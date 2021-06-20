MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTeoman: Şarkıcılar şikayet etmesin
GeriMagazin Teoman: Şarkıcılar şikayet etmesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 20.06.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Teoman: Şarkıcılar şikayet etmesin

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Teoman: Şarkıcılar şikayet etmesin

Teoman cover albüm hazırlığında: “8 şarkılık albüm yılbaşında çıkacak, adı ‘Âşık Bir Adam’ olacak. Yüksek Sadakat ve Sena Şener’in şarkıları da yer alacak.”

Teoman geçen cuma Arnavutköy’de kahvaltı yaparken görüntülendi. Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere 15 Temmuz’da Denizli konseriyle döneceğini söyleyen ünlü rock’çı, “Harbiye Açıkhava’da da dört konserim olacak. Bu dönemde ne kadar konser verirsek o kadar iyi” dedi.

Teoman: Şarkıcılar şikayet etmesin

Kendisine yeni bir orkestra kuran Teoman, sahne ücretinde indirim yaptığını da açıkladı: “Biz kendi aldığımız paradan feragat ediyoruz. Orkestramız normal parasını alıyor. Müzisyen arkadaşlarımız kazansın da gerisi önemli değil. Onlar o kadar zor durumda ki, biz şarkıcılar şikayet etmeyelim.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi