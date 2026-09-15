Ödülü almaya tekerlekli sandalyeyle gitti... İşimi elimden alırlar diye hastalığımı gizledim... Sözleri koca salonu ağlattı

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Adaylar, ödül kazananlar, ödülü kaçıranlar, kırmızı halının en şıkları ve en rüküşleri bir yana geceye damgasını vuran kişi Geleceğe Dönüş serisi başta olmak üzere gençlik yıllarında rol aldığı birçok yapımla hafızalara kazınan Michael J. Fox oldu.

Törende, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Bob Hope adına konulan ödüle değer görüldü 65 yaşındaki Michael J. Fox.

1991 yılından bu yana mücadele ettiği Parkinson nedeniyle sahneye tekerlekli sandalyeyle çıkan Fox, bir de salondaki herkesi duygulandıran hatta birçoğunu ağlatan bir konuşma yaptı.

Michael J. Fox, ödülünü The Good Wife dizisindeki rol arkadaşı Juliana Marguiles'in elinden aldı. Sonra yaptığı konuşmada da önce Bob Hope'un kültür dünyasındaki önemini anlattı.

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Ardından sıra Parkinson mücadelesine geldi.



'HASTALIĞIMI BİLSELER BANA GÜLERLER MİYDİ?'

Michael J. Fox, yaptığı konuşmada, aldığı Parkinson teşhisini bir süre herkesten gizlediğini söyledi. Oyuncu "Bu durumun işimi ve izleyicilerle ilişkimi etkilemesinden endişe duyuyordum" diye anlattı bunun nedenini.

Fox, "Eğer hayranlarım benim hasta olduğumu bilselerdi, oynadığım karakterlere gülerler miydi?" diye yürek burkan bir itirafta bulundu.

Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'nü alan Michael J. Fox'u seyirciler gözleri yaşlarla dolu bir şekilde ayakta alkışladı.

Ama hastalığını açıkladıktan sonra hem Hollywood'dan hem de dünyanın dört yanındaki hayranlarından gelen desteğin kendisine güç verdiğini söyledi.

"Hepinizden gelen destek beni hayrete düşürdü. Moralimi yükseltti. Meğer mesleğimi kaybetmemişim" dedi.

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Oyuncunun bundan sonraki sözleri, salonu dolduran seyircinin yüreğini daha da burktu: "Mesleğimi elimden alamazlardı. Bunun nedeni de bana sahip çıkmanızdı. Bunun için minnettarım..."



HASTALIĞINI KABULLENDİ AMA TESLİM OLMADI

Sonrasında Parkinson hastalığını ele alış biçiminin nasıl değiştiğini de "Parkinson'u kabullenmenin ona teslim olmak anlamına gelmediğinin farkına vardım. Bu sadece bu hastalıkla savaşan herkes için elimden geleni yapmam gerektiği anlamını taşıyordu" sözleriyle ifade etti.

Michaem Jb Fox, konuşmasında 38 yıllık eşi Tracy Pollan ve dört çocuğuna da yaptıkları tüm fedakarlıklar, gösterdikleri sabır ve sevgi için teşekkür etti.

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Konuşması sırasında kendisi de çok duygulanan Michael J. Fox, Emmy töreni için salonu dolduran herkesi ağlattı.

Bu arada Fox'un hastalığına rağmen mesleğinden kopmadığını hatırlatalım. Oyuncu, son olarak Harrison Ford ile birlikte Shrinking adlı yapım için kamera karşısına geçti.