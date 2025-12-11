Biricik kocasÄ± gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde yudum yudum eriyip gitmiÅŸti: 10 yÄ±l Ã¶nce tabutunu Ã¶perek onu uÄŸurlamÄ±ÅŸtÄ±: AcÄ±larla dolu kalbini yine aÅŸka aÃ§Ä±yor

Haberin DevamÄ±

Aradan 7 yÄ±l geÃ§tiÄŸinde yani o Ã§ocuk 19 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde artÄ±k sevgili olmuÅŸlardÄ±. Sonra evlendiler ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± oldu.

MutluluklarÄ± Ã§ok uzun sÃ¼rmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±k, 2014 yÄ±lÄ±nda kocasÄ±nÄ± elinden aldÄ±. O zamandan sonra da kimseyi sevemedi.

Ama ÅŸimdi yakÄ±n Ã§evresinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, 10 yÄ±llÄ±k yasÄ±nÄ± bitirip yaralÄ± kalbini yeniden aÅŸka aÃ§maya hazÄ±r hale geldi.

NE BÃœYÃœK BÄ°R AÅžK YAÅžADILAR... AYRILIKLARI ACI OLDU

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r katÄ± kiÅŸi sendromu adlÄ± hastalÄ±kla mÃ¼cadele eden Celine Dion ile kocasÄ± Rene Angelil'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼... YakalandÄ±ÄŸÄ± gÄ±rtlak kanserinden kurtulamayan Angelil, 2014'te hayata veda etti...

Son nefesine kadar yanÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ± Dion.Â HayatÄ± boyunca sevdiÄŸi tek adam olan ruh eÅŸi, bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± kocasÄ±nÄ±, yanÄ±nda ondan yadigar kalan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde ebedi yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±.

SonrasÄ±nda ise hayat onun iÃ§in hiÃ§ de kolay olmadÄ±. Bir yandan onu Ã¶zlerken diÄŸer yandan da Ã¼Ã§ oÄŸlunu bÃ¼yÃ¼ttÃ¼, kesin tedavisi olmayan katÄ± kiÅŸi sendromuyla boÄŸuÅŸtu.Â

Celine Dion, geÃ§en yÄ±l kocasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde onun anÄ±sÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda:Â Â "Senin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmediÄŸimiz tek bir gÃ¼n bile geÃ§miyor. Sen benim en bÃ¼yÃ¼k ÅŸampiyonumdun, partnerimdin, iÃ§imdeki iyiyi her zaman gÃ¶ren kiÅŸiydin. Sana saygÄ± duyuyorum ve seni sonsuza kadar Ã¶zleyeceÄŸim aÅŸkÄ±m... Seni seviyoruz" diye seslendi kaybettiÄŸi kocasÄ±na.

ACILARLA DOLU KALBÄ° AÅžYA YENÄ°DEN HAZIR

Ama ÅŸimdi Celine Dion cephesinden gelen haberlere bakÄ±lÄ±rsa Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, kalbini aÃ§maya yine sÄ±cak bakÄ±yor..

Kesin bir tedavisi bulunmayan 'katÄ± kiÅŸi sendromu'nu bile alt etmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen 57 yaÅŸÄ±ndaki Celine Dion'un yakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re ÅŸarkÄ±cÄ± artÄ±k hayata daha iyimser bakÄ±yor.Â Kendini yine eskisi gibi hissediyor.

Bir kaynak bu konuda "Celine'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± eskisinden Ã§ok daha iyi. Hayata yeniden baÅŸlamak iÃ§in kendisine bir ÅŸans daha verildiÄŸini ve bunu dolu dolu yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor" dedi.

Buna aÅŸka kalbini yeniden aÃ§mak da dahil.

Elbette Celine Dion, daha Ã§ocukken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 19 yaÅŸÄ±nda sevgili olduÄŸu ve hayatÄ±nÄ±n neredeyse tek aÅŸkÄ± olan kocasÄ± Rene Angelil'i hiÃ§ unutmayacak.

Onun, kalbinde hep Ã¶zel bir yeri olacak. Ama kaynaklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu durum onun yeniden birini sevmesine asla engel olmayacak.

