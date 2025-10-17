×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Teyzesinin biricik gururu! Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek

Güncelleme Tarihi:

#Amal Clooney#George Clooney#Mia Hamiyeh
Teyzesinin biricik gururu Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 11:17

Bütün dünya onun adını, yılların bekarı olarak bilinen ünlü oyuncuyla yaşadığı aşkla duydu. Ama aslına bakılırsa okuyup meslek sahibi olmuştu. Üstelik kendi alanında gayet tanınmış ve başarılı bir isimdi.

Haberin Devamı

Kamuoyunun gözleri önünde yaşayan birinin gönlünü çalıp üstelik onunla evlenince adını daha geniş bir kitle öğrendi...

İşte şimdi bu başarılı ve güzel kadının, hayat yolunda kendisini örnek alan gencecik yeğeni de onun adımlarını takip ettiğini gözler önüne serdi.

Teyzesinin biricik gururu Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek

AMAL CLOONEY'İN YEĞEN DE ONUN MESLEĞİNİ SEÇTİ
Bu anlattığımız kişi, başarılı bir insan hakları avukatı olarak tanınan Amal Alamuddin… Ya da George Clooney ile evlendikten sonraki adıyla Amal Clooney.

Söylentileri bir türlü bitmek bilmese de Clooney ile uyumlu bir hayat sürdüren Amal Clooney, bugünlerde bir başka mutlu.

Çünkü fiziksel olarak da benzetildiği biricik yeğeni Mia Hamiyeh, Londra'daki BBP Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Hem de yüksek bir dereceyle...

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİhaneti affetti bir de çocuk doğurdu... O benim kocamdır... İsterse sever, isterse aldatırİhaneti affetti bir de çocuk doğurdu... O benim kocamdır... İsterse sever, isterse aldatır!Haberi görüntüle

Teyzesinin biricik gururu Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek

'BUNDAN DAHA GURURLU OLAMAZDIM'
23 yaşındaki Mia, Amal Alamuddin Clooney'in kız kardeşi Tala ile iş insanı Nagi Hamiyeh'in evliliğinden dünyaya gelen kızları.

Amal'ın 53 yaşındaki ablası Tala, kızı Mia'nin mezuniyet gününde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutlu anne Tala paylaşımına "Kalbim dopdolu... Kızım avukat oldu... Bundan daha fazla gurur duyamazdım" mesajını da ekledi.

O paylaşımlarda Mia Hamiyeh'nin, teyzesi Amal Clooney'e fiziksel benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Teyzesinin biricik gururu Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek

Teyzesi Amal'ın düğününde nedimelik yapan Mia, şimdi onunla meslektaş oldu.

Gözden KaçmasınEvde karısı, dışarıda birkaç sevgilisi vardı... Dört yıl süren evliliğinin üç yılında aldatılmıştı... En acı ihanetin intikamını dünyanın gözleri önünde alacakEvde karısı, dışarıda birkaç sevgilisi vardı... Dört yıl süren evliliğinin üç yılında aldatılmıştı... En acı ihanetin intikamını dünyanın gözleri önünde alacak!Haberi görüntüle

Teyzesinin biricik gururu Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek

AMAL DA YEĞENİYLE GURUR DUYUYOR
Aileye yakın bir kaynak, Amal Clooney'in yeğeni Mia ile gurur duyduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Onun, kendine güvenen, zeki bir genç kadın olduğunu ve tutkusunun peşinden gittiğini görmek Amal'ı heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

Aynı kaynak Mia'nın her zaman teyzesi Amal'ı örnek aldığını da söyledi. Çünkü yeğeni de onun yaptıklarından ve mesleki başarısından çok etkileniyor.

Teyzesi Amal, 2014 yılında George Clooney ile gösterişli bir törenle evlenirken Mia, henüz küçük bir çocuktu. Törende teyzesinin nedimesi olarak görev yaptı.

Gözden KaçmasınBoşanmalarının üzerinden 24 yıl geçmişti... Biri kocasından, biri sevgilisinden ayrıldı: Kaderin beklenmedik oyununa geldilerBoşanmalarının üzerinden 24 yıl geçmişti... Biri kocasından, biri sevgilisinden ayrıldı: Kaderin beklenmedik oyununa geldiler!Haberi görüntüle

Teyzesinin biricik gururu Artık mesleğini buldu... Belki o da ileride ünlü biriyle evlenecek


ANNESİNİN BİR MODA MARKASI VAR
Mia geçen yaz da Amal ve George Clooney'in, insan hakları ihlallerine uğrayanlara yardım eli uzatmak amacıyla kurduğu Clooney Foundation'da stajını yaptı.

Haberin Devamı

Bu arada küçük bir hatırlatma... Lübnan kökenli bir aileden gelen 47 yaşındaki Amal, başarılı bir avukat. Mia'nın annesi olan ablası Tala ise kendi sektöründe ismini duyuran bir modacı. Tala'nın Londra ve Singapur merkezli Totally Tala adlı bir moda firması bulunuyor.

Gözden KaçmasınAslında çoktan emeklilik yaşına geldiler... Eskiden olsa yanından bile geçirmezlerdiAslında çoktan emeklilik yaşına geldiler... Eskiden olsa yanından bile geçirmezlerdi!Haberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amal Clooney#George Clooney#Mia Hamiyeh

BAKMADAN GEÇME!