Tektaşı olay olmuştu! Ezgi Mola evlilik iddialarına cevap verdi

Instagram’da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın ‘Mücbir Sebepler’ programına katılan Ezgi Mola’nın tektaşı ilk kez görüldü.

Ezgi Mola 1.5 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlıkları yapmaya başlamıştı. Hatta 10 gün önce muhabirlerin “nikah ne zaman?” sorusuna tektaşını gösterip “ya sizce?” diye cevap vermişti. Mola, önceki gün de muhabirlere şöyle söyledi: Evlilik yok. O nereden çıktı? Siz uyduruyorsunuz.

Ezgi Mola daha önce bir süredir yüzüğü taktığını belirterek şöyle konuşmuştu: Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur.