TesadÃ¼fen kendini kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bulmuÅŸtu: Bu haliyle kalsa belki bu kadar Ã¼nlÃ¼ olamayacaktÄ±

© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
Tesadüfen kendini kamera karşısında bulmuştu: Bu haliyle kalsa belki bu kadar ünlü olamayacaktı!

Güncelleme Tarihi:

#Tom Selleck#Magnum#Blue Bloods
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 16:59

ÅžÃ¶yle bir bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda her Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kendine Ã¶zgÃ¼ bir "alameti-i farikasÄ±" var. Yani onu belli eden, diÄŸerlerinden ayÄ±ran bir Ã¶zelliÄŸi. Genellikle de fiziksel Ã¶zellikler bunlar.Â  Kiminin uzun boyu, kiminin saÃ§ rengi, kiminin herkese benzemeyen kalÄ±n dudaklarÄ±, kiminin de hÃ¼lyalÄ± bakan gÃ¶zleri.

HayatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iren bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n de hafÄ±zalara kazÄ±nan bÄ±yÄ±klarÄ± var.Â 

Ã–yle ki onun bÄ±yÄ±k bÄ±rakÄ±p da milyonlarca kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nmadan Ã¶nceki halini gÃ¶renler, yÃ¼z hatlarÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±k bulsa da kim olduÄŸunu hemen Ã§Ä±karamÄ±yor.
ÅžÃ–HRETÄ°NÄ°N YARISINI YILLARDIR KESMEDÄ°ÄžÄ° BIYIKLARINA BORÃ‡LU
YÄ±llar yÄ±lÄ± bÄ±yÄ±klarÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±nan bu Ã¼nlÃ¼ Tom Selleck'in ta kendisi...

Bir dÃ¶nem yani TV yayÄ±nlarÄ±nÄ±n siyah beyaz olduÄŸu yÄ±llarda Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan Magnum PI dizisiyle Ã¼nlenen Selleck, aradan geÃ§en yÄ±llarda da birÃ§ok yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Yeni kuÅŸaklar onu Blue Bloods adlÄ± diziyle tanÄ±sa da Selleck,Â  kamera karÅŸÄ±sÄ±nda yarÄ±m asÄ±r geÃ§irdi.

Blue Bloods'Ä±n kendisine gÃ¶re "haksÄ±zca" final yapmasÄ±ndan sonra sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼len ve zorla emekli olan Selleck geÃ§en hafta bir yaÅŸ daha aldÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, 81 yaÅŸÄ±na girdi.

Tom Selleck, ekrana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde henÃ¼z o Ã¼nlÃ¼ bÄ±yÄ±klarÄ± yoktu. Ama sonrasÄ±nda o ÅŸekilde tanÄ±ndÄ± ve bir daha da bÄ±yÄ±klarÄ±nÄ± kesmedi.

YENÄ° YAÅžINI DAHA SAKÄ°N KUTLADI
GeÃ§en yÄ±lki doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde sÄ±k sÄ±k Blue Bloods'Ä±n final yapmasÄ± nedeniyle ne kadar Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu anlattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in daha gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir kutlama yapmÄ±ÅŸtÄ±. YanÄ±nda sadece ailesi ve dostlarÄ± olsa da yine de paparazzi peÅŸindeydi.

Selleck 29 Ocak'taki doÄŸum gÃ¼nÃ¼n ise daha sessiz bir ÅŸekilde kutladÄ±. YanÄ±nda karÄ±sÄ±, kÄ±zÄ± ve yakÄ±n dostlarÄ± vardÄ±.Â 

Biz de doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle onun hayatÄ±nÄ± bir kez daha masaya yatÄ±ralÄ±m istedik.

BASKETBOLCU OLABÄ°LÄ°RDÄ°
Selleck, aslÄ±nda 1.94 santimlik boyuyla lise ve Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda basketbol oynuyordu. Belki de gÃ¶steriÅŸli fiziÄŸi sayesinde keÅŸfedilmeseydi kariyerini sporcu olarak yapacaktÄ±.

Ama Ã¶yle olmadÄ±. Ã–nce bir gazlÄ± iÃ§ecek iÃ§in hazÄ±rlanan reklam filminde oynadÄ±. Sonra da The Dating Game adlÄ± bir TV programÄ±na seÃ§ildi.

