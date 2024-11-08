Terk edildiğini sosyal medyadan öğrenmişti… Ünlü şarkıcıya eski sevgilisinden şok suçlama: Ondan çok korkuyorum!

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25 yaşındaki internet ünlüsü Brianna “Chickenfry” LaPaglia eski erkek arkadaşı, Grammy ödüllü counrty şarkıcısı Zach Bryan'ı tacizle suçluyor.
Brianna LaPaglia, Zach Bryan'la ayrıldıklarını ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımıyla öğrenmişti. İki hafta önce yaşanan bu şok ayrılıktan sonra suskun kalmamaya karar veren LaPaglia ünlü şarkıcıyı duygusal istismarla suçladı.
25 yaşındaki internet fenomeni “Hayatımın son yılı, bu adamın taciziyle uğraştığım en zor yıl oldu,” dedi. Brianna LaPaglia, Zach Bryan'la ilgili olarak da “Şu anda hala korkuyorum çünkü yaptıkları beni çok korkuttu” dedi.
LaPaglia bu tuhaf ayrılıkla ilgili konuşamadığını çünkü Zach Bryan'ın tepkisinden endişelendiğini de itiraf etti.
Bununla da yetinmeyen genç kadın 28 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçının önceki eski sevgililerine Gizlilik Sözleşmesi imzalattığını da iddia etti.
LaPaglia katıldığı yayında eski sevgilisine “Benden önceki kadınları senden para almaktan başka çareleri olmadığına inandırdın” diye seslendi.
LaPaglia, Bryan'ın sessiz kalması için yaptığı 12 milyon dolarlık teklifi geri çevirdiğini iddia ettikten sonra platformunu istismara uğrayan diğer kişilere destek olmak için kullanmak istediğini söyledi.
Ünlü fenomen yıldız şarkıcının ilk başta kendisine aşk bombardımanı yaptığını ve ardından bir yıl süren ilişkileri boyunca kendisini “manipüle ettiğini” iddia etti.
Eski sevgilisinin bu ciddi suçlamaları karşısında ünlü şarkıcı şimdilik sessizliğini koruyor.