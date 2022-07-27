Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada!

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Azimut Yachts özel tekne koleksiyonunu Türkiye’de temsil eden Karina Marine Group’un düzenlediği davete, 2 milyar euro’yu aşan sipariş listesiyle bir rekora imza attığını duyuran Azimut-Benetti Group Başkan Yardımcısı Giovanna Vitelli de katıldı.

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2021 yılında ‘Avrupa’nın en çok satış yapan bayisi’ ödülünü alan Karina Marine Group Genel Müdürü Murat Soydaş’ın ev sahipliğinde yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından Selim Hamamcıoğlu, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Ayşegül-Hakan Kodal, Gilman-Mesut Karadeniz, Selda-Aclan Acar, Dilek Hanif, Serdar Oal-Petek Ertüre, Işıl Reçber, Sibel Kerimoğlu ve Fatma-Ali Doğan gibi isimler katıldı.

Dünyada tersaneciliğe yeni bir soluk getiren Azimut-Benetti Group’un kurucusu ve Başkanı Paolo Vitelli’nin de kızı olan Giovanna Vitelli, Azimut Türkiye’nin başarılı geçen operasyonlarını yerinde görmek ve markanın yeni modellerinin heyecanını Türkiye’deki tekne severlerle paylaşmak için Bodrum’a geldi.

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Ayşegül-Hakan Kodal





Petek Ertüre - Serdar Oal



Serpil Sarıkatipoğlu - Sibel Kerimoğlu