Zaten ekranda ilk gÃ¶rÃ¼lmesi de bu sayede oldu.

Elbette Selleck o zamanlar Ã§ok genÃ§ olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸÃ¶hretinin bir kÄ±smÄ±nÄ± borÃ§lu olduÄŸu ve tanÄ±ndÄ±ktan sonra hiÃ§ kesmediÄŸi bÄ±yÄ±klarÄ± da yoktu.

BugÃ¼n o zamanlar Selleck iÃ§in tatlÄ± bir anÄ± olarak kaldÄ±.

Selleck, ekrana ilk olarak The Dating Game adlÄ± programla Ã§Ä±ktÄ±. Elbette o zamanlar Ã§ok genÃ§ti ve bugÃ¼nkÃ¼nden farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ vardÄ±.

BÄ°RÃ‡OK DÄ°ZÄ°DE VE FÄ°LMDE ROL ALDI
Magnum P.I ile ÅŸÃ¶hreti bulduktan sonra birÃ§ok baÅŸka sinema filminde ve dizide rol aldÄ±. Three Men and a Baby (Ã¼Ã§ Adam ve Bir Bebek) Three Men and a Little Lady (ÃœÃ§ Adam ve Bir KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±m) gibi bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran filmlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Friends dizisi de onun kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi yapÄ±mlardan biri. The Rockford Files, The Sacketts; Selleck'in oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerden bazÄ±larÄ±.

Selleck'in yarÄ±m asÄ±rlÄ±k kariyeriyle ilgili olarak konuÅŸlan baÅŸka bir nokta daha var. O da Indiana Jones rolÃ¼nÃ¼ geri Ã§evirmiÅŸ olmasÄ±.

Selleck, Indiana Jones rolÃ¼nÃ¼ geri Ã§evirdi. SonuÃ§ olarak Harrison Ford, bu rolle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Tom Selleck her anlamda istikrarlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1983 yÄ±lÄ±nda Londra'da sahnelenen Cats mÃ¼zikalinde rol alan Jillie Mack ile tanÄ±ÅŸtÄ±. 1987 yÄ±lÄ±nda evlendi ve Ã§iftin evliliÄŸi hala sÃ¼rÃ¼yor. Evlenmelerinden bir yÄ±l sonra da kÄ±zlarÄ± Hannah dÃ¼nyaya geldi. Bu arada yeri gelmiÅŸken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden ÅŸu anda 58 yaÅŸÄ±nda olan Kevin adÄ±nda bir oÄŸlu bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

TESADÃœFEN ÃœNLÃœ OLDU
Tom Selleck, el yazÄ±sÄ±yla kaleme aldÄ±ÄŸÄ± You Never Know adlÄ± biyografisinde de aslÄ±nda tesadÃ¼fen Ã¼nlÃ¼ olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Tom Selleck: "Bu aslÄ±nda kazara geliÅŸen bir kariyerin hikayesi. HiÃ§ oyunculuk dersi almadÄ±m, hiÃ§bir eÄŸitimim yoktu. Zaten bÃ¶yle bir arzum da yoktu" diye yazdÄ±.

The Dating Game'in ardÄ±ndan Ã–nce 1967 yÄ±lÄ±nda The Young and the Restless adlÄ± dizide oynaodÄ±. Sonra Western filmleri iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. 1980'lerde de kariyeri iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan Magnum dizisi geldi.

Sonra da kendine bugÃ¼n sahip olduÄŸu gibi gÃ¶steriÅŸli bir kariyer inÅŸa etti.

Selleck, son olarak 14 yÄ±l boyunca kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Blue Bloods dizisiyle ekrana gelmiÅŸti. Her ne kadar emekli olmayÄ± Ã¶yle Ã§ok istemese de ÅŸimdilik karÄ±sÄ± ve kÄ±zÄ±yla, Magnum dizisinden kazandÄ±ÄŸÄ± parayla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kaybetmekten Ã§ok korktuÄŸu Ã§iftliÄŸinde geÃ§iriyor zamanÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu.Â 

#Tom Selleck#Magnum#Blue Bloods

