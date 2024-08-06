Biri yüzüğünü çıkardı, öteki saçını kazıttı: Büyük aşkın külleri bile kalmadı!

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Hemen anladınız büyük olasılıkla Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ettiğimizi...

2000'lerin başında aşka düşüp nişanlanan ama bir türlü muratlarına eremeden ayrılan Lopez ile Affleck, tam 17 yıl sonra yeniden bir araya geldiler.

Aşklarına kaldıkları yerden devam kararı aldı çift. Üstelik bu kez evlendiler bile. Ama mutlulukları iki yıl sürdü.

Şimdi Lopez ile Affleck, ikinci ve büyük olasılıkla bu kez kesin bir ayrılığın eşiğinde.

Birlikte yaşlanmak amacıyla satın aldıkları ev satışa çıktı. Affleck, başka bir ev satın alıp kendine yeni bir hayat kurmanın ilk adımını attı. Tabii Lopez de suskunluğunu koruyarak günlük hayatını sürdürüyor.

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'YENİDEN BİRLİKTE OLALIM' DİYE ONU İKNA ETMİŞTİ

Ama Bennifer olarak anılan Lopez ile Affleck hakkında her gün yeni bir söylenti çıkıyor... Bunlardan biri de son birkaç gündür magazin basınının manşetlerinde.

Bu iddialara göre Jennifer Lopez, daha fazla utanç duymamak için boşanma davası açmayı erteliyor!

Geçen hafta gelen haberlere göre Jennifer Lopez ile Ben Affleck, aralarında konuşup boşanmak için gerekli dokümanları hazırladılar. Ama henüz dava açmadılar.

İşte bu son söylentilere göre de davayı geciktiren kişi Jennifer Lopez.

Page Six'e konuşan bir kaynak da bunun nedenini şöyle anlattı: "Lopez, bu ayrılık nedeniyle çok öfkeli ve kendini aşağılanmış hissediyor. Bu yüzden daha fazla utanmamak için de dava açmayı geciktiriyor."

Bu kaynağa bakılırsa Lopez'in kendini aşağılanmış hissetmesinin nedeni de Ben Affleck'in ikinci kez bir araya geldikleri ilk dönemde yaptıkları.

Onun ileri sürdüğüne göre yeniden birlikte olma fikrini ortaya atan, bunu ilk dile getiren ve isteyen kişi Ben Affleck'in ta kendisi.





'GENÇ İNSANLAR GİBİ DAVRANDILAR'

Söz konusu kaynak: "Ben, Jennifer'ı aşağıladı çünkü tekrar bir araya gelmeyi isteyen kendisiydi" diye konuştu.

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Bu kaynak, "Jennifer için bu durum çok önemliydi. Çünkü Ben onun hayatının aşkıydı. Birbiri ardına evlilik törenleri, nikah ve düğün yaptılar. Bu onlar için bir tür rekor sayılır. Çünkü ikisi de genç değiller" sözleriyle özetledi durumu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında birlikte oynadıkları Gigli filminin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu, nişanladılar. Ama iki yıl sonra ayrılık geldi.

DÜĞÜNLERİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ

2021 yılında yeniden bir araya gelen çift, 2022'de de önce bir nikah, ardından üç gün süren düğünle evlendi. Ama aşklarına verdikleri ikinci şans da onları uzun süreli bir mutluluğa taşımadı.

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Söz konusu kaynaklara bakılırsa Lopez'in öfkeli olmasının bir nedeni de eski evliliklerinden dünyaya gelen beş çocuğun da bu ailevi sorunun içinde yer alması.

Bu arada hemen hatırlatalım. Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den Max ve Emme adında 16 yaşında ikizleri var.

Affleck ise Jennifer Garner ile evliliğinden 18 yaşında Violet, 17 yaşında Fin ve 12 yaşında Samuel adında üç çocuk sahibi. Lopez'in özellikle de Affleck'in büyük kızı Violet ile yakınlığı biliniyor.

BİRİ YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI, ÖBÜRÜ SAÇINI KAZITTI

Bu arada Lopez ile Affleck hala paparazzi ordusunun ilgi odağında... Eskisi gibi birlikte el ele değil ayrı ayrı görüntüleniyorlar. Son dönemde ikisinin de görüntülerinde dikkat çeken değişiklikler meydana geldi.



Lopez ile ilgili olan değişiklik ünlü yıldızın artık o ünlü nişan yüzüğünü parmağından atmış olması.

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Bütün olup bitenlere rağmen aylardır Affleck'in kendisine evlilik teklif ederken verdiği yüzüğü parmağında taşıyan Lopez önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. Her iki elinin yüzük parmağında da Affleck'e olan aşkını simgeleyen yüzük yoktu.

YÜZÜK KÜVETTEYKEN GELMİŞTİ: Lopez'in sonunda parmağından çıkarmayı göze aldığı nişan yüzüğünün hikayesi de ilginç. JLo, bunu kendisiyle ilgili haberler paylaştığı bültende de anlatmıştı. O anlarda neler olduğunu "Hiç en büyük hayalinizin gerçeğe dönüştüğünü düşündünüz mü? Geçen cumartesi gecesi, yeryüzünde en sevdiğim yerdeydim. (Köpük banyosu yapıyordum.) Benim güzel aşkım, önümde diz çöktü ve bana evlenme teklif etti" cümleleriyle özetlemişti Lopez. "Çok süslü, gösterişli bir şey değildi. Ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diye yazdı Lopez. Ünlü yıldız satırlarını şöyle sürdürdü: "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan. Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan."

Ben Affleck, boşanma söylentilerinin iyice yükseldiği dönemde saçının yanlarını kazıttı.





Bu yeni görüntüsü de Robert De Niro'nun Taksi Şoförü filmindeki haline benzetildi.



Asıl şaşırtan değişiklik ise Ben Affleck'in görüntüsündeydi. Aktör, saçlarını bugüne kadar hiç yapmadığı bir biçimde kestirmişti. Affmeck'in bu yeni saç şekli de ünlü Taksi Şoförü (Taxi Driver) filminde Robert De Niro'nun canlandırdığı Travis Bickle karakterinin saç modeline benzetildi.

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