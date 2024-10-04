Tek katlı derme- çatma bir evde büyümüştü... Yakında bu milyonluk yazlığın hanımı olacak

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Ama bir de sıradan hatta belki orta alt gelir grubunda dünyaya gelip sonradan çalışarak servet kazananlar var. Bütün bunlara ek olarak bir de de evlenince hayatı değişenler...

İşte bunlardan biri dünyaya gözlerini küçük bir kasabada açtı... Sonra hem kendisi çalışarak hem de evlendiği ilk kocası sayesinde ciddi bir maddi kazanım elde etti... Bu süreçte de hayatı usul usul değişti..

Sonra ilk kocasından boşandı ama bu kez önüne bambaşka bir "kısmet" çıktı.. Hem de öyle böyle biri değildi o kişi. Dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk beşe giren biriydi.

Sonuç olarak normal bir ailede dünyaya gelen sonra hem ilk kocası, hem de çalışması sayesinde kendi malını mülkünü ve parasını kazanan o kişi yakında serveti dudak uçuklatan iş insanıyla ikinci evliliğini yapmaya hazırlanıyor.

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Bu durum onun hayatını biraz daha değiştirecek. Herkesin yanından bile geçemeyeceği malikaneler, yatlar, mücevherler ve bütün bunlara ek olarak dünyanın cennet köşelerinden birinde bulunan, hayallerin sınırını zorlayan bir yazlık!

Hayatının her döneminde mali açıdan giderek yükselen bu kişi Lauren Sanchez..

Bir başka deyişle dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak bilinen Jeff Bezos'un müstakbel karısı. Çift, bir süre önce parmaklarına yüzükleri taktı. Her ne kadar evlenmek için acele etmiyor olsalar da yakında tüm dünya gösterişli bir düğüne tanıklık edecek.

Eski bir gazeteci olan 54 yaşındaki Lauren Sanchez, 60 yaşındaki Jeff Bezos ile evlendiğinde onun gösterişli yaşamının da bir parçası olacak.

Aslına bakılırsa hali hazırda durum zaten öyle ama evlendikten sonra "Bayan Bezos" olarak durumu biraz daha değişecek.

BU MUHTEŞEM YAZLIĞIN HANIMI OLACAK

Jeff Bezos ile hayatını birleştirdikten sonra Sanchez'in "hanımı" olacağı mülklerden biri de dünyanın cennet köşelerinden biri olan Maui'deki bu yazlık...

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Her ne kadar "yazlık" dediysek de bu öyle sıradan bir mülk değil. Okyanus kıyısında, sakinlerine doğanın içinde her tür huzur olanağını sunan bir kompleks.

Maui'deki La Perouse Koyu'nda bulunan kompleks, 14 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Adanın volkanik manzarasının yanı sıra hem sahili hem de lav alanlarını kapsayan nefes kesici bir görsel şölen sunuyor bu mülk sakinlerine

Jeff Bezos bu mülkü 2021 yılında yaklaşık 78 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Tabii ki buranın Hawai'nin en pahalı mülklerinden biri olduğunu da hatırlatalım.

Jeff Bezos'un 2021 yılında satın aldığı bu muhteşem ev okyanus manzaralı.

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Burası sıradan bir yazlık da değil üstelik... Birçok kişinin rahatça konaklayabileceği bir kompleks.





TEK KATLI BİR EVDE BÜYÜDÜ

Bu arada Lauren Sanchez, her ne kadar yıllar içinde ilmek ilmek kendi servetini oluşturmuş olsa da çok mütevazı bir ailede, çok sıradan bir evde büyüdü. Ama zaten bunu da hiçbir zaman saklamadı.

New Mexico'nun Albuquerque kentinde tek katlı bir evde büyüyen Sanchez, geçtiğimiz haftalarda oraya bir ziyaret yaptı.

Lauren Sanchez, o ziyaret sırasında çocukluğunun geçtiği evin önünde babasıyla birlikte çektirdiği bir pozunu da Instagram sayfasından paylaştı.

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BU YUVA ÇİFTE İHANET ÜZERİNE KURULUYOR

İşin bu kısmı böyle ama bir de Bezos ile Sanchez hakkında epeydir konuşulan bir durum var: Evlilik anlaşması. Son bir yıldır konuşulanlara göre Bezos, bu anlaşmayı yapmadan evlenmeye yanaşmıyor.

Unutmadan nişanlandıktan sonra evlerinde hiç oturmayan hatta bu yüzden düğün planı yapmaya bile vakitleri kalmayan Sanchez ve Bezos ile ilgili başka bir ayrıntı daha var: İkilinin gelecekteki yuvası "çifte ihanet" üzerine kurulmuş olacak.

İleri sürülenlere göre Bezos ile Sanchez ilişkiye başladıklarında ikisi de tam olarak bekar değildi.

Bezos, ilk eşi MacKenzie Scott ile boşanma aşamasındaydı. Sanchez ise eski eşi Patrick Whitesell ile evliydi.

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Bir başka çarpıcı ayrıntı daha verelim. Aslında Bezos ile Sanchez eski eşleriyle evli oldukları sırada ailece de görüşüyorlardı.

Lauren Sanchez ise Bezos ile ilişkisine ilk eşiyle evliyken başlamıştı. İlişki ilerleyince Whitesell'e kendisini arkadaşıyla aldattığını itiraf etti. Bir not daha... Sanchez ile Bezos'u tanıştıran da sosyetik güzelin eski kocası Whitesell oldu.

BEZOS BİR DAHA BOŞANIRSA PARA KAYBETMEK İSTEMİYOR

O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.

Bu arada çiftle ilgili konuşulan başka bir ayrıntı daha var. O da Bezos'un boşandığı ilk eşiyle evlilik anlaşması yapmadığı için o dönemde epey bir maddi kayıp yaşadığı.

Öyle ki eski eş MacKenzie, boşanmanın ardından aldığı tazminatla dünyanın en zengin insanları arasına girdi.

EVLİLİK ANLAŞMASI ŞART

İşte bu yüzden söylenenlere göre Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile evlenmeden önce bir anlaşma imzalamaya karar verdi. Böylece 138 milyar dolarlık servetini garanti altına almış olacak.

Tabii bu arada sanılmasın ki Lauren Sanchez de tamamen parasız. Elbette nişanlısıyla karşılaştırılamaz ama onun da kendi edindiği bir serveti var.

Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi bulunuyor.

Bu arada Jeff Bezos ve Lauren Sanchez yılın yarısını ünlü iş insanının Koru adlı mega yatında tatil yaparak geçiriyor. Yarım milyar dolar değerindeki bu yatın önündeki kadın figürü de Sanchez'e benzetiliyor.