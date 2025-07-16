Televizyon ünlüsüyken milyarderliğe yürüdü… Gözünü zirveye dikti, siyasete girecek! ‘Sen istesen ABD başkanı bile olursun’

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Bu şöhret sayesinde, biraz da sosyal medyanın hayatımızı tamamen kaplamasıyla her biri kendi markalarını yaratan, şirketler kuran ve bunların reklamını da milyonlarca takipçileri olan platformlardan yapan kardeşlerin ünü dünyayı sardı…

SEVENİ DE ÇOK SEVMEYENİ DE...

İçlerinden en çok ünlenen ve zenginleşen ise adı bir dönem skandallara da konu olan Kim Kardashian oldu. Kendi iç giyim markası Skims’i kurduktan sonra servetini katlayarak milyarder olan Kim Kardashian hem çok sevilen hem de bir o kadar eleştirilen bir ünlü.

Bunca tartışmanın odağındayken bir yandan da avukat olmaya karar veren Kim Kardashian geçen mayıs ayında eğitimini tamamlayıp mezun olduğunu duyurmuştu.

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Ünlü yıldızın avukatlık yapabilmesi için bir de oldukça zor olduğu söylenen baro sınavlarını geçmesi gerekiyor.

Avukatlık eğitimi alırken sık sık Beyaz Saray ziyaretleri de yapan Kim Kardashian’ın gözünü siyasete diktiği iddia edildi.

ÖNCE AVUKAT OLDU, ŞİMDİ SİYASETE ATILMAK İSTİYOR: HEPSİ HIRSLI ANNESİNİ PLANI!

Daha doğrusu bu fikrin arkasında 5 kızının hayatını televizyon programına çevirerek ve yıllardır menajerliklerini yaparak aslında onları yoktan var eden anneleri Kris Jenner’ın olduğu ortaya atıldı.

Ünlüler dünyasında “güç delisi” ve “momajer” yani anne-menajer Kris Jenner'ın en son hedefinin kızı Kardashian'ı uzun vadeli bir siyasi kariyer planlamaya ve hatta Beyaz Saray'a aday olmayı düşünmeye teşvik etmek olduğu konuşuluyor.

Bunda da en büyük pay artık hepsi birer yıldız olan ve herkesin hayatlarının her detayını ezberlediği kızları üzerinden kazandığı paranın azalması deniyor…

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Bu hayal gerçek olur mu bilinmez ancak Kim Kardashian aslında siyasetten özellikle de ABD siyasetinden uzak bir isim değil.

SİYASİ KONULARDA SUSKUN KALMIYOR

Ceza adaleti reformu konusunda Beyaz Saray'ı birkaç kez zorlayan, gidip siyasetçilerle görüşen ve son zamanlarda mahkumların serbest bırakılması için yaptığı girişimlerle ceza adaleti reformu çabaları için övgüler alan Kim Kardashian bu konuda uzun vadeli planlar yapmış olabilir…

Kim Kardashian yakın zaman önce de ABD sokaklarını birbirine katan göçmen yasaları ve sınır dışı etmeler konusunda açıklama yapmış ve Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı çıkarak “Göçmen bürosunun ülkemizi güvende tutmak ve şiddet suçlularını ortadan kaldırmak için var olduğunu söylendiğinde, bu harika. Ancak masum, çalışkan insanların insanlık dışı yöntemlerle ailelerinden koparıldığını gördüğümüzde, sesimizi yükseltmeliyiz. Doğru olanı yapmalıyız.” demişti.

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TRUMP DA AYNI YOLDAN YÜRÜMÜŞTÜ

Hukuk diplomasını alan Kim Kardashian’ı siyasete atılma konusunda annesi Kris Jenner teşvik ediyor ve muhtemelen ona isterse ABD başkanı bile olabileceğini söylüyor.

Sonuç olarak eski bir emlak patronu ve sonra da televizyon yıldızı olarak anılan Donald Trump ününü ve büyük servetini kullanarak seçmenleri ikna etmeyi başarmış ve iki kez ABD başkanı seçilebilmişti…

Kim Kardashian’ın da şimdilik bu yolda önü açık görünüyor…