Telefonu onlar açıyor

Telefon bağlantılarında ünlülerin sesinden uyarılar dinletilmeye başlandı. Telefonla bir numara arandığında önce aralarında Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Murat Boz ve Ali Poyrazoğlu’nun da bulunduğu ünlü isimlerin sesi duyuluyor. Ünlüler, dinletilen kayıtta şu mesajı veriyor: “Zor günlerden geçiyoruz ama sabredelim. Yakında hepsi geride kalacak. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim ve genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım. Çünkü evde hayat var.”