Tek dizilik ÅŸÃ¶hretle servet kazanmÄ±ÅŸtÄ±: AÅŸk bitti, memleketine dÃ¶nÃ¼yor.. Ä°lk iÅŸ evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±

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Bir sonraki adÄ±m da kazandÄ±klarÄ± bu bÃ¼yÃ¼k paralarla geleceÄŸe yÃ¶nelik saÄŸlÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlar yapmak olur.

Genellikle de bu kadar bÃ¼yÃ¼k para kazanan Ã¼nlÃ¼ler gayri menkule yÃ¶nelir... GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerin "emlak zengini" unvanÄ± da buradan geliyor zaten.

Ä°ÅŸte tek diziyle ÅŸÃ¶hreti bulan bu Ã¼nlÃ¼lerden biri de kazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± gayri menkule yatÄ±rdÄ±.

Ãœlkesinde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lklere ek olarak bir de ABD'de gÃ¶steriÅŸli bir yazlÄ±k ev satÄ±n aldÄ±. Bu arada yÄ±lÄ±n bazÄ± aylarÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi Ã¼lkede bir sevgili de buldu. Son dÃ¶nemde ise hayatÄ±yla ilgili Ã¶nemli kararlar aldÄ± bu Ã¼nlÃ¼.

Sevgilisinden ayrÄ±ldÄ±, evini de satÄ±p memleketine dÃ¶nmeye karar verdi.Â

HenÃ¼z 33 yaÅŸÄ±nda olan bu Ã¼nlÃ¼ her bir odasÄ± ayrÄ± bir gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunan yazlÄ±k evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Bundan sonraki adÄ±mÄ± ise memleketine dÃ¶nÃ¼p hayatÄ±na orada devam etmek.

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TV EKRANINDAN MODA DÃœNYASINAÂ

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, Ä°ngiltere'nin en uzun soluklu ve en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan Made In Chelsea ile adÄ±nÄ± duyuran 33 yaÅŸÄ±ndaki Kimberley Garner.

Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z, 2019 yÄ±lÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Miami'deki yazlÄ±k evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

OyunculuÄŸun ardÄ±ndan moda tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelen ve plaj giyimi koleksiyonu hazÄ±rlayan Garner'Ä±n evi iÃ§in istediÄŸi rakam ise 1.29 milyon dolar.

Kimberley Garner, evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmadan Ã¶nce iÃ§ini bir gÃ¼zel renovasyondan geÃ§irdi.

Sonra da evin farklÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Garner'Ä±n genellikle yaz aylarÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n nedeni son dÃ¶nemde aldÄ±ÄŸÄ± bir karar.

GenÃ§ yÄ±ldÄ±z bundan bÃ¶yle tam zamanlÄ± olarak memleketi Ä°ngiltere'de, Londra'da yaÅŸamayÄ± planlÄ±yor.





SEVGÄ°LÄ°SÄ°NDEN DE AYRILDIÂ

Bu yÃ¼zden de her bir odasÄ± okyanus manzaralÄ± olan evini elden Ã§Ä±karmaya karar verdi. Buradan kazandÄ±ÄŸÄ± parayla da Londra'da kendine yeni bir mÃ¼lk satÄ±n alacak.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kimberley Garner'Ä±n memleketine dÃ¶nmeyi istemesinin de kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan dokunaklÄ± bir sebebi var. Zaten bunu da bir sÃ¼re Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte saklamadan anlattÄ± Garner.

Sevgilisinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z her ne kadar kalbini kÄ±ran kiÅŸinin adÄ±nÄ± kendine saklasa da bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n doÄŸru bir karar olduÄŸunu savundu.

Bu konuda "Bunu yapmam gerekiyordu, doÄŸrusu buydu. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan kendimi gayet iyi hissediyorum" diye konuÅŸtu.

Kimberley Garner; son olarak finansÃ§Ä± Andreas Anthis ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle konuÅŸulmuÅŸtu.

Ä°kili, geÃ§en yaz sÄ±k sÄ±k samimi bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu. GÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n Anthis ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra memleketine dÃ¶nmeyi istediÄŸi konuÅŸuluyor.

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Garner'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinin yatak odalarÄ± bile birÃ§ok aÃ§Ä±dan okyanus manzarasÄ± sunuyor.

GenÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n evinin bazÄ± odalarÄ±ndan ve balkonundan gÃ¶rÃ¼nen manzara ise nefes kesici.Â





Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Kimberley Garner, oyunculuktan moda sektÃ¶rÃ¼ne geÃ§iÅŸ yaptÄ±. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak plaj giyimi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.