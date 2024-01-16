Milyonlar onu gÃ¼len yÃ¼zÃ¼yle tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±: GÃ¼neÅŸ bebek ÅŸimdi kendisi de anne oldu

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Ä°ÅŸte o yapÄ±mda her bÃ¶lÃ¼mÃ¼n baÅŸÄ±nda pÄ±rÄ±ldayan bir gÃ¼neÅŸ iÃ§inde gÃ¼lÃ¼mseyen yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nen bebek Ã§oktan bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ãœstelik ÅŸimdi kendisi de bir bebek sahibi oldu.

Teletubbies adlÄ± animasyon filmle henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir bebekken yÃ¼zÃ¼nÃ¼ milyonlarÄ±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Jess Smith,Â daha Ã¶nceki hafta bir bebek dÃ¼nyaya getirdi.

Jess Smith, anne olduÄŸunu sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

Uzun sÃ¼redir birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Ricky Latham ile ebeveyn olma mutluluÄŸunu yaÅŸayan Smith, anne olduÄŸunu da sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu. Ama bebeÄŸinin cinsiyetini ve adÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸmadÄ±.

Jess Smith'in henÃ¼z bebekken gÃ¼lÃ¼mseyen yÃ¼zÃ¼ 1997 ile 2003 arasÄ±nda Teletubbies (Teletabiler) adlÄ± yapÄ±mÄ±n her bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ±nda ekranda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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Smith'in paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re bebeÄŸi, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.Â

Jess Smith'in takipÃ§ileri, onun bebek haberine tebrik mesajlarÄ± yazÄ±p bebeÄŸe sevgilerini gÃ¶nderdi.

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Smith'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ milyonlarca TV seyircisi bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±.Â

Bir takipÃ§isi " GÃ¼neÅŸ bebeÄŸin bebeÄŸi! Tebrikler!" diye yazdÄ±. Bir baÅŸkasÄ± "Yeni anneye ÅŸans dilerim. SÃ¼per bir anne olacaksÄ±n" diye yazdÄ± Smith'e.Â

Jess Smith, 2015 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Teletubbies adlÄ± yapÄ±mda gÃ¶rÃ¼nmesinin tamamen ÅŸans eseri olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

O sÄ±rada annesi tarafÄ±ndan tartÄ±lmak Ã¼zere hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Smith o sÄ±rada dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n da onlarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼me geldiÄŸini anlattÄ±.

Smith ve sevgilisi anne- baba olma mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.Â

Sonra da yapÄ±mcÄ±, annesine iletiÅŸim numaralarÄ±nÄ± verdi. Bu ÅŸekilde henÃ¼z ufacÄ±k bir bebekken TV serÃ¼veni baÅŸladÄ±.

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O gÃ¼lÃ¼mseme sahnesi Ã§ekilirken de Jess Smith'in babasÄ± kamera arkasÄ±nda oturup kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¼ldÃ¼rmek iÃ§in elinden geleni yaptÄ±. BÃ¶ylece o gÃ¼neÅŸ bebek gÃ¼lÃ¼msemesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Jess Smith'in kimliÄŸi de 2015 yÄ±lÄ±na kadar bir tÃ¼r gizem olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Jess Smith bÃ¼yÃ¼yÃ¼p anne olsa da yÃ¼z Ã§izgileri Ã§ok da fazla deÄŸiÅŸmedi.Â

Bu gerÃ§eÄŸi uzun sÃ¼re saklayan SmitpÅŸ sonra arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼reklendirmesiyle Teletubbies'deki o gÃ¼neÅŸ bebek olduÄŸunu sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±.

Zaten sonradan ona bakan herkes de o bebekle genÃ§ kÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki benzerliÄŸi fark etti.

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Jess Smith, kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ailesiyle birlikte galalara da katÄ±lÄ±yordu.Â