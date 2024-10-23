Tehlikeli yakınlaşma… Usta çapkın genç sevgilisini bıraktı geceyi başka bir güzelle bitirdi

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Son bir yıldır yeni dönemin en gözde modellerinden Vittoria Ceretti’yle birlikte olan Leonardo DiCaprio Hollywood’da yıldızlık mertebesine ulaştığından beri gösteri dünyasının en güzel kadınlarıyla aşk yaşadı.

KÖTÜ ŞÖHRETLİ "USTA ÇAPKIN"

Kendisi artık 50 yaşına merdiven dayamış olsa da tüm bu güzellerin ve yaşanan aşkların ortak bir özelliği vardı. Ve bu artık Leonardo DiCaprio’nun “kötü şöhretli” bir aşık olmasına yol açtı.

Magazin dünyasını takip edenler hemen neden bahsettiğimizi anladı… Hayranlarının kısaca Leo olarak andığı usta aktör bugüne kadar hayatına giren tüm kadınları 25 yaşına basar basmaz terk etti…

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SEVGİLİSİ 25 YAŞINI BİTİRDİ AMA HENÜZ TERK EDİLMEDİ

Ve yoluna yine kendisinden oldukça genç ve illa 25 yaşından küçük kadınlarla devam etti. Hatta Vittoria Ceretti’den önce 5 yıl birlikte olduğu bir diğer ünlü model Camila Morrone’u 25. doğum gününden neredeyse bir gün sonra terk etti.

1998’de doğan Vittoria Ceretti 7 Haziran’da 25 yaşını doldurdu ancak buna rağmen Leonardo DiCaprio hâlâ güzel modelden ayrılmış değil. Ancak ikilinin ilişkisinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamış olabilir.

Bunun sebebi de DiCaprio’nun son filminde başrol oynadığı ünlü şarkıcı ve oyuncu Teyana Taylor’la tehlikeli yakınlaşması.

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SEVGİLİSİ EVE GİTTİ KENDİSİ GECE KULÜBÜNDE ROL ARKADAŞIYLA EĞLENDİ

Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile “samimi” bir akşam yemeği yemesinden sadece saatler sonra, New York'ta bir gece kulübünde Teyana Taylor ile sarmaş dolaş yakalandı.

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İkili mart ayında da Oscar töreninden sonra verilen partide samimi şekilde görüntülenmişti.

MEKANDAN SAHABA KARŞI BİRLİKTE AYRILDILAR

49 yaşındaki DiCaprio ve 33 yaşındaki Teyana Taylor New York’taki bu partiye birlikte gitti, Vittoria Ceretti ise daha parti başlamadan sevgilisi Leo’nun yanından çoktan ayrılmıştı…

Partinin yapıldığı gece kulübündekiler Leo’nun kız arkadaşı ortalıkta yokken Taylor'la “iyi vakit geçiriyor” gibi göründüğünü söyledi. İki rol arkadaşı söylenenlere göre “Çok yakın dans ediyorlardı” ve mekandan da sabah karşı birlikte ayrıldılar

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SETTE DE ÇOK SIKI FIKIYDILAR

Söylenenlere göre Teyana Taylor, DiCaprio'ya karşı “çok korumacı” görünüyordu ve yanına fazla insanın yaklaşmadığından emin olmak için epey ter döktü.

DiCaprio ve Teyana Taylor, önümüzdeki yıl gösterime girecek ve Regina Hall, Sean Penn ve Benicio Del Toro’nun da yer aldığı “The Battle of Baktan Cross” filminin setinde de “flörtöz” tavırlar sergilemişti.





MEĞER SEVGİLİSİYLE ARKADAŞMIŞ

Öte yandan bu kaçamak partideki yakınlaşma manşetlere taşınsa da Leonardo DiCaprio’nun Vittoria Ceretti’yi aldatmadığı ve rol arkadaşıyla arasında bir şeyler yaşanmadığını söyleyenler de çok. Hatta Vittoria Ceretti ve Teyana Taylor’ın arkadaş oldukları ve çok iyi anlaştıkları söyleniyor…