O KÃœÃ‡ÃœK KIZ ÅžARKI SÃ–YLEDÄ°, KOCA ADAM GÃ–ZYAÅžLARINA BOÄžULDU

Celine Dion, ile kendisinden yaÅŸÃ§a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olan kocasÄ±yla henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndayken tanÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Rene Angelil Ã§oktan 38 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸti.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda o ilk karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda kendisinin ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸini ve o sÄ±rada Angelil'in aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"O anda iyi bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyordum" sÃ¶zleriyle Angelil'in aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmenin kendisinde yarattÄ±ÄŸÄ± duyguyu ifade etti.

Rene Angelil, bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n sesinden o kadar etkilendi ki ona bir albÃ¼m yapmaya karar verdi. Ancak maddi kaynak bulamayÄ±nca evini ipotek ettirdi.

Bu sayede Dion'un ilk albÃ¼mÃ¼ La voix du bon Dieu yayÄ±nlandÄ±. AlbÃ¼m, ikilinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kanada'nÄ±n Quebec kentinde bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazandÄ±.

12 YAÅžINDA TANIÅžTILAR, 19 YAÅžINDA ARTIK ONUN SEVGÄ°LÄ°SÄ°YDÄ°

BaÅŸta menajeri olan ve kendisine koruyucusu gibi davranan Rene Angelil ile Celine Dion'un arasÄ±ndaki duygular geÃ§en yÄ±llarla birlikte deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±.

TanÄ±ÅŸmalarÄ±ndan 7 yÄ±l sonra Dian 19 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde ilk romantik randevularÄ±na Ã§Ä±ktÄ±lar.

Yine de iliÅŸkilerini Ã¶yle Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamamayÄ± tercih ettiler. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Dion bu durumu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda "Ä°liÅŸkimizi benim kariyerim iÃ§in gizli tuttuk. Bu aÅŸkÄ± gizlice yaÅŸÄ±yordum."

Ama sonra aÅŸÄ±klar 1994 yÄ±lÄ±nda Montreal'de evlendi. ArtÄ±k aÅŸklarÄ±nÄ± hem dÃ¼nya duymuÅŸ hem de resmiyete dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃœÄžÃœNLERÄ° TV'DEN CANLI YAYINLANDI

Dion ile Angelil'in dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renini Kanada TV'si canlÄ± olarak yayÄ±nladÄ±. Celine Dion dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde duvak yerine Ã¼zeri kristallerle kaplÄ± bir aksesuar kullandÄ±. GelinliÄŸinin o ayrÄ±ntÄ±sÄ± da aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen hiÃ§ unutulmadÄ±.

Dion ile Angelil'in ilk Ã§ocuÄŸu Rene Charles 2001 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. 2010'da da ikizleri Nelson ile Eddy doÄŸdu.

Celine Dion ile Rene Angelil'in 1994 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸi 2016 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Angelil, yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ktan kurtulamayarak hayata veda etti.





Siyahlar giyen ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de aynÄ± renk bir tÃ¼lle Ã¶rten Dion, tÃ¶renin sonlarÄ±na doÄŸru kocasÄ±nÄ±n tabutuna baÅŸÄ±nÄ± koyup sarÄ±larak bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla vedalaÅŸtÄ±. O sÄ±rada yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ± vardÄ±.





Kanada'daki cenaze tÃ¶reninde Dion'un baÅŸÄ±nÄ± kocasÄ±nÄ±n tabutuna koyup aÄŸladÄ±ÄŸÄ± anlar hiÃ§ unutulmadÄ±.





GERÄ°DE BÃœYÃœK AÅžKINDAN YADÄ°GAR ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžU KALDI: Celine Dion, kocasÄ±nÄ±n dokuzuncu Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ anÄ±sÄ±na kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bu mesajla birlikte bir de aile fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. O fotoÄŸrafta Dion, Angelil ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ± 23 yaÅŸÄ±ndaki Rene Charles, 14 yaÅŸÄ±ndaki ikizleri Nelson ve Eddy ile birlikte gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.