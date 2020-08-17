Tek başıma ağlarım insan kendi yarasını en iyi kendisi sarar

◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar mı, sonbahar mı?

- Sonbahar. Çünkü gerçek romantizm, bir gün kaybolacağını bildiğin güzelliğe tutkuyla bağlanmaktır.

◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Geleceğe. Çünkü insan denen bu aptal türün ne kadar daha yaşayacağını merak ediyorum.

◊ “Aşk Köpekliktir” diye kitabınız var. Peki hayvanlardan... Kedi mi, köpek mi?

- Kedi. Çünkü kediler şahsiyetli hayvanlardır. Sizi severler ama bir parça yiyecek için yalakalık yapmazlar.

◊ Virüs günlerinde risk altında olmak mı, taşıyıcı olmak mı?

- Risk altında olmayı tercih ederim. İnsanlara zarar vermek daha korkunç geliyor.

◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı, geç kalanı beklemek mi?

- Geç kalmak. Çünkü başkasını rahatsız etmek ya da üzmek, benim rahatsız olmamdan ve üzülmemden daha korkunç.

◊ 60 yaşındasınız... Hangi dönem daha güzel? 20’ler mi, 50’ler mi?

- Sanırım 50’ler. Bir erkek 35 yaşında olgunlaşmaya başlıyor. Yani kendimi tam olarak 50’lerde bulduğumu söylersem abartı olmaz.

◊ Sizce hayata başlamak için hangisi daha avantajlı? Fakir ama güzel mi, zengin ama çirkin mi?

- Güzel doğmak. Çünkü güzellik yoksa yaşamanın da bir manası yok.

YAŞANACAK TATİLLERİN

EN GÜZELİ GELECEKTEDİR

◊ Sizde hangisi daha gerçek?

Bir önceki yazı delice özlemek mi, bir sonraki için sabırsızlanmak mı?

- Sabırsızlanmak. Çünkü yaşanacak tatillerin en güzeli gelecektedir.

◊ Bodrum âşığı olduğunuzu biliyoruz. Evinizin olduğu merkez mi, dostlarınızın olduğu Torba mı?

- Dostlarımın olduğu Torba. Tatil demek biraz da dostlarla vakit geçirmek demek.

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mı?

- Aslında teknelerle pek aram yok. Ama olacaksa kendi teknem olsun isterim. Başkasının eşyasını kullanmayı sevmem.

Hele eğlence için hiç!

◊ Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak. Çünkü çok daha güçlü bir duygunun dışavurumudur.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Severken mi, sevilirken mi?

- Sevdiğim zaman. Çünkü aşk dünyanın en iyi mazeretidir.

◊ Hangisini tercih edersiniz/edegeldiniz?

Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Tek başıma ağlamak. İnsan kendi yarasını en iyi kendisi sarar.



Beyoğlu’nda abi olmak

kardeş olmaktan daha zordur



◊ Kütüphane yanıyor. Hangi seksiyonu kurtarırsınız? Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?

- Rus edebiyatını. Çünkü Tolstoy ve Dostoyevski var.

◊ İkisi hakkında da yazıp çizdiniz. Kafka mı, Dostoyevski mi?

- Dostoyevski. Çünkü Dostoyevski, insan ruhunu büyük bir cesaretle anlatan yazarlardan biridir. Kafka ise aksine imgelerle, metaforlarla...

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?





- Elbette Külkedisi. İnsanı kendi yaşıtlarının aşağılamasından daha korkunç bir şey yoktur.

◊ Şöyle birkaç saat kafa dinlemek istediniz. İyi bir roman mı, güzel bir film mi?

- Roman. Çünkü roman demokratiktir. Filmde hepimiz, yönetmenin gösterdikleriyle yetinmek zorundayız. Karakterin kim olacağına o karar verir, giysileri, mekânları o seçer...

◊ Polisiye yazarı olarak, sizce hangi karakter daha zordur? Katil olmak mı, maktul olmak mı?

- Katil olmak. Maktul olmak pasif bir durumdur. Biri sizi öldürür ve süreç biter. Ama öldürmek için ruhsal ve bedensel çaba gerekir. Üstelik vicdan azabı diye bir bela hiç bırakmaz yakanızı.

◊ O dönemde gazeteci olsaydınız... Orient Express mi, Pera Palas Oteli mi?

- Orient Express. Çünkü bir yerde kapalı kalmaktansa seyahat etmeyi daha çok severim.

◊ “Beyoğlu’nun En Güzel Abisi” diye kitabınız var. Beyoğlu’nda hangisi güvenlidir? Abi olmak mı, kardeş olmak mı?

- Kardeş olmak. Çünkü birileri sizi korur. Abi olursanız koruyacağınız insan sayısı artar. Beyoğlu’nda bu kadar insanı korumak zor iştir.

◊ Sofrada hangisiyle daha lezzetli tartışılır? Dan Brown mu, Grangé mi?

- Grangé. Hatta TÜYAP Kitap Fuarı’nda birlikte panel yapmıştık kendisiyle...



Sezen Aksu ile düet yapmak isterdim



◊ İlkinde 96 bin, ikincisinde 791 bin takipçiniz var... Instagram mı, Twitter mı?

- Instagram. Çünkü daha az saldırganlık var. Twitter’daki üslup çok çirkin. Herkes için söyleyemem ama bazı ruh sağlığı bozuk insanlar kendi mutsuzluklarını yayma gayreti içinde.

◊ İstanbul’un... Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?

- Avrupa yakası. Çünkü Beyoğlu orada. Ve benim yazıhanem de Beyoğlu’nda.

◊ Hangisi daha zor? Kışın üşümek mi, yazın sıcaklamak mı?

- Yazın sıcaklamak. Çünkü üşümek bunaltmaz ama sıcak, insanı canından bezdirir.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı, iskender mi?

- İskender. Çünkü bir Antepli, eninde sonunda eti tercih eder.

◊ Çok güzel şarkı söylüyorsunuz... Kiminle düet yapmak isterdiniz? Ajda mı, Sezen mi?

- Sezen Aksu’yla. Çünkü Sezen benim kuşağımın en güzel şarkılarını yapan sanatçı. Onun şarkılarını hayatımızdan çıkarırsak epeyce bir şeyler eksilir.

◊ Hangi seriyi ıssız adaya götürürdünüz? “Gırgıriye” mi, “Hababam” mı?

- “Hababam”ı. Çok küçük yaşta okuduğum bu kitap çocukluğumu renklendiren eserlerden biriydi.