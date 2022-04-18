24 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi biten Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ã§Ã¶ktÃ¼: ArtÄ±k rol bile yapamÄ±yor

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TANIYAN HERKES Ã‡OK ENDÄ°ÅžELÄ°

Oyuncunun boÅŸanma nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilim sonuÃ§larÄ± bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Tam 30 yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼redir birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± menajerinin iÅŸine son verdi. Sadece ailesi ve yakÄ±nlarÄ± deÄŸil, mesleÄŸi gereÄŸi iletiÅŸimde bulunduÄŸu arkadaÅŸlarÄ± da son dÃ¶nemde onun iÃ§in Ã§ok endiÅŸeli.

HER ANLAMDA Ã‡Ã–KÃœNTÃœ YAÅžIYOR

ÃœnlÃ¼ oyuncu Thandiwe Newton, 24 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin bitmek Ã¼zere olmasÄ± nedeniyle zor bir dÃ¶nemden geÃ§iyor. 49 yaÅŸÄ±ndaki Newton ile 52 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi yÃ¶netmen Ol Parker yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor. Her Ã§ift iÃ§in hiÃ§ kolay olmayan bu dÃ¶nem, Thandiwe Newton iÃ§in Ã§ok daha zorlu geÃ§iyor gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re. ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Ã¼nlÃ¼ oyuncunun cephesinden gelen haberler onun her anlamda bir Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

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MENAJERLERÄ°YLE YOLLARINI AYIRDI

YaÅŸamÄ±nÄ± hem ABD hem de Ä°ngiltere'de sÃ¼rdÃ¼ren Thandiwe Newton'Ä±n, Hollywood'da 30 yÄ±l kadar birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± menajerinin iÅŸine son verdiÄŸi basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda. Newton uzun sÃ¼redir Gaby Morgerman ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Morgerman, aralarÄ±nda Matthew McConaughey ve Minnie Driver gibi Ã¼nlÃ¼ler de bulunuyor. Oyuncunun Ä°ngiltere'deki menajerlik ÅŸirketiyle de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

ROL ALDIÄžI PROJEDEN KOVULDUÄžU Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re de Newton geÃ§en hafta rol aldÄ±ÄŸÄ± Magic Mike's Last Dance projesinin setinde rol arkadaÅŸÄ± Channing Tatum ile kavgaya tutuÅŸtu. Bunun Ã¼zerine de bir iddiaya gÃ¶re yapÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan ekipten kovuldu. Bir baÅŸka iddiaya gÃ¶re de Newton kendi isteÄŸiyle projeden ayrÄ±ldÄ±. Ekibe, Thandiwe Newton yerine 55 yaÅŸÄ±ndaki Salma Hayek'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

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"OSCAR TOKADI" YÃœZÃœNDEN TARTIÅžTILAR

Bu arada Thandiwe Newton ve Channing Tatum'un set kavgasÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddialar da var. Buna gÃ¶re Newton ve Tatum, Will Smith'in Oscar gecesi Chris Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokadÄ± tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra ikili Ã¶nce aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ±na tutuÅŸtu, sonra da kavga giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Set ekibinin iddiasÄ±na gÃ¶re "tansiyon yÃ¼kseldi ve kavga da Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir boyuta" geldi. Bir noktadan sonra da Tatum, hÄ±zla otomobiline binerek setten ayrÄ±ldÄ±.

Projenin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Warner Bross ÅŸirketi, Newton ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmanÄ±n kendileri için zor bir karar olduÄŸunu ama oyuncunun aile meseleleri yüzünden zor zamanlar geçirdiÄŸini söyledi. Sette çalÄ±ÅŸan ancak adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir kaynak Page Six'e "Thandiwe tuhaf davranÄ±ÅŸlar sergiliyordu. Bir süredir aÅŸÄ±rÄ± gergindi" diye konuÅŸtu. Yine projede görev alanlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Thandiwe Newton, sahnelerin çekimi sÄ±rasÄ±nda çok fazla kesinti ve tekrara neden oluyordu. Kamera arkasÄ± ekibin iddiasÄ±na göre tecrübeli oyuncu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilim yüzünden rol yapamaz hale gelmiÅŸti.

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DUYGUSAL DESTEK Ä°Ã‡Ä°N EVCÄ°L HAYVANLARINI BÄ°LE YANINDA TAÅžIYOR

Thandiwe Newton'Ä±n, kocasÄ± Ol Parker'dan ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinden Ã§ok etkilendiÄŸi ve duygusal destek saÄŸlamalarÄ± iÃ§in evcil tavÅŸanlarÄ±nÄ± bile sete ya da Ã§ekim sÄ±rasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±na getirdiÄŸi de oyuncudan gelen haberler arasÄ±nda.

Newton'Ä±n hem birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ekibi hem de ailesi onun bir ar önce rehabilitasyona girip içinde bulunduÄŸu durumdan kurtulmak için tedavi görmesi gerektiÄŸini savunuyor. Hatta bunun için gerekli ön hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtiliyor.

EN SON 2020'DE IBIZA TATÄ°LÄ°NDE BÄ°RLÄ°KTE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER

Thandiwe Newton ile ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu kocasÄ± Ol Parker'Ä±n bu evlilikten 21 yaÅŸÄ±nda Riley, 17 yaÅŸÄ±nda Nico ve 8 yaÅŸÄ±nda Booker Jombe adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Ã‡ift, son olarak 2020 yÄ±lÄ±nda birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ibiza tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Ondan sonra da hiÃ§ yan yana gÃ¶rÃ¼lmediler.

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AÅžKLARI SETTE BAÅžLAMIÅžTI

Thandiwe Newton boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu kocasÄ± Ol Parker ile 1995 yÄ±lÄ±nda BBC iÃ§in Ã§ekilen In Your Dreams adlÄ± yapÄ±mÄ±n setindeÂ tanÄ±ÅŸtÄ±. Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra da evlendiler. Newton yÄ±llar sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Parker'a nasÄ±l aÅŸÄ±k olduÄŸunu ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Ol her gÃ¼n setteydi ve ben ona deli gibi aÅŸÄ±k oldum. BÃ¶yle bir ÅŸeyi daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±m." Newton, Parker ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda kendisinin baÅŸka bir iliÅŸkisi olduÄŸunu fakat onun aÅŸkÄ± uÄŸruna sevgilisini terk ettiÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Thandiwe Newton bir baÅŸka rÃ¶portajda da ÅŸu an ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve resmi olarak da boÅŸanma sÃ¼recinde olduÄŸu Ol Parker'Ä±n hayatÄ±nda tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± en dÃ¼rÃ¼st insan olduÄŸunu da ifade etmiÅŸti. Newton, evliliÄŸinin iyi gittiÄŸi 2008 yÄ±lÄ±nda bunun sÄ±rrÄ±nÄ±n da "Birlikte vakit geÃ§irmelisiniz, iÃ§ gÃ¼dÃ¼lerinize gÃ¼venip birbirinizle konuÅŸmak iÃ§in koÅŸullarÄ± zorlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°letiÅŸim ve zor zamanlarÄ±n Ã¼stesinden birlikle gelmek Ã¶nemli" demiÅŸti.

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Newton'Ä±n ayrÄ±lmak üzere olduÄŸu yönetmen Ol Parker, Mamma Mia! Here We Go Again, Imagine Me and You ve Now is Good adlÄ± yapÄ±mlarla tanÄ±nÄ±yor.

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KIZI DA OYUNCULUÄžU SEÃ‡TÄ°

Deneyimli oyuncu Thandiwe Newton ile Ol Parker'Ä±n ortanca kÄ±zÄ± Nico da aile mesleÄŸini seÃ§ti. GenÃ§ kÄ±z annesiyle birlikte Reminiscence (Zihin Gezgini) adlÄ± filmde birlikte oynadÄ±. Neredeyse Ã§ocukluÄŸundan beri kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya alÄ±ÅŸkÄ±n olan Nico Parker, ilk oyunculuk deneyimini Tim Burton'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi 2019 tarihli Dumbo adlÄ± filmle yaptÄ±. Bu sayede de tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. GenÃ§ kÄ±z daha sonra Naomie Haris ve Jude Law ile birlikte The Third Day adlÄ± mini dizide oynadÄ±. Nico Parker, yÃ¶netmenliÄŸini, senaristliÄŸini ve yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Lisa Joy'un Ã¼stlendiÄŸi Reminiscence adlÄ± filmde de annesi Thandie Newton ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.



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