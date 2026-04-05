Tek rolüyle çocuk yaşta ünlenmişti… Geri dönsün diye önüne çuvalla para koydular… Yine de istemedi

İşte bunu yapan dizilerden biri de 20002lerin hemen başında yayınlanan, çok sevilen komedi dizisi “Malcolm in the Middle” oldu.

Çok çocuklu bir ailenin dahi ortanca oğlu ve onun kendisi kadar zeki olmayan kardeşleriyle maceralarını anlatan dizinin kadrosu yeni versiyonu için bir araya geldi.

Ancak kadroda bir eksikle…

Dizi ilk yayınlandığında ailenin en küçük oğlu Dewey’i canlandıran Erik Per Sullivan bu yeni yapımda rol almayı kabul etmedi.

Durumu dizide Dewey’nin yani Erik Per Sullivan’ın annesini canlandıran Jane Kaczmarek anlattı.

Jane Kaczmarek’in The Guardian gazetesine yaptığı açıklamaya göre kanal Erik Per Sullivan’a “çuvalla” para teklif etmişti.

Ancak Erik Per Sullivan birçok oyuncu için geri çevrilemeyecek bir miktar olan bu paraya hiç düşünmeden hayır dedi.

Şimdi 34 yaşında olan eski çocuk yıldız, akademik hayata odaklandı ve kendini tamamen eğitime verdi. Harvard’da Viktorya dönemi edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı ve bu süre boyunca da hep gözlerden uzak bir hayat yaşadı.

Dizide annesini canlandıran Jane Kaczmarek, The Guardian'a verdiği demeçte "O çok başarılı ve inanılmaz bir öğrenci," dedi. "Geri dönmesi için ona bir sürü para teklif ettiler, o da 'Teşekkür ederim, hayır' dedi."

Dizinin dört bölüm olarak planlanan yeni halinde izleyiciler Malcolm rolünde Frankie Muniz'i, Malcolm'un ebeveynleri Hal ve Lois rollerinde Bryan Cranston ve Kaczmarek'i, Malcolm'un büyük kardeşleri Francis ve Reese rollerinde Chris Masterson ve Justin Berfield'i yeniden görecek. Hikâye artık bir kızı büyüten yetişkin bir Malcolm'u konu alıyor.

Dizinin başrolü Malcolm’u oynayan Frankie Muniz de Kasım 2025'te The Post'a bir röportaj vermiş, Erik Per Sullivan’ın "eğlence dünyasının dışında yarattığı hayattan çok mutlu olduğunu" söylemişti.

"Geri dönmek istemediğine karar verdi. Ki biz buna tamamen saygı duyuyoruz” diyen Frankie Muniz, oyuncu kadrosundan hiç kimsenin Sullivan'ı "istemediği bir şeyi yapmaya zorlamak" istemediğini ekledi.

2000'den 2006'ya kadar "Malcolm in the Middle" dizisinde rol aldı. eski çocuk yıldız 2010'dan beri oyunculuk yapmıyor, son olarak "Twelve" adlı suç gerilim filminde yer aldı ve o zamandan beri büyük ölçüde gözlerden uzak kaldı.

Nisan 2025'te Sullivan, 18 yıl sonra ilk kez halka açık bir yerde fotoğraflandı; Boston'daki evinden kahve almak için çıkarken görüntülendi. Sullivan şimdilerde doktorasını bitirmeye uğraşıyor.