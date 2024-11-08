Terk edildiğini sosyal medyadan öğrenmişti… Ünlü şarkıcıya eski sevgilisinden şok suçlama: Ondan çok korkuyorum!

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25 yaşındaki internet ünlüsü Brianna “Chickenfry” LaPaglia eski erkek arkadaşı, Grammy ödüllü counrty şarkıcısı Zach Bryan'ı tacizle suçluyor.

25 yaşındaki internet fenomeni Brianna LaPaglia onu terk ettiğini sosyal medyadan öğrendiği eski sevgilisi ünlü şarkıcı Zach Bryan'ı duygusal tacizle ve kendisine para teklif etmekle suçladı

Brianna LaPaglia, Zach Bryan'la ayrıldıklarını ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımıyla öğrenmişti. İki hafta önce yaşanan bu şok ayrılıktan sonra suskun kalmamaya karar veren LaPaglia ünlü şarkıcıyı duygusal istismarla suçladı.

LaPaglia eski sevgilisi için “Onlar deneyimlerini ve yaşadıklarını anlatmamak için imza attılar böylece sen de gidip iyi bir adammışsın gibi sahnede küçük şarkılar söyleyebiliyorsun.” dedi

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25 yaşındaki internet fenomeni “Hayatımın son yılı, bu adamın taciziyle uğraştığım en zor yıl oldu,” dedi. Brianna LaPaglia, Zach Bryan'la ilgili olarak da “Şu anda hala korkuyorum çünkü yaptıkları beni çok korkuttu” dedi.

Ünlü şarkıcı LaPaglia'yle birinci yıl dönümlerini bu fotoğrafla kutlamış sonra da onu sosyal medyadan paylaştığı bir gönderiyle terk etmişti

LaPaglia bu tuhaf ayrılıkla ilgili konuşamadığını çünkü Zach Bryan'ın tepkisinden endişelendiğini de itiraf etti.

Bununla da yetinmeyen genç kadın 28 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçının önceki eski sevgililerine Gizlilik Sözleşmesi imzalattığını da iddia etti.

Ünlü fenomen Bryan'ın kendisine sessiz kalması karşılığında 12 milyon dolar teklif ettiğini, diğer tüm eski sevgililerini de bu şekilde para vererek susturduğunu iddia etti

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LaPaglia katıldığı yayında eski sevgilisine “Benden önceki kadınları senden para almaktan başka çareleri olmadığına inandırdın” diye seslendi.

LaPaglia, Bryan'ın sessiz kalması için yaptığı 12 milyon dolarlık teklifi geri çevirdiğini iddia ettikten sonra platformunu istismara uğrayan diğer kişilere destek olmak için kullanmak istediğini söyledi.

Ünlü fenomen yıldız şarkıcının ilk başta kendisine aşk bombardımanı yaptığını ve ardından bir yıl süren ilişkileri boyunca kendisini “manipüle ettiğini” iddia etti.

Eski sevgilisinin bu ciddi suçlamaları karşısında ünlü şarkıcı şimdilik sessizliğini koruyor.