Tek evladı 18 yaşına bastı… Mutluluğunu milyonlarla paylaştı: Seninle gurur duyuyorum güzel kızım

Meksika’da pembe dizilerle başlayan oyunculuk kariyerini Hollywood’a taşıyan Salma Hayek bir yandan da mutlu aile hayatı ve kendine kurduğu güzel dünyayla giderek spot ışıklarından uzaklaşıyor.

2009’da evlendiği Fransız milyarder François-Henri Pinault’dan bir kızı olan yıldız oyuncu geçtiğimiz gün büyük mutluluğunu sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.

Tek kızı Valentina Paloma 18 yaşına basan Salma Hayek onun küçüklük fotoğrafını paylaşarak altına gurur ve mutluluk dolu satırlar yazdı.

Salma Hayek çocukluk fotoğrafının yanında, Valentina'nın yürümeyi öğrendiği günlere dönüp baktı; gözleri merakla açılmış, kahkahaları tüm evi dolduruyordu. Fotoğraftaki her ayrıntı, anne ve kızı en başından beri birbirine bağlayan uzun yıllara dayanan sevgi ve yakınlığı yansıtıyordu.

"Güzel dans kraliçem. Bugün 18 yaşına girdin !!!!! Hayatında çok şey değişti ama sen hep çok ama çok kendinsin. Nazik, tutkulu bir kalp, sihirle dolu bilge bir ruh, esprili bir mizah anlayışı ve inatçı bir azimle eşsiz, durdurulamaz bir doğa gücü."

Salma Hayek’in her cümlesi kızının büyümesini, hayata neşe ve kararlılıkla göğüs germesini ve olağanüstü bir genç kadına dönüşmesini izleyen bir annenin gururunu yansıtıyordu.

Hayek, kızı için yazdığı duygusal mesajını koşulsuz sevgisini bir kez daha vurgulayarak "Bazı şeyler asla değişmeyecek. Seni sonsuza dek seveceğiz ve her zaman yaşının ötesinde olsan da her zaman kalbimde olacaksın, hayalimdeki kızım. Mutlu yıllar Valentina Paloma” diyerek sonlandırdı.

Valentina'nın üvey kız kardeşi Mathilde Pinault da doğum günü için Instagram'da bir mesaj paylaştı. İkisinin kucaklaştığı tatlı bir fotoğrafı "My Vale" notuyla paylaştı ve yanında bir kalp emojisi ve 18 rakamı ekledi.

Salma Hayek François-Henri Pinault ile evlendiğinde dünyanın en zengin insanlarından biri olan kocasını parası için seçtiği ve bunun bir aşk evliliği olmadığı söylentileri ayyuka çıkmıştı.

Salma Hayek yıllarca bunun doğru olmadığını, kocasına çok aşık olduğunu söyleyip durdu. Hatta onu ne kadar yakışıklı ve çekici bulduğunu anlattı. Sonra bu sözlerden bıkıp açıklama yapmaktan da vazgeçti ve hayatını bildiği gibi yaşamaya devam etti.

Bu evlilikten tek bir kızı olsa da yıldız oyuncu kocasının eski evlilik ve ilişkilerinden doğan çocuklarına da yıllardır annelik yapıyor, onları öz kızından hiç ayırmadan seviyor.

François-Henri Pinault’nun ilk evliliğinden yetişkin bir oğlu ve kızı, Linda Evangelista’yla ilişkisinden de bir oğlu daha var. Salma Hayek eşinin eski aşkı Linda Evangelista ile de yakın dost.