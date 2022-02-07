Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Üsküdarda binada patlama Yaralılar varÜsküdar'da binada patlama! Yaralılar var#Üsküdar
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
EGM duyurdu... Gine açıklarında balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildiEGM duyurdu... Gine açıklarında balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildi#Emniyet Genel Müdürlüğü
Bu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdıBu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı!#Tiktok
İki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktıİki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktı!#Koronavirüs
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
Macrona soğuk duş Kremlinden açıklama geldiMacron'a soğuk duş! Kremlin'den açıklama geldi#Macron
2 türü geliştirildi... Tescile gönderildi İtalyanlardan şimdiden talep yağıyor2 türü geliştirildi... Tescile gönderildi! İtalyanlardan şimdiden talep yağıyor #Kamkat
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Dünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdıDünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdı!#Rayan
Tezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldıTezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldı #Cristiano Ronaldo
Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor muAlişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? #Alişan
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Manchester United
Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

Onun öyküsü, modern çağların Külkedisi masallarından biri olarak nitelendiriliyor. Bugün sürdürdüğü lüks hayatın yanından bile geçmeyen bir ailenin kızı olarak başlayan hayatını şimdi kelimenin tam anlamıyla lüks içinde sürdürüyor. 

Haberin Devamı

PIRILTILI HAYATIYLA GÜNDEMDE
Küçük bir kasabada başlayan hayat öyküsü, bugün milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gösterişli malikanelerde yaşamaya ve bu aşk sayesinde kazandığı şöhret ile geçmişte hayal bile edemeyeceği bir servete uzandı. O genç kadın hala 20'li yaşlarında ve şimdi pırıltılı hayatıyla gündeme geliyor.

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
O genç kadın, yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kalbini bir bakışta kazanan Georgina Rodriguez. Son birkaç gündür sevgilisine aldığı göz kamaştıran doğum günü hediyesiyle gündemin ilk sıralarına yerleşti Rodriguez. Ronaldo ile ilişkisinden ikiz bebeklere hamile olan Georgina Rodriguez, sevgilisine 37'inci doğum gününde 150 bin sterlin değerinde (yaklaşık 3 milyon TL)  bir Cadillac Escalade hediye etti.  Rodriguez'in, Ronaldo'ya bu değerli hediyeyi verdiği anda çekilen bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

TEŞEKKÜR ÖPÜCÜĞÜ
Kariyerini İngiltere'nin Manchester United takımında sürdüren Ronaldo'nun hediyesini, birlikte yaşadıkları Cheshire'daki evin kapısının önüne getirtti Rodriguez. Ardından da iki sevgili aracın yanına gitti. Yağmurlu havaya rağmen Ronaldo terlikleriyle, Rodriguez de yalın ayak arabanın yanına gitti. Ünlü futbolcu, sevgilisi Rodriguez'e dudaklarına romantik bir öpücük kondurarak teşekkür etti. Ardından da aracın sürücü koltuğuna oturup ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Çiftin çocukları da sekiz kişilik araca oturup keyfini çıkardı.

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

ALTI ÇOCUKLU BİR AİLE OLACAKLAR
Cristiano Ronaldo ile 28 yaşındaki Georgina Rodriguez, yakında ikiz bebek sahibi olmaya hazırlanıyor. Çiftin ilişkisinden Alana adında bir kızları bulunuyor. Ronaldo'nun taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu 11 yaşındaki Christianinho ile yine aynı yöntemle dünyaya gelen 4 yaşında Eva ve Mateo adlı ikizleri de bulunuyor. Kısa bir süre sonra dünyaya gelecek ikizleriyle birlikte çiftin altı tane çocuğu olacak.

Haberin Devamı

Bugüne kadar aralarında Irina Shayk'ın da bulunduğu bir çok güzelle aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadarki en uzun süreli sevgilisi Georgina Rodriguez. Çiftin tanışma öyküleri de oldukça çarpıcı, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak türden.

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

SANİYEDE AŞIK OLDU
Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar. Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

KÜÇÜK BİR KASABADA DOĞDU
İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı.

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

DİL ÖĞRENMEK İÇİN İNGİLTERE'DE ÇOCUK BAKICILIĞI YAPTI
Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı. Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

Haberin Devamı

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

HİÇBİR ŞEYİ YOKTU, ŞİMDİ HER ŞEYE SAHİP
Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir süre önce bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu. Belgeselin yayınlandığı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

'SONRADAN GÖRME' SUÇLAMASI
Rodriguez bir süre önce ailesinin kendisine yönelttiği "sonradan görme" suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Rodriguez'in dayısı Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaşımına "yanındaki kadın bir şeytan" diye yorum yaptı. Babasının kokainle yakalanıp hapse girdiği günden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktığını ileri süren dayı Hernandez "Ronaldo ile tanıştı ve sonra beni unuttu. Onunda ilişkisine başladıktan sonra beni bir ya da iki kez aradı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi: Artık sevgilisine lüks hediye alacak servete sahip

ARANAN BİR MODEL
Ronaldo ile 2017 yılından bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. Ünlü firmalarla milyon dolarlık anlaşmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluşturdu.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı