Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

PIRILTILI HAYATIYLA GÜNDEMDE

Küçük bir kasabada başlayan hayat öyküsü, bugün milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gösterişli malikanelerde yaşamaya ve bu aşk sayesinde kazandığı şöhret ile geçmişte hayal bile edemeyeceği bir servete uzandı. O genç kadın hala 20'li yaşlarında ve şimdi pırıltılı hayatıyla gündeme geliyor.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

O genç kadın, yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kalbini bir bakışta kazanan Georgina Rodriguez. Son birkaç gündür sevgilisine aldığı göz kamaştıran doğum günü hediyesiyle gündemin ilk sıralarına yerleşti Rodriguez. Ronaldo ile ilişkisinden ikiz bebeklere hamile olan Georgina Rodriguez, sevgilisine 37'inci doğum gününde 150 bin sterlin değerinde (yaklaşık 3 milyon TL) bir Cadillac Escalade hediye etti. Rodriguez'in, Ronaldo'ya bu değerli hediyeyi verdiği anda çekilen bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

TEŞEKKÜR ÖPÜCÜĞÜ

Kariyerini İngiltere'nin Manchester United takımında sürdüren Ronaldo'nun hediyesini, birlikte yaşadıkları Cheshire'daki evin kapısının önüne getirtti Rodriguez. Ardından da iki sevgili aracın yanına gitti. Yağmurlu havaya rağmen Ronaldo terlikleriyle, Rodriguez de yalın ayak arabanın yanına gitti. Ünlü futbolcu, sevgilisi Rodriguez'e dudaklarına romantik bir öpücük kondurarak teşekkür etti. Ardından da aracın sürücü koltuğuna oturup ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Çiftin çocukları da sekiz kişilik araca oturup keyfini çıkardı.

ALTI ÇOCUKLU BİR AİLE OLACAKLAR

Cristiano Ronaldo ile 28 yaşındaki Georgina Rodriguez, yakında ikiz bebek sahibi olmaya hazırlanıyor. Çiftin ilişkisinden Alana adında bir kızları bulunuyor. Ronaldo'nun taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu 11 yaşındaki Christianinho ile yine aynı yöntemle dünyaya gelen 4 yaşında Eva ve Mateo adlı ikizleri de bulunuyor. Kısa bir süre sonra dünyaya gelecek ikizleriyle birlikte çiftin altı tane çocuğu olacak.

Bugüne kadar aralarında Irina Shayk'ın da bulunduğu bir çok güzelle aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadarki en uzun süreli sevgilisi Georgina Rodriguez. Çiftin tanışma öyküleri de oldukça çarpıcı, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak türden.

SANİYEDE AŞIK OLDU

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar. Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.

KÜÇÜK BİR KASABADA DOĞDU

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı.

DİL ÖĞRENMEK İÇİN İNGİLTERE'DE ÇOCUK BAKICILIĞI YAPTI

Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı. Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

HİÇBİR ŞEYİ YOKTU, ŞİMDİ HER ŞEYE SAHİP

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir süre önce bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu. Belgeselin yayınlandığı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.

'SONRADAN GÖRME' SUÇLAMASI

Rodriguez bir süre önce ailesinin kendisine yönelttiği "sonradan görme" suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Rodriguez'in dayısı Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaşımına "yanındaki kadın bir şeytan" diye yorum yaptı. Babasının kokainle yakalanıp hapse girdiği günden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktığını ileri süren dayı Hernandez "Ronaldo ile tanıştı ve sonra beni unuttu. Onunda ilişkisine başladıktan sonra beni bir ya da iki kez aradı" diye konuştu.

ARANAN BİR MODEL

Ronaldo ile 2017 yılından bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. Ünlü firmalarla milyon dolarlık anlaşmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluşturdu.