Tek hareketiyle bir orduyu bile yok ediyordu... Aksiyon filmlerinin efsanesi artık bastonla yürüyor!

Gençlik yıllarından beri kamera karşısında canlandırdığı türlü çeşitli karakterle hafızalara kazındı.Bir değil birkaç kuşak sinema seyircisi Rocky serisiyle onu bağrına bastı. Ardından da Rambo geldi ve daha niceleri...

Sylvester Stallone o filmlerinde yerinde duramayan, hatta gerektiğinde tek bir hareketiyle koca bir orduyu yok etti senelerce. Karşısına kim çıkarsa sonunda dersini verdi.

Elbette senaryo gereği. Ama öyle ya da böyle kamera karşısında hep hareketliydi.

Sonra yıllar geçti. Hayatının neredeyse tamamını sinema sanatına adayan Stallone dün gece de sinemaya verdiği onca emeğin karşılığı olarak önemli bir ödülle onurlandırıldı.

O DA ELİNE BASTONU ALMIŞ

2025 Kennedy Center Honors'a değer görülen isimler arasındaydı 79 yaşındaki Stallone. Ödülünü de Washington'daki Kennedy Center Opera House'da düzenlenen törenle ABD Başkanı Donald Trump'ın elinden aldı.

Törende yanında karısı Jennifer Flavin de vardı yanında. Ünlü oyuncuyla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise elindeki bastondu.

80 yaşına merdiven dayayan Stallone de artık "bastonlanmıştı." Tabii ki hayranları onu böyle görünce endişeye kapıldı.

İLK KEZ BU ŞEKİLDE KAMERA KARŞISINA ÇIKTI

Stallone'nin elinde bastonla törene katılmasının nedeni de kısa sürede anlaşıldı zaten.

Ünlü oyuncu, yıllar yılı aksiyon filmlerinde oynarken belli ki bedeninin sınırlarını da zorlamıştı. Bu yüzden de artık bastonla daha rahat bir şekilde ayakta durabiliyordu.

Stallone, o törende ilk kez elinde bastonuyla kamuoyunun karşısına çıkmış oldu.

Törende Stallone'nin yanı sıra Ünlü müzik grubu Kiss üyesi Gene Simmons, ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, George Strait ve Michael Crawford da onur ödülü aldı.

ÇOCUKLUĞU KOLAY GEÇMEDİ

1946 yılında New York'ta dünyaya gelen Stallone, sorunlu bir çocukluk geçirdi. Hem annesi Jackie hem de babası Frank ile arası çok da iyi değildi.

Stallone'nin anlattığına göre annesi Jackie, çocuk dünyaya getirme ve onlarla ilgilenme konusunda da bilindik annelere pek benzemiyordu. Dokuz aylık hamileyken bile otobüslere binerdi. Sonra da doğuma giderdi.

Bu arada Stallone, kendisiyle özdeşleşen çarpık gülümsemesinin ve düzgün olmayan konuşmasının nedeninin de annesinin hamileliği sırasındaki bu dikkatsizliği olduğunu söyledi.

BABASINI 'GADDAR' DİYE TANIMLADI

Usta oyuncu, babası Frank Stallone Sr'ı tek kelimeyle "gaddar" diyerek tanımladı. Özellikle de ağabeyiyle sürekli kavga ettiklerini sözlerine ekledi.

Stallone, babasının kendilerine fiziksel şiddet uyguladığını anlattı. Sonra da ekledi: " Ciddi acılara yabancı değilim."

Stallone annesi Jackie hakkında da pek iyi sözler sarf etmedi: "Annemiz de oldukça kötüydü. Hiç kırılmayan uzun tırnakları vardı."

Sylvester Stallone, anneleri ve babaları onları yanlarında istemediğinden şu anda 74 yaşında olan kardeşi Frank ile sık sık bakım evlerinde kaldıklarını itiraf etti.

Söylediğine göre bu durum onu sinema kariyerinde bile etkiledi. Özellikle de kariyerinin ilk dönemlerinde izleyicinin onayını almaya gereksinim duymasının nedeninin anne ve babasının ihmalinden kaynaklandığını savundu.

Ama anne ve baba sevgisi olmadan büyümesi, ihmal edilen bir çocuk olması onun Hollywood'da çıkış yapmak için mücadele ederken de güçlü kalmasını sağladı anlattığına göre.

Küçük oğluna kendi adını veren baba Frank Stallone Sr. (en solda) ünlü oyuncunun anlattığına göre kendi çocuklarıyla bile rekabet halindeydi.





BABASI ONUN POLO OYNAMADAKİ BAŞARISINI ÇEKEMEDİ

Annesi ve babası boşandıktan sonra Stallone babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Erkek kardeşi ise annesinin yanında kaldı.

Babasıyla yaşadığı sırada Stallone, polo oynamaya başladı. 13 yaşına gelinceye kadar da ülke çapında adını duyurdu. Ama bu dönemde babası Frank Sr. onu kıskanmaya başladı. Oğlunun polodaki başarısından pek hoşlanmadı.

Hatta Stallone'nin anlattığına göre bir maç sırasında babası Frank, önce tribünlerden oğluna bağırmaya başladı. Sonra kendini tutamayıp sahaya indi. Bağırarak oğlunun oynama tarzını eleştirdi. Herkesin içinde onu "Ata fazla hızlı vuruyorsun' diye azarladı.

Hatta bununla da yetinmedi ve Stallone'nin boğazına yapışıp onu sahaya fırlattı. Atı aldı ve sahanın dışına gitti.

Stallone sonrasını da şöyle anlattı: " Orada yatıyordum ve bir daha hayatım boyunca bir at görmek istemiyordum."

KISKANÇLIĞINI BİR TÜRLÜ YENEMEDİ: Belki hayatı boyunca değil ama çok uzun süre bir daha polo oynamadı Stallone. Fakat 40 yaşına geldiğinde bir gün polo oynarken babasını da çağırdı. Ama babası o zaman da oğluna duyduğu kıskançlığı saklayamadı. Stallone'nin sırtına vurup onu attan düşürdü. Ondan sonra da Stallone bir daha asla polo oynamadı.





OĞLUYLA REKABET EDİYORDU

Stallone, Hollywood'da şöhreti bulmaya çalışırken bir yandan da senaryo yazmaya başladı. Bir keresinde "Atlar" adında bir senaryo yazdı. Western tarzındaki bu senaryoda babası da şerif rolünü üstlendi. Erkek kardeşi Frank da senaryoya dahildi.

Stallone o deneyimlerini şöyle anlattı belgeselde: " Babamın canlandırdığı karakterin bizi öldürdüğü bir bölüm vardı. Babam orada biraz fazla keyif aldı."

İşte o durumda Stallone'nin erkek kardeşi Frank babaları hakkında "kıskanç" ifadesini kullandı.

Sadece Frank ve Sylvester Stallone kardeşler değil aileyi tanıyanlar da baba Frank Sr'ın iki oğluna tuhaf davrandığını ifade etti.

En çarpıcı örneği de Stallone'nin Rocky filmiyle başarı kazanmasından sonra geldi. Bu durumu da yönetmen John Herzfeld anlattı.

Baba Stallone'nin boks konulu bir senaryoyla kendisine geldiğini söyledi yönetmen. Sonra da şu değerlendirmeyi yaptı: "Frank Sr, hala oğlu Sylvester ile yarışıyordu."

Tabii ki Sylvester Stallone de bu duruma karşı çıktı. Boks konusu filmin kendi yaratımı olduğunu savundu.

Baba Frank Stallone Sr ile kendi kariyerinin oğlu Sylvester'ın gölgesinde kaldığını ve bu başarının aileye zarar vereceğini savundu.

Stallone annesi Jackie hakkında da çok iyi sözler sarf etmedi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bilinen Jackie'nin hamileliklerinde bile kendine dikkat etmediğini söyledi.