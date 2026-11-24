Güncelleme Tarihi:
Yani aralarından pek azı kendine "mavi kanlı" dünya dışında bir meslek seçer.
Ama yıllar yılı İngiliz kraliyet ailesini takip eden deneyimli gazeteci ve yazar Tom Sykes'ın önümüzdeki yılın şubat ayında piyasaya çıkacak olan Duke of Hazard (The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry—the Men Who Undermined the Modern Monarchy) adlı kitabına göre Mountbatten Windsor ailesinde gelecek kuşaklar en azından bazıları bu konuda özgür olacak.
Sykes'ın ileri sürdüğüne göre babasından sonra tahtı devralmaya hazırlanan Prens William, ailede bazı çarpıcı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Kendisi tahta geçtiğinde kardeşi Harry ile karısı Meghan Markle'ın unvanlarını almaya hazırlanması kitapta yer alan çarpıcı iddialardan biri.
Ama deneyimli yazar Tom Sykes görünüşe göre bununla da yetinmedi iddialarını sıralarken. Çünkü kitabında başka bir konuda da bazı dudak uçuklatan iddialar öne sürdü.
Tom Sykes'ın ileri sürdüğüne göre William, şu anda 11 yaşında olan Prenses Charlotte ile 8 yaşındaki Louis'nin de kendilerine istedikleri gibi bir gelecek kurabilmeleri için onları özgür bırakacak.
Hatta küçücük yaşından bu yana sahne sanatlarına meraklı olan Charlotte'a da şarkıcı ya da oyuncu olma konusunda izin verecek.
TEK ŞART UNVANINI BIRAKMASI
Ama bunun için bir şartı var: Charlotte'un eğer böyle bir gelecek seçecekse unvanını bırakması!
Aslına bakılırsa Charlotte, gerçekten de küçük yaşlarından itibaren sanata meraklı. Okul gösterilerinde bu konudaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.
Bir kaynak bu konuda "Charlotte sahneye ait biri. Gerçekten bu yaşında oyunculuk ve sahne konusunda olağanüstü bir yeteneği var. Zaten büyüdüğünde yapmak istediği iş de bu" diye konuştu.
Ama eğer Charlotte kendine böyle bir gelecek seçerse unvanını da bırakmak zorunda kalacak.
Bu arada geçtiğimiz aylarda annesi Galler Prensesi Kate Middleton ile birlikte metroda görüntülenmişti Charlotte.
Söylenenlere göre o gün anne/ kız bir tiyatro oyunu izlemeye gitmişlerdi. O sırada da metroda halkın arasında kameralara takıldılar.
Kate Middleton ile Prens William'ın üç çocuğunun en büyüğü olan George için ise böyle bir seçenek yok. O gelecekte babasının ardından kral olup monarşinin başına geçecek. Bu yüzden de daha doğduğu günden itibaren bunun için hazırlanıyor.