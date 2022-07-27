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Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada!

#Giovanna Vitelli#Azimut Yachts#Karina Marine Group
Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada
Mehmet Üstündağ

Dünyanın en büyük yat üreticisi Azimut Yachts’ın Türkiye distribütörü Karina Marine Group’un, Villa Maçakızı’nda düzenlediği ‘Azimut Türkiye Yaz Buluşması’na iş, sanat ve cemiyet dünyası büyük ilgi gösterdi.

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Azimut Yachts özel tekne koleksiyonunu Türkiye’de temsil eden Karina Marine Group’un düzenlediği davete, 2 milyar euro’yu aşan sipariş listesiyle bir rekora imza attığını duyuran Azimut-Benetti Group Başkan Yardımcısı Giovanna Vitelli de katıldı.

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada


2021 yılında ‘Avrupa’nın en çok satış yapan bayisi’ ödülünü alan Karina Marine Group Genel Müdürü Murat Soydaş’ın ev sahipliğinde yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından Selim Hamamcıoğlu, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Ayşegül-Hakan Kodal, Gilman-Mesut Karadeniz, Selda-Aclan Acar, Dilek Hanif, Serdar Oal-Petek Ertüre, Işıl Reçber, Sibel Kerimoğlu ve Fatma-Ali Doğan gibi isimler katıldı.

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Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada

Fatma Doğan - Ali Doğan

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada

Gecede Elif Çağlar sahneye çıktı.

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada

Murat Soydaş - Giovanna Vitelli

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada

Işıl Reçber

Dünyada tersaneciliğe yeni bir soluk getiren Azimut-Benetti Group’un kurucusu ve Başkanı Paolo Vitelli’nin de kızı olan Giovanna Vitelli, Azimut Türkiye’nin başarılı geçen operasyonlarını yerinde görmek ve markanın yeni modellerinin heyecanını Türkiye’deki tekne severlerle paylaşmak için Bodrum’a geldi.

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada


Doruk Acar - Zeren Bektaş - Selda Acar - Aclan Acar

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada


Murat Soydaş - Burcu Eriş - Cüneyt Güleray - Seda Güleray - Giovanna Vitelli - Jad Migliorini

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada

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Ayşegül-Hakan Kodal

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada


Mehmet Ali-Jülide Berkman

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada

Petek Ertüre - Serdar Oal

Tekne tutkunları buluştu... İş, sanat ve cemiyet dünyası bir arada

Serpil Sarıkatipoğlu -  Sibel Kerimoğlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giovanna Vitelli#Azimut Yachts#Karina Marine Group

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