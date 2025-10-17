Teyzesinin biricik gururu! Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek

Haberin Devamı

Kamuoyunun gözleri önünde yaşayan birinin gönlünü çalıp üstelik onunla evlenince adını daha geniş bir kitle öğrendi...

İşte şimdi bu başarılı ve güzel kadının, hayat yolunda kendisini örnek alan gencecik yeğeni de onun adımlarını takip ettiğini gözler önüne serdi.

AMAL CLOONEY'İN YEĞEN DE ONUN MESLEĞİNİ SEÇTİ

Bu anlattığımız kişi, başarılı bir insan hakları avukatı olarak tanınan Amal Alamuddin… Ya da George Clooney ile evlendikten sonraki adıyla Amal Clooney.

Söylentileri bir türlü bitmek bilmese de Clooney ile uyumlu bir hayat sürdüren Amal Clooney, bugünlerde bir başka mutlu.

Çünkü fiziksel olarak da benzetildiği biricik yeğeni Mia Hamiyeh, Londra'daki BBP Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Hem de yüksek bir dereceyle...

Haberin Devamı





'BUNDAN DAHA GURURLU OLAMAZDIM'

23 yaşındaki Mia, Amal Alamuddin Clooney'in kız kardeşi Tala ile iş insanı Nagi Hamiyeh'in evliliğinden dünyaya gelen kızları.

Amal'ın 53 yaşındaki ablası Tala, kızı Mia'nin mezuniyet gününde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutlu anne Tala paylaşımına "Kalbim dopdolu... Kızım avukat oldu... Bundan daha fazla gurur duyamazdım" mesajını da ekledi.

O paylaşımlarda Mia Hamiyeh'nin, teyzesi Amal Clooney'e fiziksel benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Teyzesi Amal'ın düğününde nedimelik yapan Mia, şimdi onunla meslektaş oldu.





AMAL DA YEĞENİYLE GURUR DUYUYOR

Aileye yakın bir kaynak, Amal Clooney'in yeğeni Mia ile gurur duyduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Onun, kendine güvenen, zeki bir genç kadın olduğunu ve tutkusunun peşinden gittiğini görmek Amal'ı heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

Aynı kaynak Mia'nın her zaman teyzesi Amal'ı örnek aldığını da söyledi. Çünkü yeğeni de onun yaptıklarından ve mesleki başarısından çok etkileniyor.

Teyzesi Amal, 2014 yılında George Clooney ile gösterişli bir törenle evlenirken Mia, henüz küçük bir çocuktu. Törende teyzesinin nedimesi olarak görev yaptı.

Haberin Devamı

Mia geçen yaz da Amal ve George Clooney 'in, insan hakları ihlallerine uğrayanlara yardım eli uzatmak amacıyla kurduğu Clooney Foundation'da stajını yaptı.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Lübnan kökenli bir aileden gelen 47 yaşındaki Amal, başarılı bir avukat. Mia'nın annesi olan ablası Tala ise kendi sektöründe ismini duyuran bir modacı. Tala'nın Londra ve Singapur merkezli Totally Tala adlı bir moda firması bulunuyor.