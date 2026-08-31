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Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım

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#Natalie Imbruglia#Neighbours#TV Dizisi
Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 09:01

Televizyon dünyasını ve dizileri yakından takip edenler çok iyi bilir bu durumu. Daha önce hiç adı duyulmamış ya da pek az tanınan biri, bir tek diziyle sadece bir gecede şöhretin zirvesine çıkar.

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Bir başka deyişle bir mucizenin kahramanı olur bu isimler...

Peki ya sonra?

Bir tek diziyle adını duyuranların çoğunun şöhreti de saman alevi gibi parlayıp söner zaten. Yine de aralarından bazıları bu sarsıntıyı iyi atlatıp yoluna devam etmeyi bilir.

Bir noktaya gelene kadar da epey zorlu süreçlerden geçenler de çok elbette.

Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım
ROL ALDIĞI DİZİYLE BİR ANDA YILDIZ OLMUŞTU
İşte Natalie Imbruglia da bunlardan biri.

Şu anda 51 yaşında olan Imbruglia, rol aldığı Neighbours dizisiyle şöhreti buldu. Avustralya'da modern zamanların en ünlü dizilerinden biri olarak bilinen bu yapım sayesinde bir anda bir pırıl pırıl parladı.

Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım
Natalie Imbruglia gençlik yıllarında Avustralya'da rol aldığı Neighbours adlı diziyle yıldız olmuştu.

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Herkes onun bu pırıltısının hiç sönmeyeceğini düşünüyordu ama hiç öyle olmadı...

Natalie'nin 1992 yılında başlayan tırmanışı iki yıl sonra yani diziden ayrıldıktan sonra tepetaklak gitmeye başladı.

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O ROLÜ BIRAKINCA ZOR GÜNLER BAŞLADI
İşte o zorlu süreci nasıl atlattığını ve o sırada neler yaşadığını da konuk olduğu bir podcast yayınında anlattı Natalie Imbruglia.

Davina McCall'un hazırlayıp sunduğu Big Again adlı yayına konuk olan Natalie Imbruglia, Neighbours dizisinden ayrıldıktan sonra iş bulmakta zorlandığını anlattı.

Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım
Diziden ayrıldıktan sonra müzik çalışmalarına ağırlık veren Imbruglia, o alanda da başarılı olamadığını söyledi.

O sıralarda da hayatının en zor dönemlerini yaşadı zaten.

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SONRA İŞ BULMAKTA ZORLANDI
Avustralya'da yayınlanan diziden ayrıldıktan sonra iş bulma ümidiyle İngiltere'ye gitti.

Ama orada da yapımcılar daha önce başka bir dizide dikkat çeken birine rol vermeye pek yanaşmadı. İş bulmakta çok zorlandı Natalia Imbruglia.

Artık parası pulu, işi, hatta iş umudu bile olmayan biriydi.

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Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım

TOMAR TOMAR PARA KAZANIRKEN HEPSİ BİTTİ
Katıldığı programda o dönemini şöyle anlattı Natalie Imbruglia: "Birkaç yıl boyunca Neighbours sayesinde çok ünlüydüm. Etkinliklere davet ediliyordum, kulüplerde sahneye çıkıyordum. İmza dağıtıyordum. Zarflar içinde tomar tomar para geliyordu. Ama sonrası her şeyin kolayca kucağıma düşmediği zamanlar oldu."

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İşsiz kaldığı süreçte bir gün babası da ona ne zaman bir iş bulacağını söyledi ve Imbruglia'nın gururu kırıldı, ona bağırıp olay çıkardı.

Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım

Çok utanmıştı babasının bu sorusundan.

Ama diğer yandan babasının sorduğu soru onun hayatına çeki düzen vermesini de sağladı.

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ARKADAŞININ BODRUMUNDA YAŞADI
Imbruglia o parasızlık sürecinde Chelsea'da bir arkadaşının malikanesinin bodrum katında yaşıyordu. Davina McCall'a "Bu çok tuhaftı. Büyük bir malikanede yaşıyordum ama sadece bodrum katındaydım. Param da yoktu" dile anlattı.

O dönemde bir daha iş bulma şansı olup olmayacağı konusunda çok düşündü Imbruglia.

Tek diziyle gelen şöhreti saman alevi gibi söndü: Tomar tomar para kazanırken beş kuruşsuz kaldı... Arkadaşımın bodrumunda yaşadım
Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı ve şarkı sözü yazarı da olan Natalie Imbruglia, neyse ki sonradan kariyerini toparladı.

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Yakın zamanda yani önümüzdeki eylül ayında da Algorithm adlı altıncı albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

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#Natalie Imbruglia#Neighbours#TV Dizisi

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