Tam sevgilisiyle evlenmeye hazırlanırken ürküten teklif: Kendine 'Çocuksuz' deme, istersen sana bebek verebilirim

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Travis Kelce ile dillere destan bir aşk yaşayan Taylor Swift'in adı yakın zamanda yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine de karıştı.

Ünlü şarkıcı, kedisine sarılırken çekilen bir pozunu paylaşıp seçimde oyunu Kamala Harris'e vereceğini belirtti. Bu destek mesajını da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama eşliğinde paylaştı.

'ÇOCUKSUZ,KEDİLİ KADIN' İMZASI YÜZÜNDEN OLDU

Buraya kadar sıra dışı bir durum yok. Çünkü neredeyse bütün ünlüler kime oy vereceklerini her yerde ifade ediyorlar.

Ama her şeyi başlatan ayrıntı, Swift'in bu paylaşımının ortalığı karıştırmasının nedeni paylaşımını "çocuksuz kedili kadın" diye imzalamış olması.

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Bu "kedili ve çocuksuz kadın" ayrıntısına, eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformunun sahibi Elon Musk'tan çok tepki çeken bir yanıt geldi.

SWIFT'İN HAYRANLARI VAR

Çok sayıda çocuğa sahip olmasıyla bilinen Musk, paylaştığı mesajda " Tamam Taylor...Kazanan sensin. Sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini de kendi hayatım pahasına koruyacağım" diye yazdı.

İşte Elon Musk'ın bu paylaşımı sosyal medyada olay yarattı.

Bazı kişiler Musk'un Taylor Swift'e kendi çocuklarından birini vermeyi önerdiğini ileri sürdü.

Ama çoğunluk bu fikirde değildi.

Bu gruptakiler Musk'ın, büyük bir aşk yaşayan ve sevgilisiyle evlenmeyi bile düşünen Swift'e yaptığı bu öneriyi ürkütücü ve tuhaf buldu. Ünlü iş insanına eleştiriler yağdırdı.

Sosyal medya üzerinden Musk'a "Taylor kesinlikle seninle hiçbir şey yapmak istemiyor" diye yazan kullanıcılar da oldu.

TAM 12 TANE ÇOCUĞU VAR

Sosyal medyada bazı kişilerin "Musk kendi çocuklarından birini Taylor'a vermek istiyor olabilir" yorumu ise nedensiz değil. Çünkü Elon Musk, ünlüler dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden.

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Genç yaşında dünyanın en zengin iş insanlarından biri haline gelen Musk'ın farklı evliliklerinden ve sevgililerinden toplamda 12 çocuğu var.

Taylor Swift ise bir süredir Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce ile büyük bir aşk yaşıyor. Kameralar karşısında bile yakınlıklarını gizlemeyen çift hakkında evlenecekleri söylentileri bile dolaşıyor ortalıkta.

Hatta son haftalarda en çok konuşulan ayrıntı çiftin hayatlarını resmen birleştirmesinin önündeki tek engelin evlilik anlaşması olduğundu. Buna göre bu sorun çözülmeden her ikisi de evlenmeye yanaşmıyordu.

Gelin geçen ayın ortalarında bu konuda konuşulanları bir hatırlayalım..

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EVLİLİK ANLAŞMASI, İŞİ KARMAŞIK HALE GETİRDİ

Life &Style dergisinin haberine göre Travis Kelce'nin, sevgilisi Taylor Swift'in önünde diz çöküp değerli bir yüzük eşliğinde ona evlilik teklif etmesi için çok önemli bir şartı var.

Bugüne kadar kariyeri boyunca sahip olduğu servetini koruma altına alacak "demir bir zırh".. Yani evlilik anlaşması.

Dergide yer alan iddialara göre eğer Swift, evlilik anlaşması imzalamazsa sevgilisinden evlilik teklifi gelmesini daha çok bekleyecek!

Diğer yandan söylentilere bakılırsa Swift ile Kelce bir süredir bu konu üzerinde konuşuyorlar. Ancak henüz ayrıntılar netleşmediği için herhangi bir adım atmış da değiller.

Kaynaklara bakılırsa her ikisi de dudak uçuklatan bir servete sahip olan Swift ve Kelce'nin yapacağı anlaşma da bu yüzden zora girmiş durumda.

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Genç aşıkların evlilik anlaşmasından söz etmişken Taylor Swift'in kişisel servetinin 1. 3 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. Travis Kelce ise 30 milyon dolarlık bir servete sahip.

ASLINDA EVLENİP AİLE KURMA KONUSUNDA İKİSİ DE ÇOK KARARLI

Ama bir de farklı bir durum söz konusu... Çifti yakından tanıyanlara göre ikisi de evlenip bir aile kurmakta kararlı.

Zaten bir süredir birbirlerini nişanlı olarak görüyorlar. Önlerindeki tek engel, ayrıntılarını somutlaştırıp bir an önce imzaları atmak!

Travis Kelce, geçen yılın aralık ayında Taylor Swift'in babası Scott'tan kızıyla evlenmek için izin istedi Page Six'in haberine göre. Scott Swift de konuya olumlu baktığını ve "bütün kalbiyle" onunla aynı fikirde olduğunu söyledi.

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Kelce'nin takım arkadaşlarına "Yakında nişanlanacağım" dediği de biliniyor.





Her ikisi de 34 yaşında olan Taylor Swift ile Travis Kelce'nin aşkı geçen yılın eylül ayında gözler önüne serildi.

Kansas City, Moa'da takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkan Travis Kelce'yi desteklemek için tribündeydi Taylor Swift. İşte o gün ikili ilk kez aşk yaşadıklarını da kamuoyuna açıklamış oldu.

Bunun ardından çok az bir zaman geçmişti ki Travis Kelce, sevgilisiyle baş başa kalabilmek için 6 milyon dolarlık bir malikane satın aldı.

İNSAN SEVDİĞİNE DESTEK OLMALI

Ayrıca Kelce bununla da yetinmedi. Sevgilisi Taylor Swift dünya turuna çıktığında Güney Amerika'dan Asya'ya, oradan Avrupa'ya kadar onu desteklemek için hep yanında oldu.

Hatta geçtiğimiz temmuz ayında Swift'in turnesinin Londra ayağında, şovun bir parçası olarak sahneye çıkarak seyirciyi de şaşırttı.

Swift ile Kelce'nin sürekli olarak birbirlerini desteklemesi hayranlarını da mutlu ediyor. Swift, bu konudaki görüşünü "Biriyle halkın gözleri önünde bir ilişki yaşıyorsanız bu sizin onun sevdiği işi yaparken izlemeniz gerektiği anlamına da gelir" sözleriyle açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, insanın sevdiğine destek olması gerektiğini de belirtti.