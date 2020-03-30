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Haber Giriş: 30.03.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Tepki çeken görüntüler

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Antalya ve İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen ev partileri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde sosyal temasın sınırlandırılması için birçok sıkı tedbirler alındı. Genelgelerle toplu ulaşımdan sosyal mekânlara kadar çok farklı alanlarda ciddi kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda eğlence yerleri de kapatıldı. Ancak son günlerde sosyal medyaya evlerde veya ‘mekân’ haline getirilmiş villalarda yapılan partilerin görüntüleri düşmeye başladı.

Antalya ve İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen ev partileri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul'da eğlence partisi düzenleyerek görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi.

 

 

 

 

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