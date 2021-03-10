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Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Ters köşe (Hande Yener)

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Ters köşe (Hande Yener)

Beğenip beğenmediğime karar veremediğim bir kombinle Hande Yener karşımızda.

Mesela bunu Lady Gaga giyse tek kelime etmezdik.
Aslında başlı başına kendine has bir kombin, ceket üstüne takılan çanta ise çok cool.
Gereksiz derili kıyafetlerdense Uzakdoğu esintisine sahip bu tarzı daha çok kabullenebilirim galiba Hande Yener için.

Ters köşe (Hande Yener)

Arkamdan konuşanları duyacağım
Hande Yener önceki gün Nişantaşı’nda özel bir klinikten çıkarken görüntülendi. Kulağındaki çınlama problemi yüzünden kliniğe geldiğini belirten ünlü şarkıcı esprili bir açıklama yaptı: “Tedaviye başladık, ilaçlar iyi geldi. Yoksa hiçbir şeyi duymuyordum resmen dünyam kararmıştı ama artık kendimi iyi hissediyorum. Arkamdan konuşulanları da duyacağım, ona göre kulaklarım tamamıyla açık.”

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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