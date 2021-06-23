MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTelif kararı bozuldu
GeriMagazin Telif kararı bozuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 23.06.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Telif kararı bozuldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Telif kararı bozuldu

Merhum sanatçı Halit Akçatepe adına kızı Ebru Bozatlı, televizyon kanallarında izinsiz yayınlanan 21 filmi için Arzu Film’e 6 yıl önce 60 bin liralık tazminat davası açtı.

Arzu Film ise Halit Akçatepe’nin söz konusu davayı 20 yıl sonra açmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve bu nedenle davanın reddini istedi.

Mahkeme, Akçatepe’nin sinema salonu dışındaki gösterimlerde herhangi bir bedel talep hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Telif kararı bozuldu

Ebru Bozatlı, mahkemenin ret kararına itiraz ederek dava dosyasını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Usta oyuncunun davaya konu filmler üzerinde hak sahibi sıfatıyla telif tazminatı talep edebileceğini belirten İstinaf Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi