuş. Dışarısı cehennem gibi olmalı. (Gülüyor) Her neyse 7 Temmuz... Barış ve sevgi ile...

“ROSEMARY’S BABY” FİLMİ HARİKAYDI

◊ Sinema filmleri de yaptınız, eşiniz oyuncu. Size üç favori filminizi ve neden

sevdiğinizi sorsam?

- Çok zor. Çok fazla film var. Çocukluğumdan beri sinemaya giderim. Cumartesi akşamı sineması. Cumartesi sinemaları Liverpool’da çocuk olmakla ilgili bir şey. Harika anılarımvar o günlerden.Üç film soruyorsun. “Rosemary’s Baby” (Rosemary’nin Bebeği) harikaydı mesela. Diğer sevdiğim filmlere gelince... Tüm zamanların en sevdiğim üç albümünü söylemek gibi. Çok fazla sevdiğim film ve müzik var...