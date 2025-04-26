Teşhisi duyunca 'Hayatım bitti' demişti... Bastonu attı, saçları uzadı... Ünlü oyuncu zorlu savaştan zaferle çıktı: Artık yeniden hayal kurmaya başlayacak

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Kısaca MS olarak bilinen multiple skleroz hastalığına yakalanmıştı...

Tedavisi hiç kolay değildi ve tam olarak iyileşmesinin garantisi de yoktu.

Onu epey zorlayan bir tedavi başladı. O da bunun her anını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Şimdi tam yedi yıl sonra belki kendisinin bile ummadığı bir noktada. Hastalığı gerileme dönemine girdi.

O da kendi deyimiyle yeniden geleceğine bakmaya ve hayaller kurmaya başladı.

YEDİ YILDIR HASTALIKLA SAVAŞIYOR

Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde olan bu ünlü, oyuncu Salma Blair…

55 yaşındaki bir çocuk annesi Blair, bundan yedi yıl önce MS teşhisi almıştı... O dönemde hareketleri kısıtlanan, bastonla yürümek zorunda kalan, hatta bir ara kullanılan ilaçlar yüzünden saçları bile dökülen Blair, artık kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

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People dergisine konuşan Blair, "İnanılmaz derecede iyiyim" diye konuştu...

Rol aldığı Legally Blonde adlı yapımla tanınan Blair, 9'uncu Geleneksel Los Angeles Moda Ödülleri töreninde yaptı bu açıklamayı.

"Yaklaşık bir yıldır kendimi harika hissediyorum" diye konuştu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonunda gerçekten ve içtenlikle iyi olduğumu söyleyebilirim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya ve öyle hissetmeye çalışıyorum. Ama artık kesinlikle dayanıklılığım arttı ve enerjim var. Dışarı çıkıp dolaşmak o kadar da korkutucu değil."

YENİDEN HAYAL KURMAYA BAŞLAYACAK... MESLEĞİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Tam yedi yıldır bağışıklık sistemini etkileyen bu nörolojik hastalıkla yaşayan Selma Blair "Aslında komik... Çünkü hayal kurmak için yeterinde zaman ayırmadım. Ama şimdi hayallerimin nereye gittiğini soruyorum" dedi.

Selma Blair, artık kendini çok daha fazla kariyer odaklı hissettiğini de saklamadı. En büyük isteği ise oyunculuğa geri dönmek.

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Hatta üzerinde düşündüğü birkaç de var anlattığına göre.

Blair, kendi yaşadıklarından yola çıkarak bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklarla mücadele konusunda aktivist olmaya da niyetli. Onların sözcüsü olma konusunda son derece kararlı.

BİR BAŞKA HASTALIĞI DAHA VAR

Bu arada Blair, geçen yıl yaptığı bir sosyal medya paylaşımında MS'in yanı sıra Ehlers Danlos sendromuyla da mücadele ettiğini anlatmıştı.

Hastalığı hakkında konuşmaktan çekinmediğini söyleyen Selma Blair, hem MS hem de Ehlers Danlos sendromunun etkilerinin dışarıdan bakıldığında çok tuhaf görünebildiğini de sözlerine ekledi.

"Sürekli yorgunum" diyen Blair, yine de kendini iyi hissetmek için elinden geleni yaptığını saklamadı.

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Oyuncu, hastalıklarla yaşamaya alışmak konusunda ise şunları söyledi: "Bazen insanlar bana hayatta ne yapmak istediğimi soruyorlar. Üzgün hissediyorum ve sadece uyumak istiyorum."

Durumuyla ilgili olumlu düşünmekten asla vazgeçmeyen Blair "Şikayet etmiyorum. Ama beynimle bedenim arasında istenen dengeye veya dayanıklılığa sahip olup olamayacağımı bilmiyorum."

Bütün bunlara rağmen her şey için minnettar olduğunu, iyi hissetmeye çalıştığını anlattı Blair. Hemen ardından da başına gelenleri tek bir kelimeyle tanımladı: "Üzücü..."

Blair bir ara hastalığı nedeniyle kemoterapi de gördü. Yıldız, bütün yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şu anda ise eskisine göre daha iyi durumda.

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'ÖLÜMÜNÜ PLANLA' DEMİŞLERDİ

Blair, MS hastalığına yakalandığı andan itibaren bütün mücadelesini sosyal medya üzerinde milyonlarca kişinin gözleri önünde yaşadı. Hatta öyle bir nokta geldi ki Blair'in mücadelesi belgesel bile oldu.

Yönetmen Rachel Fleit, ünlü oyuncunun günlük yaşamını, teşhis aldığında hissettiklerini, hayatını nasıl sürdürdüğünü önceki yıl bir TV belgeseline dönüştürdü.

Blair belgeselde 2018 yılında teşhis aldığını ve o sırada kendisine "Ölümün için plan yap" denildiğini de söyledi. Her ne kadar umudunu yitirmese de "Başkalarını cesaretlendirmek için söylediğim güzel şeyler benim için de geçerli olacak mı" diye konuştu.

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Blair, MS teşhisini 2018 yılında aldı ama bir TV programında belirtilerin 15 yıl önce başladığını söyledi.

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ BİR BEDENE HAPSOLDU

Kendisini MS olduğu söylenince ilk tepkisi ağlamak olmuş Blair'in.

Yine de söylediğine göre panikten değil artık kontrolünü kaybeden bir bedenin içine hapsolduğu için ağladı Blair.

Söylediğine göre yıllardır yaşadığı sorunların nedeni sonunda ortaya çıktığı için biraz da rahatlama vardı bu gözyaşlarında.

Blair, tedavinin bir parçası olarak bir dönem kemoterapi de gördü. Bu tedavinin yan etkisi olarak saçlarını ve kirpiklerini kaybetti. Tabii ki tedavi bitince yeniden saçları ve kirpikleri uzadı.

UMUDUNU HİÇ ELDEN BIRAKMADI

Blair, hastalığı yüzünden bir bardağı bile taşıyamadığını, eline aldığı bazı şeyleri düşürdüğünü ve yürürken kendisinin de düştüğünü anlattı.

Selma Blair, kimi zaman sağlığı yüzünden endişeye kapılsa da hiç kaybetmediği bir şey vardı: Umut!

Bakın bu konuda neler söylüyordu ünlü oyuncu: "Bazen endişeye kapılıyorum...Çalışıp çalışamayacağımı sorguluyorum. Ama sonra bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin... "

Görünüşe göre Selma Blair, gördüğü tedavilerin yanı sıra moralini de iyi tuttu ve hastalığı artık gerileme sürecine girdi.