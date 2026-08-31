Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım

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Bir başka deyişle bir mucizenin kahramanı olur bu isimler...

Peki ya sonra?

Bir tek diziyle adını duyuranların çoğunun şöhreti de saman alevi gibi parlayıp söner zaten. Yine de aralarından bazıları bu sarsıntıyı iyi atlatıp yoluna devam etmeyi bilir.

Bir noktaya gelene kadar da epey zorlu süreçlerden geçenler de çok elbette.

İşte Natalie Imbruglia da bunlardan biri.

Şu anda 51 yaşında olan Imbruglia, rol aldığı Neighbours dizisiyle şöhreti buldu. Avustralya'da modern zamanların en ünlü dizilerinden biri olarak bilinen bu yapım sayesinde bir anda bir pırıl pırıl parladı.

Natalie Imbruglia gençlik yıllarında Avustralya'da rol aldığı Neighbours adlı diziyle yıldız olmuştu.

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Herkes onun bu pırıltısının hiç sönmeyeceğini düşünüyordu ama hiç öyle olmadı...

Natalie'nin 1992 yılında başlayan tırmanışı iki yıl sonra yani diziden ayrıldıktan sonra tepetaklak gitmeye başladı.



O ROLÜ BIRAKINCA ZOR GÜNLER BAŞLADI

İşte o zorlu süreci nasıl atlattığını ve o sırada neler yaşadığını da konuk olduğu bir podcast yayınında anlattı Natalie Imbruglia.

Davina McCall'un hazırlayıp sunduğu Big Again adlı yayına konuk olan Natalie Imbruglia, Neighbours dizisinden ayrıldıktan sonra iş bulmakta zorlandığını anlattı.

Diziden ayrıldıktan sonra müzik çalışmalarına ağırlık veren Imbruglia, o alanda da başarılı olamadığını söyledi.

O sıralarda da hayatının en zor dönemlerini yaşadı zaten.

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SONRA İŞ BULMAKTA ZORLANDI

Avustralya'da yayınlanan diziden ayrıldıktan sonra iş bulma ümidiyle İngiltere'ye gitti.

Ama orada da yapımcılar daha önce başka bir dizide dikkat çeken birine rol vermeye pek yanaşmadı. İş bulmakta çok zorlandı Natalia Imbruglia.

Artık parası pulu, işi, hatta iş umudu bile olmayan biriydi.



TOMAR TOMAR PARA KAZANIRKEN HEPSİ BİTTİ

Katıldığı programda o dönemini şöyle anlattı Natalie Imbruglia: "Birkaç yıl boyunca Neighbours sayesinde çok ünlüydüm. Etkinliklere davet ediliyordum, kulüplerde sahneye çıkıyordum. İmza dağıtıyordum. Zarflar içinde tomar tomar para geliyordu. Ama sonrası her şeyin kolayca kucağıma düşmediği zamanlar oldu."

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İşsiz kaldığı süreçte bir gün babası da ona ne zaman bir iş bulacağını söyledi ve Imbruglia'nın gururu kırıldı, ona bağırıp olay çıkardı.



Çok utanmıştı babasının bu sorusundan.

Ama diğer yandan babasının sorduğu soru onun hayatına çeki düzen vermesini de sağladı.



ARKADAŞININ BODRUMUNDA YAŞADI

Imbruglia o parasızlık sürecinde Chelsea'da bir arkadaşının malikanesinin bodrum katında yaşıyordu. Davina McCall'a "Bu çok tuhaftı. Büyük bir malikanede yaşıyordum ama sadece bodrum katındaydım. Param da yoktu" dile anlattı.

O dönemde bir daha iş bulma şansı olup olmayacağı konusunda çok düşündü Imbruglia.

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Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı ve şarkı sözü yazarı da olan Natalie Imbruglia , neyse ki sonradan kariyerini toparladı.

Yakın zamanda yani önümüzdeki eylül ayında da Algorithm adlı altıncı albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.