Tek diziyle şöhret oldu, geldiği yeri hiç unutmadı… Evsiz kalıp sokaklarda yaşadı… ‘Çamaşır yıkayacak yer ararken çok utanırdım’

Bugün tüm dünyanın tanıdığı birçok şöhretli ismin televizyon ekranlarıyla tanıştığı ilk dizi olan Sahil Güvenlik’te başrollerden birini oynuyordu. Ancak kendine o rolü bulana kadar başından çok kötü şeyler geçmişti…

58 yaşındaki ünlü oyuncu Donna D’Errico, evsizlikten şöhrete uzanan yolculuğunu anlattı.

EVSİZLİKTEN ŞÖHRETE UZANAN YOLCULUK...

Donna D’Errico geçtiğimiz günlerde evsizler için yemek dağıtılan bir hayır etkinliğine katıldı. Ve burada kendisine uzatılan mikrofonlara geçmişte yaşadığı acı günleri anlattı.

Oyuncu, gününü organizasyonla gönüllü olarak geçirdi, şefler tarafından hazırlanan yemekler dağıttı ve evsizlere tam gün boyunca bakım, saygınlık ve topluluk sağladı. Organizasyonla gönüllü olmanın kendisi için çok şey ifade ettiğini, çünkü yardım ettiği kişilerle özel bir bağı olduğunu paylaştı.

GELDİĞİ YERİ UNUTMADI: DARDA KALANLARA YARDIM ETMEK İÇİN ÇIRPINIYOR

Çünkü kendisi de şöhreti bulmadan önce çok parasız hatta evsiz kalmış, tıpkı böyle hayır organizasyonlarında yemek yiyebilmişti.

Röportajına "Kariyer yolculuğumdaki en büyük sürpriz neydi? Sanırım, burada evsizlikle ilgili yaşadıklarına benzer bir durumdan, dünyanın en büyük şovlarından birinde yer almaya geçmem oldu" diyerek başlayan ünlü oyuncu sözlerine "Ve oradan yola çıkarak hayatta çok şanslı bir duruma geldim. Ama onların durumunu anlıyorum çünkü ben de bir zamanlar aynı şeyi yaşadım." diye devam etti.

Eğlence sektöründe başarılı olmadan önceki döneme geri dönüp baktığında, Donna D'Errico evsizliğin en zor kısmının hissettiği "utanç ve mahcubiyet" olduğunu söyledi.

"UTANÇ HİSSEDİYORDUM"

"Kıyafetlerimi yıkayacak yer bile bulamıyordum. Pek çok insan bunun farkında değil ama ben bunları yaşadım. Çok uzun zaman önce, başka bir hayatta, ama çok iyi hatırlıyorum."

Donna D'Errico, geldiği yeri hiçbir zaman unutmadığı ve ne kadar şanslı olduğunu bildiği için uzun zamandır bu tür organizasyonlar için gönüllü çalıştığını ve özellikle bekar kadınlar ve çocuklar arasında evsizliğin giderek artmasından kaygılı olduğunu söyledi.

"GÜZEL BİR HAYAT YAŞADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

“Güzel bir hayat yaşadığım için şanslıyım" diyen ünlü oyuncu "Ben de o durumda olabilirdim ve böyle güzel bir günde zamanımı başkalarına yardım ederek geçirmek çok iyi hissettiriyor." sözleriyle yaptığı yardım çalışmalarının kendini çok iyi hissetmesini sağladığını belirtti.

Donna D'Errico, bağış yapmanın ve para vermenin daha kolay olduğunu düşünüyor ve insanlara en kıymetli şeyini yani zamanını verdiğini söylüyor.

Ünlü oyuncu, 1995 yılında Playboy'un yılın playmate'i seçilerek büyük bir çıkış yakaladı ve daha sonra Sahil Güvenlik dizisinin yedinci sezonunda Donna Marco rolüyle kadroya katılarak ününü daha da artırdı.

BOYUNU AŞAN İKİ ÇOCUĞU VAR

Donna D'Errico, ilerleyen yıllarda birçok filmde de rol alarak şöhretini sürdürdü.

İlerleyen yaşına rağmen gençlik ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız ismin 33 yaşında, film müzikleri besteleyen bir Rhyan adında bir oğlu ve ünlü müzisyen Nikki Sixx’le yaptığı 11 yıl süren evliliğinden de Frankie-Jean Mary adında 25 yaşında bir kızı var.